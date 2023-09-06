Правда ли, что поиск сетей Wi-Fi разряжает аккумулятор Android-смартфона

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Основной недостаток смартфонов — автономность. В отличие от кнопочных устройств начала нулевых, они работают в лучшем случае 2 дня, а при активном использовании уже к вечеру аккумулятор просится на зарядку. Виной тому и большой экран, и огромное количество задач, которые решает смартфон. Из-за невозможности увеличить емкость аккумулятора без ущерба для эргономики разработчики Android вынуждены внедрять в операционную систему специальные функции, улучшающие автономность. Одна из таких — ограничение поиска сетей Wi-Fi. Что она делает, как регулируется и действительно ли продлевать время работы.

Правда ли, что поиск сетей Wi-Fi разряжает аккумулятор Android-смартфона. Рассказываем о секретной функции Android, про которую почти никто не знает. Фото.

Рассказываем о секретной функции Android, про которую почти никто не знает

Почему телефон быстро разряжается

Смартфон быстро разряжается не только под нагрузками. Порой заветные проценты улетучиваются даже в случае, если пользователь не прикасается к мобильному устройству. Это происходит из-за фоновых процессов, то есть действий, которые смартфон выполняет даже в спящем режиме (например, синхронизация данных).

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Перемещаясь между городами, вы наверняка замечали, что телефон быстро разряжается в поездке. Главная причина такого явления — непрерывный поиск сети. Устройство вынуждено постоянно переключаться между вышками сотовой связи, в то время как в городских условиях ему это не требуется.

Почему телефон быстро разряжается. Поиск сети — энергозатратное мероприятие. Фото.

Поиск сети — энергозатратное мероприятие

Это же касается и Wi-Fi. Однако в случае с беспроводной локальной сетью поиск ближайших роутеров выполняется даже при наличии стабильного соединения, а количество маршрутизаторов намного больше, чем число вышек сотовой связи в округе. И хотя сама по себе технология Wi-Fi потребляет меньше энергии, постоянные запросы на поиск сети тоже сказываются на автономности смартфона.

Для чего необходимо ограничение поиска сетей Wi-Fi

Для установленных на смартфоне приложений постоянный поиск сети Wi-Fi — не только способ выбора лучших из них, но и средство улучшения геопозиционирования. Казалось бы, штука полезная, однако многие разработчики программ прибегают к использованию фичи неоправданно часто, что вызывает ухудшение автономности смартфона. В какой-то момент это вынудило разработчиков Android внедрить ограничение поиска сетей Wi-Fi.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

На Android 8 появилось ограничение для приложений в фоне (когда смартфон заблокирован). Начиная с этой версии ОС, каждая программа может выполнять запрос на поиск сети Wi-Fi 1 раз в 30 минут, если работает в фоновом режиме. В Android 9 появилось дополнительное ограничение для активных процессов. Если приложение запущено, то оно будет искать сеть Wi-Fi не чаще 4-х раз в течение 2-х минут.

Для чего необходимо ограничение поиска сетей Wi-Fi. Разработчики Android обещают нам улучшение автономности. Фото.

Разработчики Android обещают нам улучшение автономности

Разработчики операционной системы не предоставляют сведений относительно эффективности ограничения запросов Wi-Fi, без цифр заявляя о том, что с ним:

  • повышается производительность сети;
  • улучшается безопасность;
  • увеличивается время автономной работы.

В открытом доступе нет сравнительных тестов, позволяющих оценить реальное влияние ограничений на выделенные параметры. А наряду с описанными достоинствами становится очевиден недостаток принятых разработчиками Android мер. Ведь для тех же навигаторов, использующих поиск сетей Wi-Fi с целью увеличения точности определения геолокации, 4 запроса в 2 минуты — недостаточная частота. Поэтому в Android 10 появилась возможность отключить ограничение Wi-Fi, спрятанная глубоко в настройках.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как отключить ограничение запросов Wi-Fi

По умолчанию ограничение запросов Wi-Fi включено. Так что в случае, если приоритетом для вас является автономность, никаких дополнительных действий предпринимать не стоит. А вот для улучшения точности GPS в ущерб времени работы все-таки можно отключить ограничение поиска Wi-Fi. А сначала нужно получить права разработчика, нажав несколько раз по пункту «Версия сборки» или «Версия прошивки» в разделе настроек «О телефоне».

Как отключить ограничение запросов Wi-Fi. Первым делом нужно стать разработчиком. Фото.

Первым делом нужно стать разработчиком

Сделав это, вам достаточно передвинуть один из переключателей, расположенных в разделе «Для разработчиков»:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков».
  3. Пролистайте меню до пункта «Сети».
  4. Передвиньте переключатель «Ограничение запросов Wi-Fi» влево.
Как отключить ограничение запросов Wi-Fi. Отключить функцию можно на всех смартфонах с Android 10 и выше. Фото.

Отключить функцию можно на всех смартфонах с Android 10 и выше

Еще раз отмечу: мы не можем подтвердить эффективность включения или отключения функции в разных сценариях. Все суждения исходят из того, что большое количество запросов на подключение к Wi-Fi очевидным образом сказываются на автономности, а GPS-навигаторы работают менее эффективно. Насколько — другой вопрос, на который вы сможете ответить самостоятельно, воспользовавшись своим смартфоном как с ограничением, так и без него.

Теги
Лонгриды для вас
Какую зарядку купить для смартфона Samsung, чтобы быстро восстановить энергию

Компания Samsung не первый год использует порочную практику, лишая владельцев своих новых смартфонов такой банальной вещи, как зарядка в комплекте. Сначала блока питания лишили владельцев флагманских моделей, а теперь даже недорогие устройства поставляются с одним лишь кабелем. Можно сколько угодно рассуждать о жадности корейцев, но раз уж вы купили смартфон с шильдиком Samsung, то важно разобраться, какая зарядка подойдет на Самсунг.

Читать далее
Как играть в Standoff 2 на смартфоне Android: приватка, кейсы, голда и 120 fps

В 2000 году вышла первая игра серии Counter-Strike, на долгие годы ставшей эталоном в жанре многопользовательского шутера от первого лица для ПК. Феномен ее популярности можно объяснить не столько увлекательным геймплеем и уж тем более не сюжетом, сколько социальной составляющей вкупе с низкими системными требованиями, что позволяет уничтожать противников даже на самых слабых устройствах. Нечто подобное есть и на платформе Android, где бесспорным королем жанра является игра Standoff 2.

Читать далее
5 лучших приложений для создания логотипа

Смартфон — это не просто средство связи или инструмент для потребления контента, а рабочая лошадка, позволяющая выполнить любую поставленную задачу. В частности, вы можете создать логотип в хорошем качестве, не прибегая к помощи сложных фоторедакторов. Всего-то вам понадобится Android-смартфон и специальная программа. О приложениях для создания логотипа мы как раз и поговорим.

Читать далее