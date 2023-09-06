Правда ли, что поиск сетей Wi-Fi разряжает аккумулятор Android-смартфона

Основной недостаток смартфонов — автономность. В отличие от кнопочных устройств начала нулевых, они работают в лучшем случае 2 дня, а при активном использовании уже к вечеру аккумулятор просится на зарядку. Виной тому и большой экран, и огромное количество задач, которые решает смартфон. Из-за невозможности увеличить емкость аккумулятора без ущерба для эргономики разработчики Android вынуждены внедрять в операционную систему специальные функции, улучшающие автономность. Одна из таких — ограничение поиска сетей Wi-Fi. Что она делает, как регулируется и действительно ли продлевать время работы.

Почему телефон быстро разряжается

Смартфон быстро разряжается не только под нагрузками. Порой заветные проценты улетучиваются даже в случае, если пользователь не прикасается к мобильному устройству. Это происходит из-за фоновых процессов, то есть действий, которые смартфон выполняет даже в спящем режиме (например, синхронизация данных).

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Перемещаясь между городами, вы наверняка замечали, что телефон быстро разряжается в поездке. Главная причина такого явления — непрерывный поиск сети. Устройство вынуждено постоянно переключаться между вышками сотовой связи, в то время как в городских условиях ему это не требуется.

Это же касается и Wi-Fi. Однако в случае с беспроводной локальной сетью поиск ближайших роутеров выполняется даже при наличии стабильного соединения, а количество маршрутизаторов намного больше, чем число вышек сотовой связи в округе. И хотя сама по себе технология Wi-Fi потребляет меньше энергии, постоянные запросы на поиск сети тоже сказываются на автономности смартфона.

Для чего необходимо ограничение поиска сетей Wi-Fi

Для установленных на смартфоне приложений постоянный поиск сети Wi-Fi — не только способ выбора лучших из них, но и средство улучшения геопозиционирования. Казалось бы, штука полезная, однако многие разработчики программ прибегают к использованию фичи неоправданно часто, что вызывает ухудшение автономности смартфона. В какой-то момент это вынудило разработчиков Android внедрить ограничение поиска сетей Wi-Fi.

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На Android 8 появилось ограничение для приложений в фоне (когда смартфон заблокирован). Начиная с этой версии ОС, каждая программа может выполнять запрос на поиск сети Wi-Fi 1 раз в 30 минут, если работает в фоновом режиме. В Android 9 появилось дополнительное ограничение для активных процессов. Если приложение запущено, то оно будет искать сеть Wi-Fi не чаще 4-х раз в течение 2-х минут.

Разработчики операционной системы не предоставляют сведений относительно эффективности ограничения запросов Wi-Fi, без цифр заявляя о том, что с ним:

повышается производительность сети;

улучшается безопасность;

увеличивается время автономной работы.

В открытом доступе нет сравнительных тестов, позволяющих оценить реальное влияние ограничений на выделенные параметры. А наряду с описанными достоинствами становится очевиден недостаток принятых разработчиками Android мер. Ведь для тех же навигаторов, использующих поиск сетей Wi-Fi с целью увеличения точности определения геолокации, 4 запроса в 2 минуты — недостаточная частота. Поэтому в Android 10 появилась возможность отключить ограничение Wi-Fi, спрятанная глубоко в настройках.

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Как отключить ограничение запросов Wi-Fi

По умолчанию ограничение запросов Wi-Fi включено. Так что в случае, если приоритетом для вас является автономность, никаких дополнительных действий предпринимать не стоит. А вот для улучшения точности GPS в ущерб времени работы все-таки можно отключить ограничение поиска Wi-Fi. А сначала нужно получить права разработчика, нажав несколько раз по пункту «Версия сборки» или «Версия прошивки» в разделе настроек «О телефоне».

Сделав это, вам достаточно передвинуть один из переключателей, расположенных в разделе «Для разработчиков»:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Для разработчиков». Пролистайте меню до пункта «Сети». Передвиньте переключатель «Ограничение запросов Wi-Fi» влево.

Еще раз отмечу: мы не можем подтвердить эффективность включения или отключения функции в разных сценариях. Все суждения исходят из того, что большое количество запросов на подключение к Wi-Fi очевидным образом сказываются на автономности, а GPS-навигаторы работают менее эффективно. Насколько — другой вопрос, на который вы сможете ответить самостоятельно, воспользовавшись своим смартфоном как с ограничением, так и без него.