Как ни курти, а у национального мессенджера есть свои плюсы. Писал о них честно, когда разбирал, чем мессенджер MAX лучше Telegram. Цифровой ID, запись к врачу, Сферум, работа без ограничений. Все это реально важно. Но недостатки перекрывают эти преимущества настолько, что каждый раз, открывая приложение MAX, задаюсь вопросом: почему это вообще сделали именно так? Разбираю по фактам, без эмоций — ну почти.

Разница между MAX и Telegram

На поверхности оба — мессенджеры. Чаты, каналы, сообщения. Но под капотом это принципиально разные продукты с разными целями. Telegram создавала независимая команда Павла Дурова. Главный приоритет — конфиденциальность и свобода от внешнего давления. Дуров годами отказывается сотрудничать с властям разных стран, за что Telegram и заблокировали в России.

Мессенджер MAX создан на основании федерального закона. Это не стартап энтузиастов — это государственный проект, который по определению не может конфликтовать с интересами властей. MAX вместо Telegram продвигается именно потому, что проект Дурова отказывается играть по российским правилам, а национальных мессенджер их принял изначально. Это не оценочное суждение. Это просто разные модели. Вопрос в том, что важнее конкретному пользователю.

Функции мессенджера MAX

Честно про плюсы: Цифровой ID в телефоне — удобно. Интеграция с Госуслугами — полезно. Сферум для школьников — нужен. Запись к врачу прямо из мессенджера — это то, чего в Telegram нет и не будет.

Но это не делает приложение MAX полноценной заменой Telegram. Функции российского мессенджера ограничены настолько, что список того, чего нет, получается длиннее списка того, что есть:

нет нормального поиска по каналам (найти что-то новое через поиск практически невозможно);

толком нет ботов (целая экосистема Telegram-ботов для задач, покупок, сервисов просто отсутствует);

нет папок для чатов (все переписки в одной куче);

нет нескольких аккаунтов в одном приложении;

нет тем оформления;

нет редактирования сообщений спустя длительное время;

нет полноценного управления уведомлениями по категориям.

Каналы в MAX есть, чаты есть — базовый функционал работает. Но все, что делало Telegram удобным инструментом для ежедневной работы, в MAX либо отсутствует, либо реализовано хуже. Каналы из Telegram в MAX переезжают вынужденно, а не потому что там лучше.

Как устроен мессенджер MAX

MAX существует больше года. За это время можно было отполировать интерфейс, убрать баги, наладить стабильность. Но каждый раз, открывая приложение, складывается ощущение, что перед тобой бета-версия стороннего клиента Telegram, которую выкатили раньше времени.

Конкретные претензии:

Анимации кривые. Переходы между экранами дергаются, открытие чатов лагает, прокрутка списка контактов неплавная. На фоне того, как работает Telegram, это бросается в глаза сразу.

Нет виброотклика. Элементарная тактильная обратная связь при нажатии на кнопки отсутствует. Мелочь, но именно такие мелочи отличают готовый продукт от поделки.

Элементарная тактильная обратная связь при нажатии на кнопки отсутствует. Мелочь, но именно такие мелочи отличают готовый продукт от поделки. Сбои случаются регулярно. Причем не только у меня. Жалобы на нестабильную работу MAX системные. И это при том, что у национального мессенджера нет проблемы с блокировками, в отличие от Telegram. Серверная инфраструктура государственная, ресурсов хватает, но приложение все равно падает. Именно это побудило меня однажды написать подробную инструкцию с рассказом о том, что делать, если не работает MAX.

Интерфейс перегружен. Государственные сервисы, Цифровой ID, Сферум — все это добавлено поверх мессенджера и визуально ощущается именно как надстройка, а не как продуманная часть продукта.

Это не придирки ради придирок. Это продукт, которым пользуются более 100 миллионов человек, и который при этом выглядит менее доработанным, чем Telegram в 2015 году.

Насколько безопасен MAX

Коротко: не очень. И это не домыслы. Это следствие того, как устроен мессенджер по закону. Безопасность MAX ограничена принципиально. Сквозного шифрования в личных переписках нет, в отличие от секретных чатов Telegram. Это означает, что содержимое ваших сообщений технически доступно серверу. Кроме того, MAX по закону обязан передавать данные пользователей по запросу силовых структур. Это не уязвимость, а архитектурное решение, заложенное изначально.

Исследователи из RKS Global провели анализ кода MAX и выяснили: приложение отслеживает, используете ли вы VPN, и передает эту информацию на серверы. В код встроены SDK от VK с телеметрией, которая собирает данные о поведении пользователя. Что происходит с вашими данными после установки MAX, разбирал отдельно, если вы вдруг захотите углубиться.

Отличия MAX от Telegram в части безопасности фундаментальные: проект Дурова строился вокруг идеи защиты данных, а национальный мессенджер строится вокруг идеи соответствия российскому законодательству. Это два несовместимых приоритета.

Стоит ли пользоваться MAX в 2026 году

Хочешь не хочешь, а придется. Блокировка Telegram в России сделала свое дело: аудитория MAX перевалила за 100 миллионов, большинство рабочих чатов, школьных групп и государственных сервисов переехали туда. Игнорировать MAX в 2026 году — значит, выпасть из значительной части коммуникации.

Но важно понимать: MAX объективно хуже Telegram. Меньше функций, ниже стабильность, никакой конфиденциальности. MAX лучше Telegram только в одном: он работает в России без VPN. Все остальное — в пользу Telegram. Как думаете, что будет с MAX, если завтра разблокируют Telegram? Я задавался этим вопросом и сделал неутешительные выводы для российского мессенджера. Согласитесь ли вы с ними?