Все способы охладить телефон, если он нагрелся

Современные смартфоны обладают очень высоким уровнем производительности (особенно флагманы), однако проблема заключается в том, что они не могут долгое время поддерживать высокую мощность. Причина — нагрев корпуса телефона, следствие — троттлинг процессора, снижающий пиковую производительность в попытке хоть немного снизить температуру. В итоге стандартные методы Android не приводят к желаемому результату: устройство остается неприятно горячим, а мощности его железа из-за троттлинга становится мало для комфортно гейминга. И что же делать? Как охладить телефон, если он нагрелся?

Почему греется телефон на Андроид

Главная причина, почему сильно греется телефон, носит программный характер. Повышение температуры корпуса провоцирует постоянная работа процессора на максимальных оборотах, а это обычно происходит в ресурсоемких играх или в случае, когда на Android много фоновых процессов.

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Их выполняют приложения, для которых включен автозапуск, и программы, изначально запущенные вами, а потом скрытые. Чтобы отключить фоновые процессы, сначала нужно очистить оперативную память. Для этого откройте список запущенных процессов нажатием на кнопку с квадратом или свайпом от нижней части экрана к середине при использовании управления жестами.

Также необходимо полностью удалить неиспользуемые программы, а еще — запретить работать в фоне приложениям, от которых вам не нужны уведомления:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите программу. Во вкладке «Контроль активности» установите значение «Жесткое ограничение».

Еще одна рекомендация — включение режима экономии энергии. При нем смартфон не только медленнее разряжается, но и в целом потребляет меньше ресурсов процессора, что нам и нужно:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Батарея». Во вкладке «Текущий режим» выберите «Экономия энергии».

Это должно помочь охладить телефон. В то же время учтите, что температура корпуса также зависит от реализации процессора и системы охлаждения. Если в обоих аспектах производитель выполнил работу спустя рукава, телефон продолжит греться, пускай и не так сильно.

Что такое фоновый режим на Android и нужно ли отключать приложения в фоне

Как быстро охладить телефон

Если повышение температуры происходит редко, и вы не хотите тратить время на оптимизацию Android, а желаете быстро охладить смартфон, поможет одна из следующих рекомендаций:

временно отключить смартфон;

перезагрузить смартфон;

отключить смартфон и убрать на несколько минут в холодильник.

Эти рекомендации можно ранжировать по степени эффективности, однако все они борются с симптомами, но не самой проблемой. Так что нагрев 100% даст о себе знать в самом ближайшем будущем.

Приложения, охлаждающие телефон

Более действенным методом, помогающим бороться не только с симптомами, является установка приложений, чтобы охладить телефон. Как ни странно, они реально помогают:

Однако суть работы этих программ сводится к тому, что они чистят кэш и закрывают лишние приложения. То есть делают все то, о чем мы говорили в самом начале. Стоит ли ими пользоваться? Да, если вам лень оптимизировать смартфон самостоятельно, однако эффективнее все делать вручную.

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Звук, который охлаждает телефон — миф или правда?

Помимо приложений, способных снизить нагрев за счет оптимизации работы ПО, существует миф о звуке, охлаждающем телефон. Вот один из них:

Теория охлаждающего звука для телефона строится на том, что во время его воспроизведения из внешних динамиков мобильного устройства начинает доноситься ветерок, якобы и снижающий температуру корпуса. Однако все это — миф, никак не связанный с реальностью.

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Такой звук действительно создает потоки воздуха, но для охлаждения корпуса важен не сам ветер, а его направление. Если он исходит из динамиков, то никак не затрагивает процессор смартфона или хотя бы спинку устройства. Поэтому смысла в его использовании нет.

Кулер для охлаждения телефона

Куда более полезным в этой связи выглядит кулер для охлаждения телефона. Подобные устройства (если вы берете не просто вентилятор, а гаджет с охлаждающей пластиной) действительно снижает температуру корпуса на 5°С и больше.

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Правда, чтобы добиться такой эффективности, нужно постараться установить кулер для телефона как можно ближе к процессору, а еще помнить об особенностях его работы (вентилятор должен быть подключен к внешнему источнику питания). Поэтому такой аксессуар полезен только во время игровых сессий. В режиме повседневной эксплуатации им невозможно пользоваться.

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Как охладить телефон в жару

Несмотря на то, что главная причина, почему греется смартфон, заключается в большом количестве программ, работающих в фоне, нельзя забывать о внешних условиях. Если температура окружающего вас воздуха превышает 30°С, это непосредственным образом сказывается и на устройстве.

Первая рекомендация, чтобы охладить телефон в жару — отказаться от использования чехла, поскольку он мешает отводу тепла. Также необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на корпус устройства. Особенно это касается экрана, ведь помимо роста температуры корпуса лучи могут спровоцировать выгорание матрицы.

Как правильно пользоваться смартфоном летом и не угробить его в жару

В остальном необходимо полагаться на стандартные рекомендации по эксплуатации смартфона летом. Если ни одна из них не поможет, как и другие советы для охлаждения, вам стоит задуматься о покупке новой модели. Возможно, у вашего смартфона износилась термопаста, а его процессор настолько не соответствует современным требованиям, что греется даже при решении простых задач. В таком случае и правда поможет только замена устройства.