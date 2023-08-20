WhatsApp готовит мощное обновление с необычными функциями. Ради них ты удалишься из Telegram

Весь 2023 год Ватсап выпускает довольно серьезные обновления, из которых уже можно выделить ряд нереально полезных функций — с их помощью мессенджер хочет серьезно нарастить базу пользователей. Правда, не так давно Телеграм анонсировал сторис для всех, из-за чего превосходство WhatsApp оказалось под угрозой — во всяком случае, многие пользователи посчитали, что ему не удастся переплюнуть нововведения мессенджера Павла Дурова. А вот и нет: в планах у WhatsApp есть ряд суперских функций, на фоне которых Телеграм будет казаться нереально древним.

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Большинство новых функций WhatsApp оказываются в бета-версиях для Android, поэтому их может опробовать любой желающий, скачав сборку из Гугл Плей. Однако есть и такие нововведения, которые тестируются либо внутри компании, либо в узком кругу разработчиков. Мы нашли минимум три.

Как создать стикеры в Ватсап

В 2023 году в мессенджер уже добавили возможность создавать стикеры, перетаскивая объекты с фотографий. Однако разработчики решили не останавливаться на этом и придумали еще один способ делать их самостоятельно, прилагая минимум усилий! Оказывается, скоро можно будет создать стикер в Ватсапе по описанию — прямо как в нейросетях!

Пользователю нужно будет ввести ключевые слова, по которым будет сгенерирована картинка, после чего на экране появится несколько вариантов на выбор. На каждом из них будет пометка, что стикер создан искусственным интеллектом, но иногда он может «шалить».

Источник утверждает, что если какая-либо из картинок окажется неприемлемой, можно будет пожаловаться на нее в администрацию мессенджера. Видимо, WhatsApp не планирует каким-либо образом ограничивать фантазию нейросетей, чтобы она могла создавать максимально точное изображение. Пока функция доступна лишь в бета-версиях у ограниченного количества пользователей WhatsApp для Android. Судя по всему, появится она не скоро, так как первое упоминание о ней было найдено лишь в середине августа.

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Как зайти в Ватсап без кода подтверждения

Глава Ватсап считает, что его мессенджер безопаснее Телеграм, но второй все равно безопаснее для большинства пользователей из-за того, что поддерживает вход по облачному паролю. Похоже, разработчики решили усилить защиту более продвинутым способом — в закрытой бета-версии уже тестируется новая функция Passkey.

Это дополнительный уровень защиты, благодаря которому вход будет выполнен только на доверенных устройствах с вашим Гугл Аккаунтом: полностью виртуальный ключ доступа хранится во встроенном менеджере паролей и доступ к нему осуществляется при помощи биометрии.

Соответственно, украсть его или подглядеть нельзя, так как он хранится в зашифрованном виде, а после авторизации по отпечатку открывает доступ к аккаунту, передавая приложению подтверждение, что вход осуществляете действительно вы. Подобная функция уже есть при входе в Гугл и некоторых повседневных сайтах вроде Сбера! В настоящее время функция Passkey для WhatsApp находится в разработке и недоступна для обычных пользователей в бета-версии, имеющейся в Гугл Плей.

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Перевод голосовых сообщений в текст в Ватсапе

Что делает Ватсап поистине «народным» месенджером — так это отсутствие подписок и бесплатный доступ ко всем функциям. К примеру, перевод голосовых сообщений в текст уже давно есть в Телеграме, но пользоваться им могут только Премиум-подписчики. Зато во ВКонтакте эта фича доступна каждому пользователю бесплатно — подобное скоро будет и в Ватсапе!

Разработчики добавили расшифровку голосовых сообщений в текст еще в начала мая, но доступ к ней есть далеко не у всех бета-тестеров. К тому же, поначалу ее вовсе завезли лишь в приложение для iOS, поэтому она может стать эксклюзивом для iPhone после релиза.

При этом функция умеет не только расшифровывать войсы в Ватсапе, но и переводить содержание на разные языки. Первоначально речь шла только об английском для разных стран, из-за чего функция не срабатывала с голосовыми на других языках, но к моменту выхода их список может пополниться.

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Расшифровка голосовых сообщений в Ватсапе будет защищена сквозным шифрованием, осуществляется исключительно на устройстве и не отправляется на сервера. Судя по всему, появление функции только в приложении для iPhone вполне объяснимо: для работы используются API из iOS 16, которые как раз умеют переводить речь в текст автономно.