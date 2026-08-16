В сети много рассуждают на тему того, может ли планшет заменить ноутбук. Мы тоже подключались к этому обсуждению. Но на этот раз я проверил простую идею: может ли смартфон Samsung заменить рабочий ноутбук. Несколько дней я работал только с Galaxy Z Flip 7, подключив его к монитору через режим DeX, и остался доволен производительностью больше, чем от своего нового ноутбука. Разберём, что такое DeX, каким устройствам он доступен, как настроить всё самому и где эта схема пока буксует.

Почему ноутбук тормозил, а смартфон — нет

История началась с того, что старый ноутбук перестал справляться с рабочими задачами. Я держал открытыми больше десятка вкладок Chrome вместе с рабочими программами, добавил к этому отдельные пространства под стриминг и монтаж — и система начала притормаживать.

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Логичный шаг — купить машину помощнее. Я взял HP Omen 14 с более быстрым процессором и заметно большим объёмом памяти, рассчитывая на запас мощности. Но проблема повторилась: система начинала «ползти», как только я одновременно запускал все рабочие инструменты, особенно при долгой работе. Вывод простой — дело не всегда в железе. Именно поэтому я решил зайти с другой стороны и переложить работу на смартфон.

Что такое DeX и зачем тут понадобился именно Flip 7

DeX (полное название — Samsung Desktop eXperience) — это встроенный режим, который превращает смартфон или планшет Samsung в подобие настольного компьютера, и в прошлом году он очень сильно обновился, о чём мы рассказали на сайте. Вы подключаете устройство к монитору или телевизору, и на большом экране появляется рабочий стол с окнами, панелью задач и мышью, как на обычном ПК.

Сначала я попробовал разгрузить ноутбук с помощью планшета Galaxy Tab S10 FE, в котором тоже есть DeX. Планшет неожиданно справился без рывков с тем же числом вкладок и фоновых приложений. Но у него оказалось важное ограничение: этот планшет не умеет выводить DeX на внешний монитор. Поэтому выбор и пал на Galaxy Z Flip 7 — в отличие от планшета, складной смартфон умеет выдавать картинку на внешний дисплей через кабель.

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Тут стоит уточнить деталь: раскладушки серии Galaxy Z Flip раньше вообще не поддерживали DeX. Функция отсутствовала на предыдущих смартфонах серии Galaxy Z Flip. Наконец-то она доступна на Galaxy Z Flip 7. Так что маленький складной корпус тут не мешает: смартфон отработал плавно даже в долгих рабочих сессиях и на несколько дней полностью взял на себя обязанности ноутбука.

Каким смартфонам и планшетам Samsung доступен DeX

Список поддерживаемых устройств у Samsung довольно широкий, но конкретно вывод на внешний монитор есть не у всех. По данным поддержки Samsung, проводной DeX на монитор доступен смартфонам линеек:

Galaxy S8;

Galaxy S9;

Galaxy S10;

Galaxy S20;

Galaxy S21;

Galaxy S22;

Galaxy S23;

Galaxy S24;

Galaxy S25;

Galaxy S26;

Galaxy Note8;

Galaxy Note9;

Galaxy Note10;

Galaxy Note20;

Galaxy Z Fold;

Galaxy Z Fold 2;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7.

Важный нюанс: планшеты Galaxy Tab тоже умеют DeX, но, как я на своём Tab S10 FE, отдельные модели не выводят его на внешний монитор — DeX работает только на самом экране планшета. Ещё пара моментов, которые изменились с недавними обновлениями. Док-станции DeX Pad и DeX Station больше не поддерживаются на Android 16 и One UI 8. А режим DeX для ПК больше не поддерживается на устройствах, вышедших с One UI 7 или обновлённых до него.

DeX в реальной нагрузке

Основную работу здесь делает не столько железо, сколько сам DeX. Платформа недавно получила переработку интерфейса, приблизившись к стандартному настольному режиму Android. На бумаге это выглядело как шаг назад: обновлённый DeX убрал часть привычных возможностей вроде гибких лимитов активных приложений и удобного примагничивания окон.

Но на практике потеря пары интерфейсных фишек меня не смутила. На Flip 7 я спокойно держал по 10-15 активных вкладок в одном окне Chrome на первом рабочем столе, а параллельно запускал вторую сессию на другом столе вместе со Spotify и Google Sheets. Переключение между вкладками и между рабочими столами шло плавно, без тех подтормаживаний, что мучили меня на ноутбуке с Windows.

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Похвалю работу с аксессуарами: беспроводные мышь и клавиатура Logitech плюс колонка Edifier подключились быстро и держали связь стабильно даже одновременно. А если мышь или клавиатуру вы забыли дома, DeX умеет превращать экран смартфона в виртуальный тачпад или экранную клавиатуру. Есть и удобный переключатель вывода звука — по умолчанию он идёт на динамики самого дисплея.

Запускаем DeX на своём Samsung

Если у вас подходящий смартфон Samsung, повторить эту схему несложно. Проводное подключение к монитору обычно надёжнее для долгой работы, но есть и беспроводной вариант.

Проводной способ через монитор или телевизор:

Возьмите кабель, который передаёт видео с USB-C смартфона на HDMI-вход монитора или телевизора, либо фирменный кабель DeX. Подключите смартфон к дисплею — режим DeX предложит запуститься автоматически. Подключите мышь и клавиатуру по Bluetooth или через переходник. Чтобы настроить разрешение, откройте «Настройки», выберите «Подключённые устройства», затем Samsung DeX и пункт с подключённым дисплеем.

Беспроводной способ на смарт-монитор или телевизор Samsung:

Проведите двумя пальцами вниз от верха экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите значок DeX. Либо откройте «Настройки», выберите «Подключённые устройства», Samsung DeX и «Подключиться по беспроводной сети». Выберите свой монитор или телевизор из списка и нажмите «Начать». На большом экране подтвердите запрос пультом.

Для беспроводного подключения есть требование к экрану. Беспроводной DeX работает с телевизорами Samsung 2018 года и новее, смарт-мониторами Samsung и любыми устройствами с поддержкой Miracast.

Где схема пока буксует

Полностью заменить компьютер режимом DeX мешает несколько вещей. Главная проблема — нагрев. В одном из случаев смартфон грелся при тяжёлой графической нагрузке одновременно с зарядкой: Flip 7 принудительно закрыл DeX, упершись в тепловой предел прямо во время зарядки на столе. Пришлось отключить смартфон и дать ему несколько минут остыть. То есть работать и заряжаться под серьёзной нагрузкой одновременно — пока больная тема.

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Второе ограничение — приложения. Многие сторонние Android-программы до сих пор не масштабируются под настольный интерфейс и остаются в фиксированной «телефонной» раскладке, а часть элементов вроде меню и контейнеров выглядит растянутой в больших окнах.

Есть и мелочи по периферии. У мыши Logitech MX Master боковое колесо не переключает вкладки в Chrome, а One UI не даёт штатно переназначить или отключить системные сочетания клавиш. Надеюсь, Samsung и Google это доработают в будущих обновлениях.

Кому это подойдёт, а кому нет

Если ваша работа — это браузер, таблицы, документы и мессенджеры, смартфон Samsung с DeX реально способен заменить ноутбук в поездке или на удалёнке. Достаточно найти монитор или телевизор, а мышь с клавиатурой можно подключить по Bluetooth. Я несколько дней провёл именно так и не потерял в продуктивности.

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А вот если вам нужны тяжёлые настольные программы, монтаж или игры на максималках с одновременной зарядкой — тут DeX упрётся в нагрев и в ограничения мобильных приложений. Это удобный запасной вариант и лёгкий походный офис, но не полноценная замена мощному ПК для всех задач.