Если у вас смартфон Samsung и вы давно им пользуетесь, наверняка замечали, что свободного места становится всё меньше, а откуда оно уходит — непонятно. Конечно, есть масса способов очистки мусора, о которых мы уже рассказывали. Но я нашёл кое-что интереснее. Один из скрытых пожирателей памяти — системное приложение Samsung Language Core, которое может занимать около 3 ГБ. Разберём, что это за приложение, зачем оно нужно и как освободить место, не сломав при этом смартфон.

Samsung Language Core: что это за приложение и почему его не видно

Начну с личного примера. Мой Galaxy Z Flip 5 работает уже около трёх лет, и он давно не такой шустрый, как в первый день. Я по очереди отключал лишние функции One UI по инструкции и убирал ненужные приложения Samsung, а потом полез в раздел памяти — и наткнулся на Samsung Language Core. Самое интересное, что я даже не знал о его существовании: в списке приложений на главном экране его нет, зато в памяти оно спокойно занимало около 3 ГБ.

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Название сбивает с толку. Легко подумать, что это языковые пакеты, но на деле Samsung Language Core не имеет отношения к языковым пакетам из настроек. Языковые пакеты — это отдельные загрузки для функций вроде живого перевода и переводчика. А Samsung Language Core отвечает за обработку языка прямо на устройстве для отдельных функций Galaxy AI, которые заслуживают отдельного разбора.

Кому это приложение не нужно, а кому лучше оставить

Сам я почти не пользуюсь Galaxy AI — разве что убираю лишние объекты или людей с фотографий через генеративное редактирование. Помощник при написании текста я открывал ровно один раз, из любопытства, когда Galaxy AI только появился. А Samsung Health вообще удаляю одним из первых. Получается, что приложение занимало 3 ГБ, а я толком им не пользовался.

Отсюда простой ориентир. Если вы активно используете помощник при написании текста, офлайн-пересказы или другие функции Galaxy AI без интернета — оставьте приложение как есть. Если же ИИ-функции вам не нужны или вы обходитесь их онлайн-версиями, то смысла хранить 3 ГБ офлайн-моделей нет.

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Важный нюанс: офлайн-модель принудительно загружается только тогда, когда в настройках Galaxy AI включена обработка данных исключительно на устройстве. Если этот режим у вас выключен, то и потери от отката приложения будут минимальными.

Как освободить 3 ГБ: удалить приложение полностью нельзя, но есть обходной путь

Тут кроется главная сложность. Samsung Language Core — системное приложение, поэтому обычным способом его не удалить и даже не отключить. Более того, в списке приложений оно вообще не появится, пока не включить отображение системных приложений. Хорошая новость в том, что возиться с командами для компьютера не придётся. Есть способ проще — удалить обновления приложения. Это откатывает его к заводской версии и освобождает около 3 ГБ. Вот как это сделать:

Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Приложения». Нажмите «Фильтр и сортировка» и включите показ системных приложений. Найдите в списке Samsung Language Core и откройте его. Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Удалить обновления». Подтвердите удаление обновлений.

После этого приложение останется в списке системных, но его вес станет почти незаметным. Функцию вы при этом не теряете навсегда: когда вы снова захотите воспользоваться помощником при написании текста, система сама предложит заново скачать офлайн-модель.

Что я потерял на практике после отката: реальные последствия

Если коротко — ничего из того, чем реально пользуюсь. Генеративное редактирование фотографий работает точно так же, как раньше, и никаких других пропаж в One UI я не заметил. У меня и режим обработки данных только на устройстве не был включён, так что откат к заводской версии прошёл без потерь.

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Отдельно напомню, что помощник при написании текста можно использовать и онлайн, без хранения офлайн-модели в памяти. Так что для многих сценариев откат приложения — это не потеря функции, а просто перенос её обработки в облако.