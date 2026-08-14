Если у вас смартфон Samsung и вы давно им пользуетесь, наверняка замечали, что свободного места становится всё меньше, а откуда оно уходит — непонятно. Конечно, есть масса способов очистки мусора, о которых мы уже рассказывали. Но я нашёл кое-что интереснее. Один из скрытых пожирателей памяти — системное приложение Samsung Language Core, которое может занимать около 3 ГБ. Разберём, что это за приложение, зачем оно нужно и как освободить место, не сломав при этом смартфон.

Нашёл и обезвредил тайного пожирателя памяти. Фото.

Нашёл и обезвредил тайного пожирателя памяти

Samsung Language Core: что это за приложение и почему его не видно

Начну с личного примера. Мой Galaxy Z Flip 5 работает уже около трёх лет, и он давно не такой шустрый, как в первый день. Я по очереди отключал лишние функции One UI по инструкции и убирал ненужные приложения Samsung, а потом полез в раздел памяти — и наткнулся на Samsung Language Core. Самое интересное, что я даже не знал о его существовании: в списке приложений на главном экране его нет, зато в памяти оно спокойно занимало около 3 ГБ.

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Название сбивает с толку. Легко подумать, что это языковые пакеты, но на деле Samsung Language Core не имеет отношения к языковым пакетам из настроек. Языковые пакеты — это отдельные загрузки для функций вроде живого перевода и переводчика. А Samsung Language Core отвечает за обработку языка прямо на устройстве для отдельных функций Galaxy AI, которые заслуживают отдельного разбора.

Кому это приложение не нужно, а кому лучше оставить

Сам я почти не пользуюсь Galaxy AI — разве что убираю лишние объекты или людей с фотографий через генеративное редактирование. Помощник при написании текста я открывал ровно один раз, из любопытства, когда Galaxy AI только появился. А Samsung Health вообще удаляю одним из первых. Получается, что приложение занимало 3 ГБ, а я толком им не пользовался.

Приложение обеспечивает работу текстовых функций Galaxy AI. Фото.

Приложение обеспечивает работу текстовых функций Galaxy AI

Отсюда простой ориентир. Если вы активно используете помощник при написании текста, офлайн-пересказы или другие функции Galaxy AI без интернета — оставьте приложение как есть. Если же ИИ-функции вам не нужны или вы обходитесь их онлайн-версиями, то смысла хранить 3 ГБ офлайн-моделей нет.

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Важный нюанс: офлайн-модель принудительно загружается только тогда, когда в настройках Galaxy AI включена обработка данных исключительно на устройстве. Если этот режим у вас выключен, то и потери от отката приложения будут минимальными.

Как освободить 3 ГБ: удалить приложение полностью нельзя, но есть обходной путь

Тут кроется главная сложность. Samsung Language Core — системное приложение, поэтому обычным способом его не удалить и даже не отключить. Более того, в списке приложений оно вообще не появится, пока не включить отображение системных приложений. Хорошая новость в том, что возиться с командами для компьютера не придётся. Есть способ проще — удалить обновления приложения. Это откатывает его к заводской версии и освобождает около 3 ГБ. Вот как это сделать:

  1. Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Приложения».
  2. Нажмите «Фильтр и сортировка» и включите показ системных приложений.
  3. Найдите в списке Samsung Language Core и откройте его.
  4. Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Удалить обновления».
  5. Подтвердите удаление обновлений.
Найдите приложение в настройках и удалите его обновления. Фото.

Найдите приложение в настройках и удалите его обновления

После этого приложение останется в списке системных, но его вес станет почти незаметным. Функцию вы при этом не теряете навсегда: когда вы снова захотите воспользоваться помощником при написании текста, система сама предложит заново скачать офлайн-модель.

Что я потерял на практике после отката: реальные последствия

Если коротко — ничего из того, чем реально пользуюсь. Генеративное редактирование фотографий работает точно так же, как раньше, и никаких других пропаж в One UI я не заметил. У меня и режим обработки данных только на устройстве не был включён, так что откат к заводской версии прошёл без потерь.

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Отдельно напомню, что помощник при написании текста можно использовать и онлайн, без хранения офлайн-модели в памяти. Так что для многих сценариев откат приложения — это не потеря функции, а просто перенос её обработки в облако.