Samsung уже разворачивает обновление One UI 9.0, о котором мы рассказывали ранее на нашем сайте, но параллельно компания готовит One UI 9.5. Это будет вторая прошивка компании на основе Android 17. Стабильную версию ждут в начале 2027 года вместе с линейкой Galaxy S27, а бета-тест может стартовать уже в конце 2026 года.

Сразу оговорка. Предыдущая версия, One UI 9.0, не принесла крупных изменений в дизайне и мало чего добавила по функциям, хотя некоторые нововведения всё-таки есть. Именно поэтому от One UI 9.5 ждут более заметного обновления — но пока это ожидания, а не официальный список.

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Что может измениться в дизайне

Главное направление — больше полупрозрачных элементов интерфейса. Речь о карточках и плавающих панелях, которые становятся чуть прозрачнее и визуально легче. В One UI 9.0 Samsung уже добавила в свои приложения плавающую панель вкладок в форме «пилюли»; в 9.5 она может получить более прозрачный вид.

Второй момент — адаптация под большие экраны. Фирменные приложения Samsung должны получить раскладки, которые лучше используют место на складных смартфонах и планшетах. Для владельцев Galaxy Z Fold и планшетов это означает более удобную работу с приложениями на широком экране, а не просто растянутую версию телефонного интерфейса.

Функции, которые может добавить One UI 9.5

Основной упор делается на более глубокую связку встроенных приложений с искусственным интеллектом Galaxy AI. По прогнозу, обновление затронет:

Календарь;

Камеру;

Часы;

«Мои файлы»;

Галерею;

Samsung Health;

«Режимы и сценарии»;

Заметки;

Телефон;

Напоминания;

Браузер;

Samsung TV Plus;

SmartThings;

Samsung Wallet и приложение для управления носимыми устройствами.

От этих приложений ждут более тесной интеграции с Galaxy AI и Gemini — ИИ-помощника для большинства Android-смартфонов. Также обещают более продвинутую автоматизацию с помощью Bixby и Gemini, поддержку более умных ИИ-агентов и улучшенное отслеживание активности. На практике это значит, что рутинные сценарии (от настройки режимов до подсказок в заметках) можно будет собирать проще. Но конкретику Samsung, скорее всего, начнёт раскрывать только ближе к концу 2026 года.

Сроки выхода One UI 9.5 и старт беты

Если ориентироваться на график Samsung за последние годы, картина такая:

бета-программа для отдельных флагманов — четвёртый квартал 2026 года;

пять или шесть бета-версий до релиза;

стабильная версия — первый квартал 2027 года вместе с Galaxy S27 (новым флагманом компании);

рассылка на более старые модели — первый квартал 2027 года, с возможным завершением во втором квартале.

Все эти сроки — прогноз на основе прошлых лет, а не официальный анонс Samsung. То есть реальные даты могут сдвинуться, особенно для конкретных моделей вроде Galaxy A55: их обычно обновляют волнами и позже флагманов. Точный график для средних и бюджетных смартфонов Samsung публикует ближе к самому релизу.

Список смартфонов с One UI 9.5

Здесь важно понимать логику поддержки Samsung. Свежие бюджетные и средние Galaxy получают крупные обновления Android и One UI до шести лет с момента выхода, а большинство недавних флагманов — до семи крупных версий Android. По прогнозу, среди кандидатов на One UI 9.5 — многие недавние смартфоны, складные модели, планшеты и защищённые устройства Galaxy.

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Серия Galaxy S:

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 Edge;

Galaxy S25 FE;

Galaxy S26;

Galaxy S26+;

Galaxy S26 Ultra.

Серия Galaxy Z:

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Flip 7;

Galaxy Z Flip 7 FE;

Galaxy Z Flip 8;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Fold 8;

Galaxy Z Fold 8 Ultra;

Galaxy Z TriFold.

Серия Galaxy A:

Galaxy A07 (LTE/5G);

Galaxy A15 (LTE/5G);

Galaxy A16 (LTE/5G);

Galaxy A17 (LTE/5G);

Galaxy A24;

Galaxy A25;

Galaxy A26;

Galaxy A34;

Galaxy A35;

Galaxy A36;

Galaxy A37;

Galaxy A54;

Galaxy A55;

Galaxy A56;

Galaxy A57.

Финального официального списка пока нет, поэтому окончательно судить о совместимости конкретной модели рано. Проще всего ориентироваться на срок поддержки: если ваш смартфон вышел недавно и заявлен на нужное количество обновлений Android, шанс получить One UI 9.5 высокий.

Как установить обновление, когда оно придёт

Когда One UI 9.5 доберётся до вашей модели, установка займёт несколько минут. Порядок стандартный:

Подключитесь к Wi-Fi и поставьте смартфон на зарядку. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Обновление ПО». Нажмите «Загрузка и установка» и дождитесь проверки. Если обновление доступно, скачайте его и подтвердите установку. Дайте устройству перезагрузиться — прерывать процесс нельзя.

Если апдейт ещё не пришёл, не спешите: рассылка идёт волнами по регионам и моделям. Участвовать в бета-тесте раньше срока можно будет через приложение Samsung Members, но помните, что предварительные сборки могут работать нестабильно.

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Пока One UI 9.5 остаётся набором ожиданий, а не подтверждённых функций. Обновляться ради него специально нет смысла — оно и так придёт на поддерживаемые устройства. А тем, кто выбирает новый смартфон, полезно смотреть не на будущую версию оболочки, а на срок поддержки конкретной модели: именно он определяет, сколько лет вы будете получать свежие обновления.