Пока Samsung только раскатывает One UI 9.0 на смартфоны, а мы подробно рассказываем о функциях свежей системы, в Сеть уже утекла ранняя тестовая сборка следующей версии оболочки — One UI 9.5. Это неофициальная, ещё сырая сборка, а не финальное обновление, так что относиться к её деталям стоит осторожно. Разбираем, что уже удалось из неё вытащить и когда стоит ждать реального релиза.

Что за утечка и откуда она взялась

Раннюю сборку One UI 9.5 добыл энтузиаст под ником @fahadalijaved. Он установил её на свой смартфон и начал по частям публиковать находки в соцсети X. Иными словами, перед нами не пресс-релиз Samsung, а слив тестовой версии, которую компания официально пока не показывала.

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Судя по описанию, сборка действительно ранняя: на экране первого запуска указаны патчи безопасности Android от 1 октября 2026 года — то есть с датой, которая ещё не наступила, а официально Samsung выпустила лишь августовский патч с устранением 56 уязвимостей. Пакет обновления One UI 9.5 имеет маркировку S942BXXU4CZH9 и весит около 4468,58 МБ. Такие большие «внутренние» сборки — обычное дело для тестовых версий, и к финальному релизу их содержимое ещё может меняться.

AppLock: защита отдельных приложений паролем и биометрией

Главная находка, которую энтузиаст успел показать, — функция AppLock. Это защита выбранных приложений от посторонних. По сути, вы сами решаете, какие программы нельзя открыть без подтверждения личности.

Согласно описанию из утечки, работает это так: чтобы открыть защищённое приложение, нужно подтвердить личность биометрией, паролем, PIN-кодом или графическим ключом. Дополнительно уведомления от таких приложений скрывают своё содержимое, а их виджеты и ярлыки убираются с главного экрана. Проще говоря, посторонний, взяв ваш разблокированный телефон в руки, не сможет заглянуть, например, в мессенджер или банковское приложение и даже не увидит подсказок о нём на рабочем столе.

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Стоит оговориться: аналогичные механизмы защиты приложений уже давно есть у Xiaomi, Honor и в базовом Android, а у Samsung частично закрывались через «Защищённую папку». Так что если функция дойдёт до релиза в таком виде, это скорее наведение порядка и удобства, чем революция.

Сроки выхода One UI 9.5 и поддерживаемые устройства

Официальный релиз One UI 9.5 ожидается в начале 2027 года — вместе с флагманской линейкой Galaxy S27. То есть новая версия оболочки, скорее всего, сначала появится «из коробки» на новых флагманах, а уже потом начнёт добираться до вышедших ранее устройств — как это обычно и происходит у Samsung.

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Точных сроков обновления для конкретных моделей и полного списка совместимых устройств источник не приводит, так что ориентироваться на дату для своего смартфона пока рано.