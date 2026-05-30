Большинство из нас пользуется смартфоном вручную: вечером включаем беззвучный режим, утром его выключаем, а потом удивляемся пропущенным звонкам. Все эти мелкие повторяющиеся действия копятся в раздражение и потерянное время. Но в Android уже встроены инструменты автоматизации, которые делают это за вас, и за них не нужно платить или что-то устанавливать. Ниже — три функции, которые реально меняют повседневное использование телефона. Все они живут в стандартных настройках Android.

Показываю секретные настройки для автоматизации Android. Фото.

Показываю секретные настройки для автоматизации Android

Режим сна и пробуждения на Android

Самый полезный сценарий — автоматический режим сна. Настраивается за пару минут в разделе «Цифровое благополучие» в настройках: задаёте время отхода ко сну и время подъёма, выбираете нужные действия — и дальше телефон каждый вечер делает это сам.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Что именно происходит вечером? Экран переключается в чёрно-белый режим — это визуальный сигнал, что пора отложить телефон. Следом включается режим «Не беспокоить», который убирает уведомления. При желании можно добавить тёмную тему и затемнение экрана. В итоге получается плавное завершение дня, а не резкое выключение.

Настройте расписание режима сна. Фото.

Настройте расписание режима сна

Утром всё разворачивается обратно: в заданное время «Не беспокоить» отключается, экран возвращается к нормальным цветам, и телефон готов к работе. Если у вас часто бывают долгие дни, пригодится опция запуска по зарядке: поставили телефон заряжаться после 21:00 — и автоматизация срабатывает сама. Кстати, если вы вообще путаетесь в режимах звука, начните с того, чтобы включить и настроить звук на телефоне правильно.

Режим фокусировки на телефоне

Если режим сна разбирается с вечером, то режим фокусировки работает днём. Смысл простой: вы заранее выбираете список приложений, которые ставятся на паузу, пока режим включён. Открыть их нельзя, уведомления тоже не приходят.

Так вы будете меньше отвлекаться на приложения. Фото.

Так вы будете меньше отвлекаться на приложения

Главное удобство — расписание. Я настроил так, что режим срабатывает в начале рабочего дня: все приложения, которые открываешь на автомате, блокируются ещё до того, как успеваешь о них подумать. Это решает проблему силы воли, точнее, её нехватки. Чтобы это не превращалось в жёсткую тюрьму, есть кнопка «Сделать перерыв»: можно разблокировать всё на 5, 10 или 15 минут. Удобно, когда нужно срочно что-то проверить, а не ждать конца рабочего дня.

Таймеры работы приложений на Android

Отдельный инструмент — таймеры приложений, тоже часть «Цифрового благополучия». Это самая точная из трёх настроек: вы задаёте максимальное время использования на день для каждого приложения отдельно. Например, по 30 минут на YouTube и столько же на Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой). После исчерпания лимита иконка приложения сереет до конца дня и сбрасывается в полночь. Дополнительно система показывает, сколько времени вы потратили в каждом приложении — картина обычно отрезвляющая.

Приложения будут закрываться сами по истечении таймера. Фото.

Приложения будут закрываться сами по истечении таймера

Чем это отличается от режима фокусировки? Фокусировка просто отключает приложение по расписанию, а таймер позволяет им пользоваться, но ограничивает длительность. Тот же YouTube часто нужен для дела, но легко затягивает, а 30 минут хватает, чтобы посмотреть нужное и не уйти в бесконечную ленту.

Кому нужны скрытые настройки Android

Главный плюс всех трёх функций в том, что ничего скачивать не нужно. Они уже встроены в Android и лежат в стандартных настройках — режим сна, режим фокусировки и таймеры приложений ищите в разделе «Цифровое благополучие». Настройка занимает пару минут, дальше телефон всё делает сам.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Кому это полезно: тем, кто залипает в телефоне, забывает выключать тихий режим или хочет нормально засыпать без светящегося экрана. Если вы и так дисциплинированно пользуетесь смартфоном, можно особо не заморачиваться. А если вам интересны скрытые возможности конкретных оболочек, посмотрите, как у Xiaomi есть секретная функция на случай поломки кнопок.