Как бесплатно смотреть ТВ, кино и сериалы на Android

Телевизор давно перестал быть способом просмотра только телеканалов — теперь это настоящий комбайн, где доступно много хороших фильмов, сериалов, интересных передач и трансляций. Особенно заметно это было на карантине, когда у экранов собрались почти все. Проблема в том, что пока подключишь нужный пакет каналов у провайдера, зима наступит: надо заходить на сайт или даже звонить в поддержку, разбираться, как все это дело подключить, и так далее. Благо сейчас широко распространены мобильные устройства, и теперь, чтобы смотреть интересные фильмы, сериалы и даже ТВ, не обязательно даже покупать телевизор!

Приложение Peers.TV

Приложений для этих целей в Google Play стало довольно много, одним из самых популярных сервисов является Peers.TV. Это бесплатное приложение, доступное для владельцев всех Android-устройств (на айфон тоже есть версия), которое изначально создавалось для просмотра ТВ как в режиме онлайн, так и в записи 24 часа в сутки. По сути Peers.TV превращает смартфон или планшет в настоящий мобильный телевизор. Сразу же после запуска пользователям становятся доступны популярные телеканалы в высоком качестве, множество программ, телешоу, сериалов и фильмов.

Но разработчики приложения вовремя подсуетились и начали предлагать не только обычные телевизионные каналы, но и также настоящие хиты кинопроката, зарубежные телеканалы с популярными сериалами (вроде Amedia Premium) и даже каналы для взрослых. Все это доступно отдельными пакетами (что очень удобно), но если выбрать правильно, можно урвать пакет каналов, где есть все.

Пакеты каналов в Peers.TV

Так, один из наших фаворитов — пакет #ЛучшеДома, где собраны лучшие платные каналы из подписок Peers.TV. Здесь и National Geographic HD, и Еврокино, Fox HD, Nickelodeon и даже Brazzers TV (этот канал есть в пакете «Для взрослых (18+)», где также собраны еще 2 канала по соответствующей тематике). Есть бесплатный пробный период 14 дней, чего более чем достаточно для того, чтобы оценить все преимущества этого пакета каналов.

«Кино по подписке» — тоже очень крутая штука. В одну подписку сервис собрал около 8500 фильмов и сериалов (половина из которых в HD-качестве). Здесь и боевики, и комедии, и мультфильмы для детей, так что контент для себя найдет каждый. Причем есть те фильмы, которые еще в прошлом году шли только в кинотеатрах! Такого по телевизору не покажут. Тоже дают 2 недели за 1 рубль, что очень круто.

Если запланировали долгие выходные, лучше пакета, чем «Кинозал на ТВ», просто нет. В нем собраны не только каналы с российскими фильмами и советской классикой, но и лучшее европейское кино. Но главное — фильмы и сериалы HBO! Да, «Игра Престолов» и прочие хиты. На наш взгляд, это один из лучших пакетов каналов в сервисе. Не зря его дают бесплатно только на 7 дней, но… мы тут подсуетились и раздобыли промокод ANDRINS, который позволяет смотреть пакет «Кинозал на ТВ» целый месяц бесплатно! Этот же промокод дает право увеличение бесплатного периода для пакета #ЛучшеДома.

Но и это еще не все. Пакет «Семейный» дает доступ к лучшим российским и зарубежным развлекательным каналам (в том числе с возможностью смотреть передачи в записи), «Детский» — позволяет смотреть разнообразные каналы для самых маленьких. Плюс есть отдельная подписка на телеканал «Дождь» или просто полное отключение рекламы в приложении. Все ТВ-передачи без баннеров и видеорекламы плюс пять премиум-каналов из списка на выбор. На самом деле рассказывать обо всех этих пакетах можно очень долго — лучше посмотрите сами весь список и сможете определиться, какой подходит вам.

Скачать Peers.TV

Разумеется, никуда не делся бесплатный доступ к более чем 80 каналам, в том числе федеральным, развлекательным, детским и региональным. А благодаря тому что Peers.tv предлагает возможность просмотра даже архивных телепередач, вы гарантированно не пропустите нужный эфир. Плюс есть синхронизация — неважно, на каком моменте вы остановите просмотр, выходя из метро, ведь всегда сможете продолжить его на телевизоре или планшете, не потеряв при этом в качестве. Надо просто привязать все устройства к вашей учетной записи.

Загрузить приложение можно по ссылке ниже. Там же в один клик оформляется любой из понравившихся пакетов каналов. Не забывайте про промокод ANDRINS на 30 дней бесплатного просмотра!

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