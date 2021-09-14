Где бесплатно слушать музыку на Андроид

Раньше все мы слушали музыку через плееры и скачивали ее себе на устройства, но в последние годы политика стриминговых сервисов начала проникать и к нам в Россию. Многие пользователи слушали музыку в ВКонтакте, пока социальная сеть не начала ограничивать нас. Сначала запретили скачивать музыку, затем ограничили онлайн прослушивание до 30 минут в сутки, а теперь и вовсе тотально запретили ей пользоваться, при выходе из приложения на смартфоне. Сегодня предлагаю вашему вниманию подборку музыкальных сервисов, в которых можно слушать музыку онлайн, без смс и регистрации.

Вместе с закрытием музыки ВК появилось много проблем, на которые даже не обращаешь внимание. Когда-то давно, еще в школе, мы с друзьями записывали трек, а сейчас его на стриминговых сервисах не найти. Как бы не хвастались популярные сервисы огромным количеством доступного музыкального контента, до того объема композиций, что был доступен раньше, им далеко.

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Самый популярный музыкальный сервис на Андроид

О Spotify знают все. Американский сервис вышел в свет еще в далеком 2006 году и буквально сразу завоевал сердца пользователей по всему миру, а рекомендации, которые он предлагает, не сравнятся ни с одним похожим клиентом. Что уж говорить, самое популярное музыкальное приложение в мире.

Музыкальный сервис может работать в обоих режимах: бесплатном и по подписке. Но в бесплатном режиме есть ряд ограничений:

Иногда вам придется прерываться на рекламную паузу.

Слушать музыку придется только в онлайн-формате.

Переключение композиций происходит не по порядку.

Нельзя пропускать больше 6 песен в течение часа.

Ну и, конечно, если до этого вы никогда не пользовались стриминговыми сервисами, буквально каждый из них предложит вам пробную бесплатную подписку. В Spotify она составляет три месяца. Только будьте аккуратны, сервис настолько крутой, что вероятность подсесть на него после пробного периода слишком высока, тем более, когда есть возможность воспользоваться им по более низкой цене.

Скачать Spotify

Лучшее радио на Андроид

Интересно, что Яндекс.Радио пошло по пути известного ВК. Еще в 2019 году Яндекс запретил слушать музыку больше 30 минут в бесплатном режиме. Предлагаю понастольгировать.

Использовав бесплатный пробный период на разных площадках, я все еще периодически захожу на это радио. За что я люблю Яндекс? За качественные подборки отечественных музыкантов. Лучших алгоритмов подборки, чем в этом радио, нет нигде. Если вы слушаете музыку, каждый раз, когда выходите на улицу, любите отечественное творчество и придерживаетесь определенного жанра, то вам точно сюда.

Я использовал его несколько лет и за это время успел порекомендовать сервис многим своим знакомым. Честное пионерское, плохих отзывов еще не поступало. Платная подписка обеспечит возможность прослушивания музыки в офлайн, отсутствие рекламы и более высокое качество звучания.

Скачать Яндекс.Музыку

Стриминговый сервис с музыкальными клипами

Чем может похвастаться известный сервис по просмотру видеороликов — конечно, музыкальными клипами. В какой-то момент мне показалось, что клипы уже никто не смотрит, они давно канули в прошлое. Пообщавшись с друзьями, понял, что ошибался. Ранее мои коллеги уже рассказывали, почему YouTube Music — лучший музыкальный сервис и привели много важных аргументов. Рекомендую к прочтению.

Для прослушивания лучше скачать отдельное приложение YouTube Music. Интерфейс приложения выполнен в темных тонах и предельно прост в использовании. Из явных недостатков музыкального сервиса от YouTube могу отметить ограничение прослушивания в фоне. Spotify в этом смысле на порядок выше.

Скачать YouTube Music

В сервисе нет никаких временных ограничений, но периодически появляется окно с предложением подписки. Еще интересным мне показался факт видеорекламы, ведь все остальные сервисы предлагают рекламу в аудиоформате.

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Бесплатный музыкальный стриминговый сервис

Французский стриминговый сервис Deezer уже давно существует на рынке и уже успел набрать себе большую аудиторию. Из его преимуществ пользователи отмечают высокое качество звучания и огромное количество разных миксов.

В Deezer также существует бесплатная подписка, по которой у вас появится возможность прослушивания музыки в онлайн-формате. Также здесь присутствует технология FLOW — вся ваша любимая музыка вперемешку со свежими рекомендациями и песнями, которые вам когда-то нравились, а потом вы о них благополучно забыли. Просто укажите свои предпочтения и сервис сделает все за вас.

Скачать Deezer

Есть и премиум-версия, которая дает вам больше возможностей, таких как более высокое качество звука, оффлайновое прослушивание и поддержку Android Auto.

Кроссплатформенное радио на Андроид

Если вы давно хотели перейти на новый сервис по прослушиванию музыки, рекомендую вам обратиться к приложению Pandora. Это еще одно отличное радио с очень качественными рекомендациями. Если вы предпочитаете музыку зарубежных и отечественных артистов в равной степени, то вам однозначно сюда.

Скачать Pandora

Единственным недостатком этого приложения является отсутствие сервиса в России. Но почитав комментарии пользователей к приложению, могу сказать, что эта проблема легко решается с помощью VPN.

Вы спросите, почему я должен подключать VPN, чтобы просто послушать музыку? Я вам отвечу — кроссплатформенность. В Pandora можно слушать музыку с любого устройства.

Что думаете по поводу платного прослушивания музыки? Уже оформили подписку на платные сервисы или все еще ищете компромисс? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате.