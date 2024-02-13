Что лучше: сэкономить и купить б/у смартфон или взять новый подороже? Помогаем определиться

Существует несколько категорий покупателей смартфонов. Одни приобретают самые дешевые устройства и спокойно пользуются ими в течение нескольких лет. Другие выбирают исключительно дорогие модели, для покупки которых зачастую оформляют кредит, деликатно называемый рассрочкой. Есть и третья категория: покупатели, планирующие заплатить всю сумму сразу, но одновременно не готовые тратиться на флагман и мириться с компромиссами бюджетных устройств. Именно эти люди чаще всего стоят перед выбором: купить б/у смартфон и сэкономить, или немного переплатить, взяв новую модель в магазине. Попробуем разобраться, как лучше всего поступить в подобной ситуации.

Плюсы покупки подержанного смартфона

Главное достоинство б/у смартфона — цена. Как правило, она существенно ниже стоимости новой модели в магазине, а еще почти всегда возможен торг. Это и вынуждает покупателей засматриваться на вторичный рынок. Особенно в условиях, когда для покупки телефона с рук даже не обязательно лично встречаться с продавцом, поскольку можно оформить доставку через сайт объявлений.

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Еще один плюс рынка б/у телефонов — широкий ассортимент. Многие модели к моменту покупки могут быть сняты с производства, но на сайте объявлений обязательно найдется нужное устройство.

Выгодно ли покупать б/у смартфоны

И все-таки, выбирая телефон с рук, мы получаем подержанное устройство. Скорее всего, оно имеет следы эксплуатации, а к моменту покупки может быть снято с гарантии по прошествии времени. Эти компромиссы вынуждают нас снова обратиться к вопросу цены, чтобы понять, выгодно ли покупать смартфон с рук. Для ответа на него сравним среднюю стоимость нескольких популярных моделей прошлого года в идеальном состоянии на вторичном рынке с их минимальной ценой в российских магазинах, позволяющих оформить онлайн-заказ.

Обычно покупка б/у смартфона в отличном состоянии выходит на 20% выгоднее, а иногда удается сэкономить вплоть до 30%. В то же время есть позиции, чья цена на вторичном рынке аналогична стоимости устройства в магазине.

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Риски при покупке смартфона с рук

Как бы то ни было, покупка телефона с рук — это всегда большой риск. Мало того, что вы берете подержанное устройство, так еще оно может оказаться не вполне работоспособным. Даже при отсутствии видимых повреждений есть вероятность попадания в корпус влаги, а это — корень многих проблем в процессе дальнейшей эксплуатации, о чем продавец далеко не всегда готов рассказать.

В зависимости от того, как долго и насколько активно смартфоном пользовался его предыдущий владелец, аккумулятор устройства к моменту перепродажи может потерять значительную часть своей номинальной емкости. И, если при личной встрече многие подводные камни всплывают, что позволяет сбить цену или отказаться от покупки, то при оформлении доставки через сайт объявлений велик риск обнаружить недостатки только после оплаты товара, вместо которого, кстати, порой приходит мыло и другие радости.

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Чтобы не получить кота в мешке, обязательно прочитайте наш текст о том, как проверить б/у смартфон перед покупкой. Так вы сможете минимизировать риски и с высокой долей вероятности приобрести исправный аппарат, готовый прослужить верой и правдой еще несколько лет.

Стоит ли покупать б/у смартфон

А теперь попробуем подвести итог. В попытке сэкономить примерно 20% от стоимости смартфона, покупая его на вторичном рынке, прежде всего вы лишаете себя комфорта и таинства распаковки. Вместо того, чтобы за 5 минут оформить заказ в онлайн-магазине и купить запечатанной устройство, вам придется тратить время и нервы на переписку с продавцом и планирование встречи для осмотра телефона.

Почему стоит купить б/у смартфон вместо нового

Кроме того, не факт, что при личном осмотре устройства вы сможете выявить все недостатки. Но даже, если все пройдет на ура, в любом случае вы получите смартфон с большими или малыми следами эксплуатации. И все это ради экономии, которая порой составляет менее 10% по сравнению с покупкой устройства на распродаже. Потому, если вы цените комфорт, новизну и личное время — не стоит брать подержанный телефон. А оправданной покупка устройства в состоянии б/у будет только при вашей готовности идти на компромиссы.