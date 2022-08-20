4 позорных промаха Samsung, которых никогда не допустила бы Apple

Компания Samsung известна не только своими крутыми гаджетами и нестандартным подходом к их созданию, но и довольно щекотливыми моментами: южнокорейская корпорация частенько попадает в скандальные ситуации, что довольно странно для такого бренда, имеющего огромную команду пиарщиков и маркетологов. Забавно, но Samsung попадает в скандал ежегодно! Обратите внимание на то, что большинство из инцидентов происходит из-за невнимательности: недосмотрели, не докрутили и так далее. А вот у Apple такого практически не бывает: и гаджеты в порядке, и в медийном поле компания не может опростоволоситься. Выбрали 4 позорных ситуации, в которых оказывалась Samsung, но никогда не попадала Apple.

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Реклама Самсунг 2022

Первое, с чего бы хотелось начать — это, конечно же, реклама компании. Недавно Samsung опубликовала в своем Twitter небольшой пост, посвященный приложению Members — это утилита с подсказками, которая рассказывает пользователю о функциях смартфона. Все бы ничего, но только на картинке был изображен не Samsung Galaxy, а iPhone с Face ID — создается ощущение, что тот, кто делал этот баннер, попросту не знаком со смартфонами компании.

Самое интересное, что баннер служил именно для продвижения Samsung Galaxy, то есть, изображение смартфона было первостепенным на этой картинке. Так что, Samsung снова получает порцию заслуженной критики в свой адрес. Объяснений, как так вышло, конечно же, нет.

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Процессоры Самсунг

Южнокорейский техногигант уже давно выпускает собственные процессоры, но проблема в том, что их не все любят. В чем-то Exynos даже лучше Snapdragon, но пользователи желают купить смартфон именно с чипом от Qualcomm на борту, но им не всегда удается это сделать из-за разных рынков сбыта.

Кроме того, считается, что перепродать Samsung на Snapdragon проще и выгоднее, чем на Exynos. Доходит до того, что южнокорейская компания, по слухам, хочет отказаться от использования процессоров Exynos в своих же смартфонах, но будет выпускать их для других.

Позор? Не то слово: представьте, что Apple снова начнет выпускать Макбуки на Intel, Айфоны скажем, на MediaTek, а чипы Apple Silicon пойдут на аутсорс другим производителям. Такого не будет, потому что опозориться из двух компаний может только Samsung.

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Выход Samsung S21 FE

Выпуск специальной версии смартфона Samsung для фанатов марки долго откладывался. Мало того, что ходили слухи об отмене выпуска смартфона, так еще и выпустили его очень невовремя — в январе 2022 года. S21 FE задержали на два месяца, поэтому выход специальной версии практически наложился на анонс линейки Galaxy S22.

Ну и кто так делает? Одни проблемы! Теперь же, по слухам, Samsung и вовсе хочет отказаться от следующей модели — S22 FE. Всему виной недостаточный спрос на модель, а также сокращение производства смартфонов компании в целом.

Можете ли вы представить, что Apple может задержать выпуск Айфона? Да, такое было в пандемийном 2020 году, но компания провернула всё так, будто ничего и не было — в результате, iPhone 12 стал успешным и популярным гаджетом, которым пользуются до сих пор. Даже iPhone SE — смартфон, явно не соответствующий духу времени, Apple выпускает и не думает снимать с конвейера.

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Производительность смартфонов Самсунг

Недавно Samsung вновь решила обхитрить пользователей, а заодно — различные бенчмарки. Так производительность телефонов была на топовом уровне при проверке в синтетических тестах, а вот при работе с привычными программами вроде ТикТока и Microsoft Office, система работала медленнее. Это удалось доказать одному из пользователей, когда он переименовал приложение бенчмарка 3D Mark в «Genshin Impact» — из-за этого производительность заметно просела, а Samsung пришлось не только оправдываться перед пользователями, но и делать бешеные скидки на смартфоны — в Южной Корее они достигали 410 долларов!

Apple попадалась на замедлении смартфонов всего лишь раз да и то в компании объяснили эту опцию заботой о пользователях, владеющих старыми моделями смартфонов. Впрочем, скидок на смартфоны не было — они продолжили продаваться как и ранее.

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Впрочем, даже эти случаи не отменяют того, что Samsung делает крутые смартфоны: недавно компания выпустила обновленный складной Z Flip 4. Стоит ли его покупать, чем он отличается от прошлогодней версии — обо всем этом мы написали в нашей статье.