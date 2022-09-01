Samsung вернулась в Россию и открыла предзаказы на новинки. Угадайте, сколько теперь стоит Galaxy A53

Весной Samsung вслед за Apple приостановила официальные продажи в нашей стране. До момента активизации механизма параллельного импорта купить смартфоны Самсунг можно было только из складских запасов. Ни одна новинка этого года так и не добралась до России. Однако некоторые пользователи умудрились получить свои оплаченные предзаказы из серии Galaxy S22. Кому-то же просто вернули деньги, а новое устройство не привезли. Но, похоже, в Самсунг начали осознавать, что находятся в проигрышном положении, и явно недосчитались значительного количества денег.

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Сегодня, 1 сентября, Samsung официально открыла предзаказ на свои новинки Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 в нашей стране и объявила на них цены. Это может означать только одно — компания официально возвращается на российский рынок. Давайте посмотрим, какие подарки можно получить за предзаказ и во сколько обойдутся новинки покупателям в нашей стране.

Samsung Galaxy Z Fold 4 — цена в России

На сайте официального интернет-магазина Самсунг появилась страница с оформлением предзаказа на Galaxy Z Fold 4 и Flip 4. Компания установила на новинки следующие цены:

Galaxy Z Fold 4 256 ГБ — 179990 рублей.

Galaxy Z Fold 4 512 ГБ — 189990 рублей.

Galaxy Z Flip 4 128 ГБ — 104990 рублей.

Galaxy Z Flip 4 256 ГБ — 114990 рублей.

По сравнению с прошлым годом цена на Fold выросла на 20 тысяч рублей. Напомню, что Fold 3 поступил в продажу за 159990 рублей. А Flip подорожал на 15 тысяч рублей. Flip 3 продавался за 89990 рублей. Общая тенденция увеличения цены устройств достигла и нашей страны. С учетом того, что смартфоны дорожают по всему миру, то удивляться особо нечему. Однако курс доллара по сравнению с прошлым годом стал значительно меньше, поэтому можно было ожидать, что Самсунг сможет сохранить цены на устройства на уровне прошлого года или повысить их не так ощутимо.

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Но то, что может заинтересовать многих желающих купить новинки — это подарки, которые производитель предлагает за оформление предзаказа. Те, кто до 10 сентября закажет одно из новых устройств, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro. Если же при этом вы решите сдать старое устройство в Trade-In то получите дополнительную скидку в 10 тысяч рублей. Таким образом, стоимость новых раскладушек можно достаточно ощутимо снизить.

Возможно, что наушники вам не нужны. Их можно будет быстро продать на Авито и получить за них реальные деньги. Тогда стоимость устройств плавно опустится к значениям прошлого года. В общем, если вы ждали эти смартфоны в нашей стране, то самое время оформить предзаказ. Обратите внимание, что это необходимо сделать до 10 сентября. Параллельный импорт для Самсунга больше не нужен.

Сколько стоит Samsung Galaxy S22 Ultra

Помимо последних новинок, Samsung добавил на свой сайт и все предыдущие устройства этого года. Так, доступны для покупки все модели популярной в нашей стране A-серии. Galaxy A53 на 128 ГБ можно приобрести за 36 тысяч рублей, а А73 с тем же объемом памяти за 43 тысячи рублей.

Также теперь доступны для заказа и все смартфоны линейки Galaxy S22. Однако цены могут немного шокировать. Galaxy S22 Ultra можно заказать за 125 тысяч рублей. Причем это версия на процессоре Exynos. В этом плане серый рынок может предложить значительно более привлекательную стоимость на эти смартфоны. Версию на более стабильном и производительном Snapdragon можно приобрести за 70 тысяч рублей. Согласитесь, что разница в 50 тысяч между этими устройствами — очень много.

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Цена Galaxy A53 в России

За эти деньги можно дополнительно купить себе планшет и еще какой-нибудь смартфон. И в итоге на руках у вас будет три разных устройства. Тоже самое и с более дешевыми устройствами A-серии. Galaxy A53 можно найти за 24 тысячи рублей. Для смартфонов этого ценового сегмента разница в 12 тысяч рублей очень существенна. Однако в некоторых ситуациях переплата может быть оправданна. Если вам важно получить гарантию на покупку, то только на официальные устройства будет распространяться двухлетняя гарантия по закону о защите прав потребителей. Ни один серый продавец подобное предоставить просто не сможет.

К сожалению, пока недоступно для заказа новое поколения умных часов Galaxy Watch 5. По какой причине производитель привез в нашу страну смартфоны, но не захватил с собой часы, непонятно. Но на них открыт предзаказ в крупных сетевых магазинах бытовой техники. Скорее всего, это устройства, ввезенные по параллельному импорту. Но для пользователей разницы с официальными поставками никакой не будет.

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Возвращение Самсунг на российский рынок дает надежду, что устройства будут теперь на постоянной основе завозиться на территорию России, и остальные продавцы смогут закупать их напрямую у производителя. Возможно, что в скором времени и другие компании одумаются и поймут, что бизнес в такой ситуации превыше всего. Я думаю, что поклонники Apple очень ждут возвращения любимой компании обратно.