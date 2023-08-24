Этот смартфон с камерой на 108 Мп, 12/256 ГБ памяти и огромной АКБ можно купить всего за 18к рублей

Надёжность современных смартфонов вызывает много вопросов. Парусный корпус с больши экраном, прикрытым хоть и закалённым, но беззащитным перед большинством повреждений стеклом, всё время норовит выскочить из рук. В домашних условиях это нестрашно, но за пределами помещений с мягкими коврами и разбросанными носками, демпфирующими удары, падение может стать серьёзной проблемой. Устройство если не рассыпется полностью, то почти наверняка довольно сильно пострадает. А уж его ремонт влетит вам в копеечку. Так не лучше ли сразу купить смартфон, который способен выдержать и удары, и падения, и даже погружения в воду?

Зачем нужен защищённый смартфон

Несмотря на то что сегодня почти все смартфоны сертифицированы по стандартам IP67 и IP68, которые вроде как гарантируют защиту от воды и пыли, по факту всё далеко не так хорошо, как нам пытаются это подать. Ни один производитель не принимает по гарантии устройства, которые контактировали с водой, невзирая на наличие сертификата и конструктивную защиту.

То ли дело FOSSiBOT F102. Это смартфон, который защищён по всем мыслимым стандартам и который пройдёт с вами и огонь и воду, выдержав любые нагрузки, и останется при этом целым и невредимым. Помимо сертификации IP68, он имеет ещё 2 класса защиты: IP69K, который обеспечивает ему защиту от струй горячей воды, подаваемых под напором, и армейский MIL-810-STD. Узнать о нём подробнее можно на официальном сайте FOSSiBOT.

Хороший защищённый телефон на Андроид

Несмотря на то что обычно защищённые смартфоны могут похвастать только корпусом в стиле протектора тракторной шины, FOSSiBOT F102 — совершенно о другом. В отличие от конкурентов, он способен предложить довольно продвинутое техническое наполнение:

Экран 6,58 дюйма, AMOLED, Full HD+ Основная камера 108/20/5 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Helio G99 Память 12/256 Гб Аккумулятор 16 500 мАч Зарядка 33 Вт

Несмотря на то что FOSSiBOT F102 — откровенно недорогой смартфон, его производитель сразу понял, что экономить на таком компоненте, как дисплей, точно не стоит. Поэтому аппарат оснастили AMOLED-матрицей Sharp с разрешением Full HD+ и диагональю 6,7 дюйма. Большой экран — это всегда здорово, а уж тем более, экран с классной цветопередачей, контрастностью и высокой яркостью.

Купить FOSSiBOT F102

Процессор у смартфона, прямо скажем, не выдающийся, но очень приличный. Это 6-нанометровый Helio G99 от MediaTek с 2 производительными ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и 6 энергоэффективными Cortex-A55, работающих на частоте 2,0 ГГц. Такой мощности хватит и для приложений, и для игр, и для цифровой фотографии. Вообще, по части фото FOSSiBOT F102 действительно очень хорош.

Смартфон с камерой ночного видения

Основной модуль смартфона имеет разрешение 108 Мп. Это реально много. Но благодаря такой матрице можно обойтись без оптического зума, вырезая кропы из полноформатных снимков. Правда, учитывайте, что включать этот режим нужно принудительно, потому что по умолчанию аппарат фотографирует в разрешении 12 Мп. За счёт этого удаётся а) снизить вес снимков и б) сделать их более светлыми, объединяя соседние пиксели воедино.

В дополнение к основному модулю здесь установлена камера ночного видения. Она имеет разрешение 20 Мп и позволяет вести съёмку в полной темноте. На выходе вы получите фото и видео высокого качества, хоть и чёрно-белые. Это главное условие ночной съёмки, которая не позволяет сохранить все цвета в исходном виде в отсутствие естественных источников света.

Объем оперативной памяти FOSSiBOT F102 действительно поражает. Тут установлено целых 12 ГБ, что больше, чем у многих современных флагманов. Однако это не фиксированный объём. Его можно нарастить ещё на 8 ГБ при помощи файла подкачки. А встроенное хранилище аппарата имеет ёмкость 256 ГБ, которую при желании можно расширить картами памяти до 2 ТБ включительно.

А теперь посмотрите на заднюю крышку FOSSiBOT F102. Видите этот большой круг, как у Железного человека, расположившийся под модулем камеры? Это LED-фонарь мощностью 3 Вт, который можно использовать для свечения в условиях отсутствия естественного освещения. Например, в походе, где обычно принято использовать керосиновые лампы или их светодиодные аналоги. Но удобство такой подсветки заключается в том, что она и светит ярко, и не требует носить с собой дополнительный светильник.

Смартфон с самой большой батареей

Не переживайте, что смартфон разрядится раньше времени. Его аккумулятор имеет ёмкость 16 500 мА*ч, что можно считать одним из самых высоких показателей в отрасли. С такой АКБ FOSSiBOT F102 живёт от зарядки несколько дней кряду даже при внушительной нагрузке. Таким образом вы можете зарядить его один раз и взять с собой на несколько дней в путешествие, где сможете и поиграть, и посмотреть фильмы, и путь при необходимости себе подсветить. В общем, классная штука.

Кроме того, FOSSiBOT F102 предлагает ещё и быструю зарядку мощностью 33 Вт. Это не самый высокий показатель в отрасли, но, учитывая ёмкость аккумулятора смартфона, 90% за 3 часа выглядит реально неплохим результатом. А главное, что в комплекте с ним идёт не только провод, но и блок питания, который другие производители вынуждают вас покупать отдельно.

Купить FOSSiBOT F102

Купить FOSSiBOT F102 можно всего за 18 тысяч рублей. Но такая цена не будет вечной. Она будет актуальна до тех пор, пока длится распродажа, а она завершится уже 27 августа, поэтому торопитесь. Мало того, что вы имеете хороший шанс приобрести достойный смартфон с защитой, так ещё и ни рубля при этом не переплатить. А первые 500 покупателей вообще могут рассчитывать на полный возврат средств за покупку. Вот такой аттракцион невиданной щедрости.