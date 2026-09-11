HONOR Magic 9 Pro Max ещё не представили, а в сети уже появилось видео с распаковкой смартфона в свежем зелёном цвете Moss Green. Официальная презентация серии Magic 9 состоится уже в текущем месяце, и это будет первый аппарат с приставкой Pro Max в истории бренда — прямо как REDMI Note 17 Pro Max, ставший таковым в серии REDMI у Xiaomi. Всё это — повод трезво оценить, чем новинка будет отличаться от прошлогоднего Magic 8 Pro, который прямо сейчас можно купить на AliExpress заметно дешевле официальной розницы.

Первый Pro Max в линейке HONOR

До этого года у HONOR верхней ступенью серии Magic был обычный Pro, а самые большие экраны и батареи компания приберегала для отдельных моделей. Magic 9 Pro Max меняет расклад: теперь у бренда появляется собственный «максимальный» флагман, как у Apple с их Pro Max. В мае мы уже разбирали, что известно о новинке, но распаковка добавляет к картине физические детали.

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Зелёный Moss Green компания официально показала буквально за несколько дней до утечки, и именно в нём аппарат попал на камеру. Заднюю панель почти полностью занимает крупная скруглённая вставка с логотипом HONOR, а цвет переливается: у блока камер он ближе к травяному, внизу светлеет до салатового. Над вставкой сидит круглый объектив с подписью ARRI, вспышка и два объектива поменьше.

Быстрая зарядка 100 Вт и щедрый комплект

Комплект по нынешним меркам щедрый. Коробка светлая, на крышке логотипы HONOR и ARRI, смартфон лежит сверху в защитной плёнке. Под ним отдельный отсек с силиконовым чехлом, кабелем USB, ключом для лотка SIM, стопкой документов и крупным блоком питания.

Мощность блока в ролике не называется, но в конце августа вся серия Magic 9 прошла китайскую сертификацию 3C с быстрой зарядкой на 100 Вт. Логично предположить, что в коробке лежит именно такой адаптер. Для покупателя это означает, что докупать зарядку отдельно не придётся, что на фоне Samsung и Google, давно отказавшихся от блоков в комплекте, выглядит аргументом. Оговорка одна: распакованный экземпляр может быть предсерийным, и итоговая комплектация для разных рынков ещё может отличаться.

Две камеры по 200 МП совместно с ARRI

Главная ставка Magic 9 Pro Max, судя по всему, сделана на фото и видео. HONOR уже официально подтвердила, что в аппарате стоит двойная 200-мегапиксельная камера, разработанная вместе с ARRI. Это немецкий производитель кинокамер, на технику которого снимают большую часть голливудских фильмов, и раньше в смартфонах его имя не встречалось.

Что именно означает «двойная 200 МП», компания не расшифровала. По логике блока камер это могут быть основной модуль и перископный телеобъектив с одинаковым разрешением — кстати, о том, что даёт смартфону телеобъектив, мы говорили в отдельном материале. При этом не стоит ждать чуда от самого партнёрства с ARRI: как показывают истории с Leica у Xiaomi и Hasselblad у OPPO, вклад киностудийного бренда обычно сводится к цветопередаче и фирменным режимам, а не к другой физике сенсора. Насколько ARRI реально повлияла на съёмку, покажут только тесты.

Аккумулятор 8800 мАч пока только слух

Вторая громкая характеристика касается автономности. Инсайдеры, чьи слова передаёт издание mt.today, обещают батарею на 8800 мАч, и если это правда, Magic 9 Pro Max станет одним из самых ёмких флагманов на рынке. Но важно помнить: в отличие от камеры, эту цифру HONOR не подтверждала, и она пришла из утечек.

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Из подтверждённого: мощнейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и экран 6,8 дюйма на матрице LTPO OLED. LTPO означает, что частота обновления может опускаться почти до нуля на статичной картинке и экономить заряд, так что даже без рекордной батареи автономность должна быть на уровне. Объёмы памяти, версии и цены в источнике не фигурируют.

Magic 8 Pro за 70 тысяч против новинки

Пока Pro Max готовится к выходу, прошлогодний HONOR Magic 8 Pro распродают на AliExpress. Весной 2026 года глобальная версия 12/512 ГБ в разные акции стоила примерно 70 тысяч рублей, а вариант 16 ГБ и 1 ТБ — около 77 тысяч, причём со склада в России и без пошлины. Цены на маркетплейсе меняются от акции к акции, так что перед покупкой стоит проверить актуальную.

Купить HONOR Magic 8 Pro

Что получает покупатель Magic 8 Pro и чем отличается будущий Pro Max:

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 против Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro у новинки. Для повседневных задач разницы вы не заметите, в тяжёлых играх и обработке видео новый чип будет быстрее.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 против Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro у новинки. Для повседневных задач разницы вы не заметите, в тяжёлых играх и обработке видео новый чип будет быстрее. Экран: 6,71 дюйма LTPO OLED с разрешением 2808×1256 и частотой 120 Гц против 6,8 дюйма у Pro Max. Разница в размере минимальная.

6,71 дюйма LTPO OLED с разрешением 2808×1256 и частотой 120 Гц против 6,8 дюйма у Pro Max. Разница в размере минимальная. Камеры: у Magic 8 Pro основной модуль 50 МП, перископ 200 МП с 3,7-кратным зумом и сверхширик 50 МП. У Pro Max заявлены два модуля по 200 МП, но полная конфигурация неизвестна.

у Magic 8 Pro основной модуль 50 МП, перископ 200 МП с 3,7-кратным зумом и сверхширик 50 МП. У Pro Max заявлены два модуля по 200 МП, но полная конфигурация неизвестна. Батарея: 7100 мАч против 8800 мАч по слухам. Зарядка на 100 Вт с блоком в комплекте есть у обоих.

Вывод простой: если вам нужен флагман сейчас и вы не снимаете профессионально, Magic 8 Pro за эти деньги выглядит очень разумной покупкой. Ждать Pro Max имеет смысл тем, для кого камера — главный критерий, и кто готов платить за первую партию.

Презентация 28 сентября и открытые вопросы

Анонс серии Magic 9 состоится 28 сентября, и речь о китайском рынке. Когда и в каком виде Pro Max доберётся до России, пока неизвестно; у Magic 8 Pro между китайским дебютом и глобальным запуском прошло несколько месяцев, и логично ждать похожего сценария.

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Также неизвестными остаются цена, объёмы памяти, детали камеры и подтверждение ёмкости батареи. Отдельный вопрос — как HONOR разведёт обычный Pro и Pro Max: если разница сведётся к размеру экрана и аккумулятору, младшая модель может оказаться выгоднее.

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