У HONOR богатая история смартфонов с мощной батареей, и теперь один из самых заряженных представителей семейства добрался до нас. HONOR Turbo поступил в продажу в России 17 августа, а купить его уже можно на Wildberries и Яндекс Маркете в версии на 8/256 ГБ с Ростестом. По духу это прямой наследник тех самых смартфонов с рекордными батареями, только упакованный ещё и в по-настоящему защищённый корпус. Разбираемся по пунктам, что аппарат умеет и кому он подойдёт.

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Защита, которую не страшно проверить на прочность

HONOR сделал ставку на выживаемость. Корпус получил защиту сразу по нескольким стандартам, вплоть до топового IP69K: набор сертификатов IP66, IP68 и IP69 означает, что аппарату не страшны пыль, погружение в воду и даже горячие струи под давлением. Проще говоря, его можно ополоснуть под краном и не вздрагивать из-за дождя, песка на пляже или пролитого кофе.

На удары рассчитывать тоже можно. Производитель заявляет стойкость к падениям с высоты до 2,5 метра, а это уже уровень защищённых «кирпичей», а не обычного смартфона. При этом Turbo не превратился в строительную каску: перед нами аккуратный аппарат весом около 196 граммов, который спокойно живёт в кармане, а не только в рюкзаке туриста.

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Батарея на 8560 мАч и зарядка 80 Вт

Главный козырь HONOR Turbo живёт под крышкой. Батарея на 8560 мАч при спокойном сценарии тянет до трёх дней без розетки, а при активном использовании уверенно доживает до вечера с хорошим запасом. Для тех, кто устал заряжаться дважды в сутки, это буквально смена привычек: телефон перестаёт диктовать, где искать ближайшую розетку. Не верите? Проверьте сами, на что она способна, используя специальные приложения для Андроид.

Когда подзарядка всё же понадобится, выручит быстрая проводная зарядка 80 Вт, которая возвращает аппарат к жизни за считанные минуты. Есть и обратная зарядка: Turbo сам работает как пауэрбанк и делится энергией с наушниками, часами или другим смартфоном. В поездке, когда на всех одна зарядка, это спасает не раз, а отдельный пауэрбанк можно смело оставить дома.

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Экран 6000 нит и частота 120 Гц

Дисплей здесь отменный. Это AMOLED-панель на 6.79 дюйма с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц: интерфейс листается плавно, а видео и игры выглядят чётко и сочно. Пиковая яркость доходит до внушительных 6000 нит, поэтому экран остаётся читаемым даже под прямым летним солнцем, где многие смартфоны заметно блёкнут и заставляют щуриться.

Глаза тоже не в обиде: высокочастотная ШИМ-модуляция снижает мерцание, а это оценят те, кто много читает с телефона по вечерам и в темноте. Мелочь, но именно из таких мелочей складывается общее ощущение от повседневного пользования, и здесь HONOR не сэкономил.

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Кстати, за производительность отвечает Snapdragon 6 Gen 4 в связке с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Это добротное рабочее железо: мессенджеры, навигация, соцсети, стриминг и нетребовательные игры идут без нареканий. Без чудес, но на каждый день — отличный выбор.

Камеры и ИИ-редактор для быстрой обработки

Камерный блок собран скромнее, но для своей роли разумно. Основной сенсор на 50 Мп отвечает за дневные снимки и вытягивает большинство бытовых сюжетов, дополнительный модуль на 5 Мп помогает с макро и глубиной, а фронталка на 16 Мп справляется с селфи и видеозвонками.

Отдельно HONOR продвигает ИИ-редактор. Он умеет убирать лишние объекты из кадра, вычищать случайных прохожих и подтягивать композицию буквально парой касаний. Инструмент из тех, что реально экономит время, когда идеальный кадр не сложился с первого дубля, а переснять уже нельзя.

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Характеристики, цвета и где купить HONOR Turbo

HONOR Turbo представлен в трёх расцветках: классической чёрной, спокойной зелёной и заметной оранжевой. Последняя явно для тех, кто не любит прятать телефон в чехол и не против выделиться. Базовая и единственная на старте версия, это 8/256 ГБ с Ростестом, и для большинства это оптимальный объём памяти без переплаты за лишние гигабайты. Еще раз взгляните на характеристики.

Характеристика Значение Экран 6.79 дюйма, AMOLED, 1.5K, 120 Гц, до 6000 нит Процессор Snapdragon 6 Gen 4 Память 8/256 ГБ Батарея 8560 мАч Зарядка 80 Вт проводная, есть обратная Камеры 50 и 5 Мп сзади, 16 Мп фронтальная Защита IP66, IP68, IP69, IP69K; падения до 2,5 метра Связь 5G, NFC Вес около 196 граммов Цвета чёрный, зелёный, оранжевый

Продажи стартовали 17 августа в 10:00 по московскому времени. Часть предложений идёт с доставкой из России, часть привозят из Китая, а первые 50 заказов на российских витринах получают наушники HONOR Choice Earbuds X8 в подарок. Выбирайте вариант под свои сроки и бюджет:

Купить на Wildberries (из России)

Купить на Яндекс Маркете (из Китая)

Купить на Яндекс Маркете (из России)

HONOR Turbo — это тот редкий случай, когда «неубиваемый» смартфон не превращается в громоздкий гаджет ради галочки. Большая батарея, честная защита и яркий экран собраны в аппарат, которым приятно пользоваться каждый день, а не только в походе или на рыбалке. Если вам важна автономность и спокойствие за сохранность телефона, новинка заслуживает места в списке кандидатов на покупку.