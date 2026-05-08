Серия Honor Magic 9 ещё далека от официального анонса, но утечки уже рисуют портрет старшей модели — Magic 9 Pro Max, которая придет на смену рекордно подешевевшему Honor Magic 8 Pro. По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит сразу две 200-мегапиксельные камеры, новейший чипсет Qualcomm и аккумулятор ёмкостью не менее 8 000 мАч. Детали пока неофициальные, но источник считается достаточно надёжным в среде утечек.

Характеристики Honor Magic 9 Pro Max из утечки

Согласно слитой информации, смартфон Honor Magic 9 Pro Max получит 6,8-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и технологией LTPO, которая позволяет экрану динамически менять частоту обновления в зависимости от контента. Стекло, по данным утечки, будет слегка изогнутым (формат 2.5D). Для флагмана 2026 года набор ожидаемый, но приятный — плоские экраны сейчас в тренде, а 1,5K даёт хороший баланс между чёткостью и нагрузкой на батарею.

В основе устройства, по слухам, будет чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro на 2-нм техпроцессе. Qualcomm пока официально не анонсировала этот процессор, но ранее появлялись сообщения о том, что он сможет работать на частотах уровня настольных компьютеров. Если сравнивать с текущим Snapdragon 8 Elite Gen 5, который установлен в Honor Magic 8 Pro, новый чип может стать серьёзным шагом вперёд по производительности и энергоэффективности.

Возможности камеры Honor Magic 9 Pro Max

Главная интрига утечки — камерный блок, как и положено будущему конкуренту лучшего камерофона на Android. По словам инсайдера, основной модуль Magic 9 Pro Max — это 200 Мп с крупным сенсором формата 1/1.28 дюйма, а перископ-телевик тоже на 200 Мп. Большой сенсор у основной камеры — это про съёмку в темноте, а 200 Мп у телевика нужны, чтобы при сильном зуме картинка не разваливалась.

Что это даёт на практике? Портреты с приличного расстояния, мелкие детали зданий, кадры с природой — всё это должно выходить заметно лучше, чем у обычных флагманов. Связка из двух 200-мегапиксельных сенсоров встречается пока в единичных моделях, и если Honor нормально вытянет обработку, камера легко станет главной причиной взять именно эту модель.

Батарея от 8 000 мАч в Honor Magic 9 Pro Max

По данным утечки, инженерный прототип Magic 9 Pro Max оснащён батареей, ёмкость которой начинается с цифры «8». Это значит, что финальная версия получит аккумулятор не менее 8 000 мАч. Для сравнения, большинство текущих флагманов работают с батареями на 5 000–6 000 мАч, а Honor Magic 8 Pro предлагает 7 100 мАч.

Среди дополнительных особенностей упоминаются:

Беспроводная зарядка

3D-распознавание лица

Ультразвуковой сканер отпечатка пальца под экраном

Защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69

Стереодинамики с симметричным расположением

IP69 означает, что корпус выдержит даже струи горячей воды под давлением. В быту это, конечно, избыточно, зато говорит о серьёзной герметичности. А ультразвуковой сканер вместо оптического — штука уже куда более прикладная: срабатывает быстрее, и мокрые пальцы ему не помеха.

Кому стоит купить Honor Magic 9 Pro Max

Даже если утечка подтвердится наполовину — это всё равно один из самых нашпигованных технологиями Android-смартфонов на горизонте. Два 200-мегапиксельных сенсора, 2-нм процессор, аккумулятор от 8 000 мАч — набор для тех, кому нужны топовая камера и максимум автономности, и кто готов за это переплатить. О цене Honor Magic 9 Pro Max пока ни слова, но Honor Magic 8 Pro можно купить примерно за 70 тысяч рублей.

Если вы прямо сейчас выбираете новый флагман — спешить смысла нет: до анонса Magic 9 Pro Max ещё далеко, ведь смартфон выйдет осенью 2026 года, и за это время на рынке наверняка появятся конкуренты с похожим набором. Но тем, для кого важны зум и долгая работа без подзарядки, эту модель точно стоит держать в уме, а о ее выходе мы оперативно сообщим в телеграм-канале AndroidInsider.ru.