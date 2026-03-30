Qualcomm ещё толком не анонсировала свои следующие флагманские чипы, а утечки уже рисуют довольно подробную картину. Причём в этот раз компания, похоже, готовит не один процессор, а сразу два: Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. И если обычная версия выглядит как ожидаемая эволюция, то Pro-модель может преподнести действительно серьёзное обновление. Речь идёт о поддержке LPDDR6, нового стандарта оперативной памяти, который до сих пор не использовался ни в одном мобильном процессоре. А ведь память в смартфоне намного важнее, чем вы думали. Честно говоря, именно это и делает утечку по-настоящему интересной. Давайте разберёмся, что уже известно и стоит ли ждать этот чип.

Что такое LPDDR6 и зачем она нужна в смартфоне

Если вы следите за рынком смартфонов, то наверняка привыкли к аббревиатуре LPDDR5X. Это текущий стандарт оперативной памяти, который используется практически во всех актуальных флагманах. Работает быстро, греется умеренно, и в целом вопросов к нему нет. Но прогресс не стоит на месте, и LPDDR6 обещает стать следующим заметным шагом вперёд.

Главное преимущество нового стандарта в увеличенной пропускной способности и более эффективном энергопотреблении. На практике это означает, что смартфон сможет быстрее обрабатывать тяжёлые задачи, будь то запуск нейросетевых моделей прямо на устройстве, работа с видео в высоком разрешении или многозадачность с десятком открытых приложений. Причём делать это он будет без существенного удара по автономности. По крайней мере, так обещают спецификации. Насколько это подтвердится в реальных устройствах, покажет время, но сам факт перехода на новый тип памяти LPDDR6 в мобильном сегменте давно назревал.

Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Согласно таможенным документам, на которые ссылается издание ITHome, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro проходит под внутренним номером SM8975. И вот что о нём известно на данный момент.

Процессор получит конфигурацию ядер 2+3+3. Это два «премиальных» ядра для пиковой производительности, три производительных ядра для длительных нагрузок и три энергоэффективных. По сути, архитектура очень напоминает то, что мы видели в Snapdragon 8 Elite Gen 5, где все ядра были «большими» и это давало ощутимый прирост в реальных сценариях. Qualcomm, судя по всему, решила не менять работающую формулу, а развивать её дальше.

За графику будет отвечать GPU Adreno 850 с 18 МБ выделенной графической памяти GMEM. Для понимания масштаба: это следующая ступень после Adreno 830, которая и без того обеспечивала отличную производительность в играх. Если вы любите запускать Genshin Impact на максималках и при этом рассчитываете, что телефон не превратится в раскалённый кирпич через полчаса, то Adreno 850 как раз об этом.

Ну и самое главное: Pro-версия, в отличие от базовой, получит поддержку оперативной памяти LPDDR6. Ещё неделю назад считалось, что обе модификации ограничатся LPDDR5X, но свежие данные говорят об обратном.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Чем отличается Snapdragon 8 Elite Gen 6 от версии Pro

Qualcomm, похоже, решила чётко разделить линейку на два сегмента. Snapdragon 8 Elite Gen 6 без приставки Pro получит ту же архитектуру CPU с раскладкой 2+3+3, но с чуть заниженными тактовыми частотами. Графический ускоритель тоже будет попроще: Adreno 845 вместо Adreno 850. Разница, скорее всего, окажется не драматичной, но в бенчмарках и тяжёлых играх Pro-версия должна быть заметно впереди.

Но главное отличие не в частотах и не в GPU. Обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6 останется на LPDDR5X, в то время как Pro перейдёт на LPDDR6. Это может стать ключевым фактором при выборе флагмана в 2026 году. Скажу честно, такое разделение выглядит логично. Производители смартфонов получат выбор: поставить «просто отличный» чип или вложиться в топовую версию с памятью нового поколения. А для нас с вами это означает, что смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будут стоить ощутимо дороже.

Когда выйдут смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Точных дат пока нет, и Qualcomm официально не подтвердила ни одну из характеристик. Обычно компания представляет новые флагманские чипы в конце года, на ежегодном Snapdragon Summit. Если традиция сохранится, анонс можно ожидать примерно в ноябре-декабре 2026 года, а первые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro появятся ближе к началу 2027-го.

Впрочем, спецификации на этом этапе вполне могут измениться. Таможенные документы фиксируют инженерные образцы, а финальный продукт иногда заметно отличается от ранних прототипов. Но если поддержка LPDDR6 действительно войдёт в Pro-версию, это будет один из самых заметных сдвигов в мобильной памяти за последние несколько лет.

Стоит ли ждать Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

На практике ситуация выглядит так: если вы планируете покупку нового флагмана в ближайшие полгода, ждать Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro особого смысла нет. Нынешнее поколение чипов и так обеспечивает более чем достаточную производительность для любых задач. Но если вы из тех, кто берёт смартфон на три-четыре года вперёд и хочет максимальный запас по «железу», то Pro-версия с LPDDR6 может оказаться весомым аргументом.

Лично я бы не стал спешить с выводами до официального анонса. Qualcomm умеет удивлять, причём не всегда в хорошем смысле. Но пока Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro выглядит как по-настоящему интересный процессор, который задаст планку для флагманов следующего поколения.