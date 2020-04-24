Huawei Mate 40 может выйти намного раньше обычного. Но зачем?

Многие из тех, кто разбирается в технике, знают, что Huawei показывает крутые смартфоны два раза в год. Весной мы узнаем о новинках серии ”Р”, а осенью нам показывают линейку ”Mate”. Каждая из них сама по себе интересна, и из года в год компания старается придерживаться графика. Но что, если в этом году все будет иначе. Huawei P40 Pro мы уже изучили и с ним все более менее понятно. Вот только теперь появилась информация, согласно которой нам не придется долго ждать, чтобы прикоснуться к ”Mate”. Компания даже подготовила для себя лазейку в правилах выхода моделей и теперь может ей воспользоваться. Звучит заманчиво, правда, есть одно небольшое ”но”.

Новый Huawei Mate 40

Согласно информации, которая появилась на Weibo, Huawei может действительно не дожидаться второй половины года и выпустить смартфон серии Huawei Mate уже сейчас.

Точнее не прямо сейчас, а в мае или июне. Это действительно может быть смартфон серии Huawei Mate, но он не будет относиться к топовому сегменту этой линейки. Вполне возможно, что новый гаджет придет на смену Huawei Mate S, который был выпущен еще в далеком (по мобильным меркам ооочень далеком) 2015 году. Тогда он получил свою долю популярности. Сейчас на него тоже могут найтись свои любители.

В 2015 году Huawei Mate S имел очень достойные характеристики, которые многих подтолкнули к покупке. Напишите в нашем Telegram-чате, если вы имели опыт общения с этим устройством.

Если модель перезапустят, то, скорее всего, она тоже будет на очень высоком техническом уровне, но, судя по всему, не должна стоить очень дорого. В этом случае она будет хорошо конкурировать с OnePlus 8 и Samsung Galaxy S20. А также Huawei P40…

Возможно, даже если это так, компания все равно хочет немного подорвать рынок и ”вывалить» сразу несколько разных смартфонов, которые пусть и будут конкурировать друг с другом, но вместе смогут подмять под себя чуть большую долю рынка.

Каким будет новый телефон Huawei

По сути, срок выхода таинственной новинки — это все, что мы о ней знаем. Это будет май-июнь этого года. Из характеристик можно только предположить, что в ней будет много оперативной и постоянной памяти, а также процессор Kirin 990. Именно он является самым новым процессором Huawei на сегодняшний день.

Если, как мы предполагаем, это будет флагман, он получил OLED-экран с высокой частотой смены кадров и будет сделан из стекла и металла, а значит, получит беспроводную зарядку. На этом все, сказать что-то более подробно пока не получается.

Самый дешевый Huawei Mate 40

С другой стороны, компания может поступить наоборот и не станет выпускать продолжение Huawei Mate S, а выпустит что-то типа Huawei Mate 40 Lite. В этом тоже есть смысл. Так новинка сможет хорошо конкурировать с Google Pixel 4a и даже iPhone SE 2. Конечно, соперничество будет в основном на китайском рынке, так как там Huawei без сервисов Google не уступает конкурентам. Все в равных условиях.

Главное, понимать, готовая ли компания настолько разорвать сроки выхода разных моделей одной линейки. Если да, то такой вариант будет для нее очень неплохим.

Почему телефоны выпускают в разное время

Huawei в этом году уже показала, как она может выпускать смартфоны в разное время. Это касается выхода младших версий Huawei P40 и Honor 30 раньше, чем были представлены основные флагманы.

Для компании в таком подходе есть сразу два плюса. С одной стороны, она дистанцирует модели и выделяет отдельную презентацию только для флагманских устройств, как бы дополнительно поднимая их в глазах покупателя. Да их сейчас представляют столько версий, что на презентации еще одна явно будет лишней.

С другой стороны, так можно неплохо намекнуть потенциальным покупателям, что ”у нас все нормально”. Сразу становится понятно, что компания готовит новую линейку и совсем скоро ее выпустит. Фанаты марки, для которых это важно, расслабятся и не будут покупать другие смартфоны. В случае с Huawei такой подход действительно очень актуален.

Конечно, все сказанное выше относится скорее к разряду слухов и рассуждений, но в них есть определенный смысл, так как Huawei надо действовать более агрессивно и делать, то, чего от нее не ждут. Главное, при этом не навредить другим линейкам, которые и так испытывают серьезные трудности на мировом рынке.

Тут уже маркетологи должны сеть и крепко задуматься. Ведь если смартфонам Huawei будет мешать не только правительство США, конкуренты и коронавирус, но и сама Huawei, так она далеко не уедет.