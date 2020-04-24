Huawei Mate 40 может выйти намного раньше обычного. Но зачем?

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Артем Сутягин 0

Многие из тех, кто разбирается в технике, знают, что Huawei показывает крутые смартфоны два раза в год. Весной мы узнаем о новинках серии ”Р”, а осенью нам показывают линейку ”Mate”. Каждая из них сама по себе интересна, и из года в год компания старается придерживаться графика. Но что, если в этом году все будет иначе. Huawei P40 Pro мы уже изучили и с ним все более менее понятно. Вот только теперь появилась информация, согласно которой нам не придется долго ждать, чтобы прикоснуться к ”Mate”. Компания даже подготовила для себя лазейку в правилах выхода моделей и теперь может ей воспользоваться. Звучит заманчиво, правда, есть одно небольшое ”но”.

Возможно, скоро мы увидим новый Huawei

Новый Huawei Mate 40

Согласно информации, которая появилась на Weibo, Huawei может действительно не дожидаться второй половины года и выпустить смартфон серии Huawei Mate уже сейчас.

Точнее не прямо сейчас, а в мае или июне. Это действительно может быть смартфон серии Huawei Mate, но он не будет относиться к топовому сегменту этой линейки. Вполне возможно, что новый гаджет придет на смену Huawei Mate S, который был выпущен еще в далеком (по мобильным меркам ооочень далеком) 2015 году. Тогда он получил свою долю популярности. Сейчас на него тоже могут найтись свои любители.

В 2015 году Huawei Mate S имел очень достойные характеристики, которые многих подтолкнули к покупке. Напишите в нашем Telegram-чате, если вы имели опыт общения с этим устройством.

Если модель перезапустят, то, скорее всего, она тоже будет на очень высоком техническом уровне, но, судя по всему, не должна стоить очень дорого. В этом случае она будет хорошо конкурировать с OnePlus 8 и Samsung Galaxy S20. А также Huawei P40…

Возможно, даже если это так, компания все равно хочет немного подорвать рынок и ”вывалить» сразу несколько разных смартфонов, которые пусть и будут конкурировать друг с другом, но вместе смогут подмять под себя чуть большую долю рынка.

Так Huawei Mate S выглядел в 2015 году.

Каким будет новый телефон Huawei

По сути, срок выхода таинственной новинки — это все, что мы о ней знаем. Это будет май-июнь этого года. Из характеристик можно только предположить, что в ней будет много оперативной и постоянной памяти, а также процессор Kirin 990. Именно он является самым новым процессором Huawei на сегодняшний день.

Если, как мы предполагаем, это будет флагман, он получил OLED-экран с высокой частотой смены кадров и будет сделан из стекла и металла, а значит, получит беспроводную зарядку. На этом все, сказать что-то более подробно пока не получается.

Самый дешевый Huawei Mate 40

С другой стороны, компания может поступить наоборот и не станет выпускать продолжение Huawei Mate S, а выпустит что-то типа Huawei Mate 40 Lite. В этом тоже есть смысл. Так новинка сможет хорошо конкурировать с Google Pixel 4a и даже iPhone SE 2. Конечно, соперничество будет в основном на китайском рынке, так как там Huawei без сервисов Google не уступает конкурентам. Все в равных условиях.

Главное, понимать, готовая ли компания настолько разорвать сроки выхода разных моделей одной линейки. Если да, то такой вариант будет для нее очень неплохим.

Почему телефоны выпускают в разное время

Huawei в этом году уже показала, как она может выпускать смартфоны в разное время. Это касается выхода младших версий Huawei P40 и Honor 30 раньше, чем были представлены основные флагманы.

Для компании в таком подходе есть сразу два плюса. С одной стороны, она дистанцирует модели и выделяет отдельную презентацию только для флагманских устройств, как бы дополнительно поднимая их в глазах покупателя. Да их сейчас представляют столько версий, что на презентации еще одна явно будет лишней.

Huawei уже показала что умеет выпускать отличные смартфоны даже в условиях кризиса.

С другой стороны, так можно неплохо намекнуть потенциальным покупателям, что ”у нас все нормально”. Сразу становится понятно, что компания готовит новую линейку и совсем скоро ее выпустит. Фанаты марки, для которых это важно, расслабятся и не будут покупать другие смартфоны. В случае с Huawei такой подход действительно очень актуален.

Конечно, все сказанное выше относится скорее к разряду слухов и рассуждений, но в них есть определенный смысл, так как Huawei надо действовать более агрессивно и делать, то, чего от нее не ждут. Главное, при этом не навредить другим линейкам, которые и так испытывают серьезные трудности на мировом рынке.

Тут уже маркетологи должны сеть и крепко задуматься. Ведь если смартфонам Huawei будет мешать не только правительство США, конкуренты и коронавирус, но и сама Huawei, так она далеко не уедет.

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