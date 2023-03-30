Игровые смартфоны станут хуже в ближайшее время

Игровые телефоны — большая часть индустрии, которая, впрочем, появилась относительно недавно. Но в последние годы было очень интересно наблюдать за соперничеством в этой сфере. Так получилось, что теперь этого соперничества станет меньше. В последнее время ходили слухи о Lenovo и ее бизнесе игровых телефонов Legion. Говорили, что игровая телефонная линейка Legion будет закрыта. Теперь мы знаем правду о том, что происходит.

Будет ли Lenovo выпускать игровые телефоны

На прошлой неделе кто-то — предположительно сотрудник Lenovo — опубликовал комментарий о телефонном бизнесе Legion в социальных сетях. По словам пользователя, Lenovo решила полностью закрыть свой бизнес по производству игровых телефонов.

Естественно, пока звучит довольно размыто. Поэтому наши коллеги из издания Android Authority обратилась к Lenovo за комментариями. Представитель Lenovo позже подтвердил Android Authority, что компания действительно прекратила свой бизнес по производству телефонов Legion.

Издание даже приводит ответ представителя Lenovo, который и поделился этой информацией.

Lenovo прекращает выпуск своих игровых телефонов Legion на базе Android в рамках более широкой трансформации бизнеса и консолидации игрового портфеля. Являясь лидером в области игровых устройств и решений, Lenovo стремится продвигать игровую категорию в разных форм-факторах, а также фокусироваться на том, где она может принести наибольшую пользу мировому игровому сообществу — сообщили в компании Lenovo журналистам издания Android Authority

Проблемы с игровыми телефонами

Поскольку Lenovo прекращает выпуск своей линейки игровых телефонов, будущее индустрии выглядит довольно туманно. Ведь мы потеряли одного из немногих крупных игроков, который мог действительно сделать что-то важное. Еще хуже, что у Xiaomi также недавно появились проблемы, с которыми она боролась в рамках своей линейки Black Shark. В итоге, компании пришлось уволить сотни человек на своем предприятии.

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Когда выйдет ASUS ROG Phone 7

Зато ASUS ROG продолжает набирать силу. В отсутствии конкуренции это может привести к тому, что скорость развития индустрии мобильного гейминга существенно снизится, и мы перестанем получать каждый год отличные телефоны. В этом году компания выпустит ROG Phone 7 13 апреля.

Линейка начала выпускаться в 2018 году и время от времени ASUS выпускала ее обновления. Как и другие игровые телефоны, эти отличаются высокой производительностью, большой батареей и дополнениями, ориентированными на игры. Мы уже знаем, что линейка ROG Phone 7 будет запущена в самое ближайшее время, и у нас даже есть наиболее вероятные спеки новинки, которые просочились в сеть.

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Каким будет новый ROG Phone 7

Известный источник утечек — Digital Chat Station — опубликовал предполагаемые спецификации ROG Phone 7 на платформе Weibo. Что касается основных характеристик, то мы, скорее всего, получим 6,78-дюймовый OLED-экран с частотой 165 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой на 65 Вт.

Другие заявленные характеристики ROG Phone 7 включают тройную заднюю камеру на 50 Мп + 13 Мп + 5 Мп, 32-мегапиксельную селфи-камеру, защиту от брызг IP54 и вес менее 240 граммов.

За исключением нового процессора и селфи-камеры, похоже, что ROG Phone 7 будет иметь много общего с линейкой ROG Phone 6. Хотя чипсет Snapdragon 8 Gen 2 по-прежнему должен давать заметный прирост, но мы надеемся, что ASUS обеспечит адекватное охлаждение для обеспечения стабильной производительности.

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В любом случае, хочется хотя бы в этом году увидеть знакомые функции, такие как Air Triggers, порт 3,5 мм и экосистему аксессуаров. Я также надеюсь, что компания либо сохранит ту же цену, что и в прошлом году, либо предложит снижение цены или набор некоторых аксессуаров. Ведь речь действительно о незначительном обновлении. А теперь представьте, что скорость развития таких телефонов еще замедлится. Жутковато, да?