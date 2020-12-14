Samsung выпустила приложение, которое разгоняет смартфоны в играх

Несмотря на обширный ассортимент Android-смартфонов на современном рынке, сегодня даже флагманы друг от друга ну практически не отличаются. Нет, конечно, они имеют разную внешность (хотя и тут могут быть вопросы), поддерживают разную мощность зарядки и отличаются фотографическими способностями, но с аппаратной точки зрения это абсолютные близнецы-братья. Идентичные процессоры, идентичная графика, идентичные объёмы оперативной обеспечивают идентичную производительность. Поэтому борьба между вендорами идёт уже не за вычислительную мощность, а за адаптацию под бенчмарки. Но Samsung придумала, как разогнать свои смартфоны в играх.

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Samsung выпустила приложение GameDrive для фирменных смартфонов на базе Android. Оно было разработано в сотрудничестве с инженерами Qualcomm, ARM и Google, а также некоторых крупнейших геймдев-студий, перечисленных на официальном сайте компании. Цель приложения, как следует из названия, состоит в том, чтобы повысить производительность смартфонов в играх. Правда, сейчас GameDriver поддерживает только две линейки смартфонов: Galaxy S20 и Galaxy Note 20.

Как разогнать смартфон в играх

Тем интереснее читать отзывы пользователей, которые, не заметив этого, уже спешат хвалить новое приложение. Им невдомёк, что GameDriver не может работать на других смартфонах, кроме аппаратов линеек Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Однако эффект плацебо делает своё дело. Тем более что пока однозначно сложно сказать, на что именно влияет GameDriver. Samsung уверяет, что апгрейд происходит сразу четырём направлениям:

Графика : оптимизация драйверов графического процессора позволяют поддерживать производительность на оптимальном для обработки игры уровне.

: оптимизация драйверов графического процессора позволяют поддерживать производительность на оптимальном для обработки игры уровне. Инструменты SDK : GameDriver использует собственные инструменты разработки и SDK, которые решают возникающие проблемы производительности в реальном времени.

: GameDriver использует собственные инструменты разработки и SDK, которые решают возникающие проблемы производительности в реальном времени. Поддержка разработчика : инженеры Samsung, работающие над GameDriver, готовы оказать разработчикам игр всестороннюю помощь в оптимизации и адаптации игр.

: инженеры Samsung, работающие над GameDriver, готовы оказать разработчикам игр всестороннюю помощь в оптимизации и адаптации игр. Игровые движки: глубокая оптимизация игровых движков под конкретные смартфоны позволяет достичь максимальной производительности. Инженеры Samsung способствуют этому, разгоняя игры на фирменных аппаратах.

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Как видите, объяснения, данные Samsung, скорее направлены на разработчиков, нежели на простых пользователей. Однако я рассчитываю на то, что использование ускорителя GameDriver сможет обеспечить прирост показателя FPS, сократит энергопотребление за счёт глубокой оптимизации и снизит тепловыделение, позволив смартфону дольше оставаться холодным даже под серьёзными нагрузками.

Какой GameDriver скачать для Samsung

Если вы попробуете вбить GameDriver в поиске Google Play, то увидите, что приложения почему-то два. Не пугайтесь, это не баг каталога и не ошибка разработчика. У каждой из версий есть своё предназначение и очень важно разобраться, какая из них подойдёт именно вам. Судя по названию, приложения различаются по процессорам: для Exynos (графика Mali) и для Snapdragon (графика Adreno). Поэтому, если у вас смартфон, приобретённый в России или Европе, скачивайте первую версию, а, если в США, то вторую.

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Не знаю, как вам, а мне всегда казалось странным, почему производители не объединяются с разработчиками игр, чтобы оптимизировать их для своих смартфонов. На моей памяти такое происходило лишь однажды в случае с Fortnite. Тогда Huawei и Samsung запартнёрились с Epic Games и адаптировали режим 60 fps для нескольких смартфонов. В результате вышло так, что более старые аппараты тянули Fortnite лучше, чем более новые, у которых отсутствовала оптимизация. Но, надеюсь, что инициатива Samsung даст толчок всем остальным вендорам.