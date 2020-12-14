Samsung выпустила приложение, которое разгоняет смартфоны в играх

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на обширный ассортимент Android-смартфонов на современном рынке, сегодня даже флагманы друг от друга ну практически не отличаются. Нет, конечно, они имеют разную внешность (хотя и тут могут быть вопросы), поддерживают разную мощность зарядки и отличаются фотографическими способностями, но с аппаратной точки зрения это абсолютные близнецы-братья. Идентичные процессоры, идентичная графика, идентичные объёмы оперативной обеспечивают идентичную производительность. Поэтому борьба между вендорами идёт уже не за вычислительную мощность, а за адаптацию под бенчмарки. Но Samsung придумала, как разогнать свои смартфоны в играх.

Игры на смартфоне

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Samsung выпустила приложение GameDrive для фирменных смартфонов на базе Android. Оно было разработано в сотрудничестве с инженерами Qualcomm, ARM и Google, а также некоторых крупнейших геймдев-студий, перечисленных на официальном сайте компании. Цель приложения, как следует из названия, состоит в том, чтобы повысить производительность смартфонов в играх. Правда, сейчас GameDriver поддерживает только две линейки смартфонов: Galaxy S20 и Galaxy Note 20.

Как разогнать смартфон в играх

GameDriver

Приложение GameDriver позволит разогнать игры на Galaxy S20 и Note 20

Тем интереснее читать отзывы пользователей, которые, не заметив этого, уже спешат хвалить новое приложение. Им невдомёк, что GameDriver не может работать на других смартфонах, кроме аппаратов линеек Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Однако эффект плацебо делает своё дело. Тем более что пока однозначно сложно сказать, на что именно влияет GameDriver. Samsung уверяет, что апгрейд происходит сразу четырём направлениям:

  • Графика: оптимизация драйверов графического процессора позволяют поддерживать производительность на оптимальном для обработки игры уровне.
  • Инструменты SDK: GameDriver использует собственные инструменты разработки и SDK, которые решают возникающие проблемы производительности в реальном времени.
  • Поддержка разработчика: инженеры Samsung, работающие над GameDriver, готовы оказать разработчикам игр всестороннюю помощь в оптимизации и адаптации игр.
  • Игровые движки: глубокая оптимизация игровых движков под конкретные смартфоны позволяет достичь максимальной производительности. Инженеры Samsung способствуют этому, разгоняя игры на фирменных аппаратах.

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Как видите, объяснения, данные Samsung, скорее направлены на разработчиков, нежели на простых пользователей. Однако я рассчитываю на то, что использование ускорителя GameDriver сможет обеспечить прирост показателя FPS, сократит энергопотребление за счёт глубокой оптимизации и снизит тепловыделение, позволив смартфону дольше оставаться холодным даже под серьёзными нагрузками.

Какой GameDriver скачать для Samsung

FPS в играх

GameDriver даст прирост FPS в играх и снизит нагрузку на процессор

Если вы попробуете вбить GameDriver в поиске Google Play, то увидите, что приложения почему-то два. Не пугайтесь, это не баг каталога и не ошибка разработчика. У каждой из версий есть своё предназначение и очень важно разобраться, какая из них подойдёт именно вам. Судя по названию, приложения различаются по процессорам: для Exynos (графика Mali) и для Snapdragon (графика Adreno). Поэтому, если у вас смартфон, приобретённый в России или Европе, скачивайте первую версию, а, если в США, то вторую.

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Не знаю, как вам, а мне всегда казалось странным, почему производители не объединяются с разработчиками игр, чтобы оптимизировать их для своих смартфонов. На моей памяти такое происходило лишь однажды в случае с Fortnite. Тогда Huawei и Samsung запартнёрились с Epic Games и адаптировали режим 60 fps для нескольких смартфонов. В результате вышло так, что более старые аппараты тянули Fortnite лучше, чем более новые, у которых отсутствовала оптимизация. Но, надеюсь, что инициатива Samsung даст толчок всем остальным вендорам.

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