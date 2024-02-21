Каким будет самый дешевый смартфон от Google 2024 года. Всё, что известно о Pixel 8a

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Иван Герасимов

Несмотря на то, что Гугл уже выпустила первую бета-версию Android 15, компания все еще не представила обновление официально. Сделает она это на своем мероприятии Google I/O, а заодно представит долгожданный недорогой смартфон Google Pixel 8a. Устройство традиционно интересно многим фанатам электроники, так как оно сочетает в себе продвинутые характеристики и невысокую цену. Новый Pixel 8a в 2024 году станет еще лучше — в этом нет никаких сомнений, а пользователи получат уникальную возможность купить дешевую версию флагманской модели. Собрали все, что известно о Pixel 8a: характеристики, цены и примерную дату выхода.

Каким будет самый дешевый смартфон от Google 2024 года. Всё, что известно о Pixel 8a. Новый Google Pixel 8a уже на подходе. Что известно? Фото.

Новый Google Pixel 8a уже на подходе. Что известно?

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Как будет выглядеть Pixel 8a

Как будет выглядеть Pixel 8a. Внешний вид Pixel 8a принципиально не изменится за исключением закругленных углов. Фото.

Внешний вид Pixel 8a принципиально не изменится за исключением закругленных углов

Внешний вид смартфонов Pixel не особо менялся в последнее время. Нынешнее поколение сильно отличается от Pixel 6, но почти точь-в-точь повторяет Pixel 7. Тем не менее, у Pixel 8a будет несколько изменен дизайн блока камер, но заметят это только опытные пользователи. Однако изменится и сама форма смартфона: края корпуса будут сильно закруглены по сравнению с предыдущим поколением. Выдадут в новинке бюджетную версию и довольно толстые рамки вокруг экрана, которых нет в флагманском Pixel 8.

Как будет выглядеть Pixel 8a. В Сеть уже просочились фотографии будущего смартфона. Фото.

В Сеть уже просочились фотографии будущего смартфона

При этом размеры останутся теми же, что и в прошлогодней версии — 152.1 x 72.6 x 8.9 мм, а новый дешевый Pixel 8a будет представлен в трех цветах: зеленом, синем и черном. В общем, вновь получится довольно симпатичный компактный смартфон по невысокой цене, внешний вид которого практически в точности повторяет флагманскую линейку.

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Pixel 8a — характеристики

Главная фишка недорого Пикселя — возможность предоставить пользователям флагманскую модель «на минималках», сэкономив на ее комплектующих. При этом разработчики не урезают основные характеристики недорогого Гуглофона, например, устанавливают в него топовый чипсет, чего не делает та же Xiaomi при выпуске lite-версий. Таким образом, нет сомнений, что Pixel 8a получит процессор Tensor G3, но смартфон будет поставляться лишь с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища.

Pixel 8a — характеристики. В недорогом смартфоне будет использоваться тот же процессор, что и в основной линейке. Фото.

В недорогом смартфоне будет использоваться тот же процессор, что и в основной линейке

Сейчас он набирает около 900 000 очков в AnTuTu, но по традиции производительность Pixel 8a будет слегка урезана. Тем не менее, со скоростью работы проблем возникнуть не должно, а вот автономность должна подрасти за счет энергоэффективности. По умолчанию будет предустановлен Android 14, но устройство обновится до Андроид 15 и, скорее всего, будет получать апдейты в течение 7 лет согласно новой политике Google.

Pixel 8a — характеристики. Инсайдеры говорят, что новый Пиксель 8а будет выглядеть так. Фото.

Инсайдеры говорят, что новый Пиксель 8а будет выглядеть так

А вот дисплей Pixel 8a вряд ли получит поддержку 120 Гц, хотя сейчас подобная герцовка есть даже в очень дешевых смартфонах. Тем не менее, инсайдеры ожидают, что новый смартфон может получить более яркий OLED-экран на 6.1 дюйма. Из важных характеристик нужно отметить аккумулятор на 4400 мА*ч, быструю зарядку на 18 Вт и беспроводную — на 7,5 Вт.

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Недорогой смартфон с хорошей камерой

Недорогой Гугл Пиксель — это один из лучших камерофонов, который фотографирует не хуже топового iPhone. Не верите? Просто посмотрите итоги слепого тестирования от блогера Маркеса Браунли, в котором дешевый Гуглофон уже не первый год уделывает топовые модели! Нет сомнений, что будущая модель продолжит традицию: камера Pixel 8a будет рассчитана на 64 Мп с диафрагмой 1.9, а также сверхширокоугольную и фронталку на 13 Мп.

Недорогой смартфон с хорошей камерой. Нет сомнений, что Pixel 8a вновь получит крутейшую камеру. Фото.

Нет сомнений, что Pixel 8a вновь получит крутейшую камеру

Упор вновь будет сделан на постобработку и другие нейросетевые фишки: вполне вероятно, в младших моделях появится функция Best Take, которая объединяет несколько фотографий в один снимок. Однако всех ждать явно не стоит: скорее всего, Гугл добавит в Pixel 8a только часть из них, чтобы искусственно разграничить линейки смартфонов.

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Цена Google Pixel 8a

Стартовая цена Pixel 8 составляет 699 долларов, тогда как базовый Pixel 7 стоил всего 599 долларов, Pixel 7a — 499. Разрыв действительно огромный, поэтому многие покупатели могут приходили к выводу, что переплата попросту не имеет смысла. Вполне вероятно, что в 2024 году Гугл пересмотрит ценовую политику, увеличив стоимость Pixel 8a до 549 долларов. Таким образом, компания может привлечь больше покупателей на сторону базовой модели, а не бюджетной.

Цена Google Pixel 8a. Pixel 8a, возможно, станет дороже. Фото.

Pixel 8a, возможно, станет дороже

Если этого не произойдет, то следует ожидать цену в 499 долларов как и ранее. Смартфоны Google в России не продаются официально, но все же поставляются: как и в 2023 году, на первых порах стоимость Pixel 8a может достигать 60-70 тысяч рублей. Однако со временем она опустится до приемлемых 40 000 рублей, а то и ниже.

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Нет сомнений, что Pixel 8a представят весной на мероприятии Google I/O. Инсайдеры ожидают, что в 2024 году оно состоится 8 мая, но точная дата станет известна уже в начале весны. Стоит ли ждать выхода новой модели или купить Pixel 7a? Думаю, что сейчас самое время обзавестись прошлогодней моделью, которая очень сильно подешевела.

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