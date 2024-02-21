Каким будет самый дешевый смартфон от Google 2024 года. Всё, что известно о Pixel 8a

Несмотря на то, что Гугл уже выпустила первую бета-версию Android 15, компания все еще не представила обновление официально. Сделает она это на своем мероприятии Google I/O, а заодно представит долгожданный недорогой смартфон Google Pixel 8a. Устройство традиционно интересно многим фанатам электроники, так как оно сочетает в себе продвинутые характеристики и невысокую цену. Новый Pixel 8a в 2024 году станет еще лучше — в этом нет никаких сомнений, а пользователи получат уникальную возможность купить дешевую версию флагманской модели. Собрали все, что известно о Pixel 8a: характеристики, цены и примерную дату выхода.

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Как будет выглядеть Pixel 8a

Внешний вид смартфонов Pixel не особо менялся в последнее время. Нынешнее поколение сильно отличается от Pixel 6, но почти точь-в-точь повторяет Pixel 7. Тем не менее, у Pixel 8a будет несколько изменен дизайн блока камер, но заметят это только опытные пользователи. Однако изменится и сама форма смартфона: края корпуса будут сильно закруглены по сравнению с предыдущим поколением. Выдадут в новинке бюджетную версию и довольно толстые рамки вокруг экрана, которых нет в флагманском Pixel 8.

При этом размеры останутся теми же, что и в прошлогодней версии — 152.1 x 72.6 x 8.9 мм, а новый дешевый Pixel 8a будет представлен в трех цветах: зеленом, синем и черном. В общем, вновь получится довольно симпатичный компактный смартфон по невысокой цене, внешний вид которого практически в точности повторяет флагманскую линейку.

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Pixel 8a — характеристики

Главная фишка недорого Пикселя — возможность предоставить пользователям флагманскую модель «на минималках», сэкономив на ее комплектующих. При этом разработчики не урезают основные характеристики недорогого Гуглофона, например, устанавливают в него топовый чипсет, чего не делает та же Xiaomi при выпуске lite-версий. Таким образом, нет сомнений, что Pixel 8a получит процессор Tensor G3, но смартфон будет поставляться лишь с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища.

Сейчас он набирает около 900 000 очков в AnTuTu, но по традиции производительность Pixel 8a будет слегка урезана. Тем не менее, со скоростью работы проблем возникнуть не должно, а вот автономность должна подрасти за счет энергоэффективности. По умолчанию будет предустановлен Android 14, но устройство обновится до Андроид 15 и, скорее всего, будет получать апдейты в течение 7 лет согласно новой политике Google.

А вот дисплей Pixel 8a вряд ли получит поддержку 120 Гц, хотя сейчас подобная герцовка есть даже в очень дешевых смартфонах. Тем не менее, инсайдеры ожидают, что новый смартфон может получить более яркий OLED-экран на 6.1 дюйма. Из важных характеристик нужно отметить аккумулятор на 4400 мА*ч, быструю зарядку на 18 Вт и беспроводную — на 7,5 Вт.

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Недорогой смартфон с хорошей камерой

Недорогой Гугл Пиксель — это один из лучших камерофонов, который фотографирует не хуже топового iPhone. Не верите? Просто посмотрите итоги слепого тестирования от блогера Маркеса Браунли, в котором дешевый Гуглофон уже не первый год уделывает топовые модели! Нет сомнений, что будущая модель продолжит традицию: камера Pixel 8a будет рассчитана на 64 Мп с диафрагмой 1.9, а также сверхширокоугольную и фронталку на 13 Мп.

Упор вновь будет сделан на постобработку и другие нейросетевые фишки: вполне вероятно, в младших моделях появится функция Best Take, которая объединяет несколько фотографий в один снимок. Однако всех ждать явно не стоит: скорее всего, Гугл добавит в Pixel 8a только часть из них, чтобы искусственно разграничить линейки смартфонов.

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Цена Google Pixel 8a

Стартовая цена Pixel 8 составляет 699 долларов, тогда как базовый Pixel 7 стоил всего 599 долларов, Pixel 7a — 499. Разрыв действительно огромный, поэтому многие покупатели могут приходили к выводу, что переплата попросту не имеет смысла. Вполне вероятно, что в 2024 году Гугл пересмотрит ценовую политику, увеличив стоимость Pixel 8a до 549 долларов. Таким образом, компания может привлечь больше покупателей на сторону базовой модели, а не бюджетной.

Если этого не произойдет, то следует ожидать цену в 499 долларов как и ранее. Смартфоны Google в России не продаются официально, но все же поставляются: как и в 2023 году, на первых порах стоимость Pixel 8a может достигать 60-70 тысяч рублей. Однако со временем она опустится до приемлемых 40 000 рублей, а то и ниже.

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Нет сомнений, что Pixel 8a представят весной на мероприятии Google I/O. Инсайдеры ожидают, что в 2024 году оно состоится 8 мая, но точная дата станет известна уже в начале весны. Стоит ли ждать выхода новой модели или купить Pixel 7a? Думаю, что сейчас самое время обзавестись прошлогодней моделью, которая очень сильно подешевела.

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