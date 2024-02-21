Почему разъем USB Type-C в смартфоне не так хорош, как вам кажется

В 2014 году был представлен разъем USB Type-C, пришедший на смену стандарту Micro-USB. Теперь почти каждое Android-устройство оснащено современным портом, однако его достоинства в сравнении с устаревшим форматом оказались не столь существенными, какими они представлялись изначально. По прошествии 10 лет с момента релиза уже можно сделать выводы относительно недостатков USB-C и неоправданных ожиданий, которые в будущем наверняка заставят разработчиков придумывать и создавать новые разъемы для зарядки и передачи данных.

Устройства с USB Type-C

Несмотря на то, что первый смартфон с USB-C появился еще в 2015 году, сегодня далеко не все модели оснащаются этим портом. В сегменте устройств до 10 тысяч рублей то и дело встречаются телефоны с Micro-USB, и за 10 лет окончательного перехода на новый стандарт так и не произошло.

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Кроме того, USB-C не стал по-настоящему универсальным разъемом. Да, он используется в самых разных видах техники, но многие устройства от Bluetooth-колонок до электробритв продолжают оснащаться портом Micro-USB, а некоторые и вовсе имеют проприетарный разъем (например, Яндекс Станция Мини 2).

Скорость передачи данных по USB

Неоспоримым плюсом разъема USB-C является поддержка спецификации USB 3.2, обеспечивающей высокую скорость передачи данных вплоть до 20 Гбит/с по проводу. Для сравнения: порт Micro-USB, поддерживающий лишь стандарт USB 2.0, не выдает скорость выше 480 Мбит/с.

Однако на практике картина не столь радужная, как могло показаться изначально. Хотя сегодня почти все смартфоны оснащены разъемом USB Type-C, в подавляющем большинстве случаев при передаче данных порт использует протокол USB 2.0, и в реальности мы не получаем никакого прироста скорости в сравнении с Micro-USB. Стандарт USB 3.2 продолжает оставаться редкостью, доступной исключительно дорогим Android-смартфонам. Поэтому обязательно познакомьтесь со способами, как узнать версию USB.

Почему USB 2.0 — это плохо, и как узнать версию разъема на своем смартфоне

Надежность разъема USB-C

Одним из анонсированных в 2014 году достоинств разъема USB-C была его надежность в сравнении с Micro-USB. И действительно, порт нового формата может прослужить дольше за счет того, что к нему подключается двусторонний штекер, в то время как формат Micro обязывал нас поворачивать кабель только одной стороной.

Однако надежность разъема USB-C все равно ниже, чем у порта Lightning, который использовался в Apple iPhone, выпущенных до 2023 года. Если вы присмотритесь к отверстию для зарядки своего смартфона, то обнаружите в нем маленькую пластину. Со временем она расшатывается, а еще значительно затрудняет процесс очистки разъема. При этом старичок Lightning не имеет никаких преград в виде контактных пластин, а потому служит дольше и чистится легче.

Протоколы быстрой зарядки

Внедрение разъема USB-C позволило значительно ускорить зарядку смартфонов. Если ранее принимаемая мощность по Micro-USB в редких случаях достигала 18 Вт (чаще 10 Вт или 5 Вт), то с новым портом мы можем восстанавливать энергию буквально за 10 минут с адаптером питания на 240 Вт, как у realme GT3. Но опять же есть много нюансов.

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Наличие разъема USB-C не гарантирует поддержку быстрой зарядки. Недорогие модели с этим портом до сих пор принимают всего 10 Вт, что было возможным и в эпоху Micro-USB. Но главное — с приходом разъема USB Type-C расплодилось огромное количество стандартов быстрой зарядки без совместимости с другими протоколами.

Если вы вдруг решите купить новый адаптер или кабель с целью получить ту же скорость зарядки, что и при использовании комплектных аксессуаров, нужно изрядно попотеть. Вам придется изучать протоколы Fast Charge с разными комбинациями силы тока и его напряжения, а полностью совместимый провод или блок питания окажется в 5-10 раз дороже простого кабеля Micro-USB. Если не заморачиваться, взяв первый попавшийся аксессуар, смартфон будет медленно заряжаться даже с адаптером на 100 Вт или вовсе не сможет принимать энергию из-за несовместимости протоколов зарядки.

Чем USB-C лучше Micro-USB

Несмотря на все недостатки, USB-C лучше Micro-USB. Он действительно удобнее в использовании, чуточку надежнее, а еще открывает почти безграничные возможности скорости зарядки и передачи данных по проводу.

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В то же время разъем USB Type-C не является идеальным, ведь реализация многих его преимуществ ложится на плечи самих производителей смартфонов, которые не прочь лишний раз сэкономить на аппаратном оснащении устройства.