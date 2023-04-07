Когда выйдет Samsung Galaxy S23 FE и каким он будет. Здесь всё, что мы знаем

Не так давно Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S23: устройства хоть и уступают iPhone в производительности, но уже догнали смартфоны от Apple по времени автономной работы. Казалось бы, в ближайшее от южнокорейского бренда ждать нечего, не считая обновления складных смартфонов, но только фанаты марки помнят про серию FE. Компания планировала закрыть ее из-за низкого спроса, но слухи говорят об обратном: субфлагман Samsung появится уже в этом году. Кроме того, известны характеристики Samsung Galaxy S23 FE. Давайте обсудим, каким будет новый Samsung Galaxy, и когда он выйдет.

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Новый смартфон Samsung 2023

Раньше складывалось ощущение, что Samsung недолюбливает линейку FE. Взять хотя бы то, что компания чуть ли не весь 2022 год намекала на прекращение выпуска модели, а анонс Galaxy S21 FE переносили несколько раз. Похоже, в 2023 году ситуация кардинально изменилась: по слухам, ради фанатов линейки южнокорейский бренд пожертвовал одной из моделей А-серии.

Оказывается, проект Samsung Galaxy A74, который должен был стать преемником А73, оказался закрыт, поэтому вместо него выпустят Galaxy S22 FE. При этом новый недорогой Самсунг хоть и будет относиться к линейке субфлагманов, окажется среднебюджетным смартфоном. Напомню, ранее его таковым назвать было нельзя: на старте продаж он стоил почти 60 000 рублей. Получается, новый Galaxy S22 FE подешевеет? Сейчас все объясним.

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Каким будет Samsung Galaxy S23 FE

Из-за того, что смартфоны Samsung Fan Edition выходят позже основной линейки, фанаты все время путаются в нейминге. Ну серьезно: в прошлом году компания сначала выпустила S21 FE, а следом за ним — новый S22. Похоже, в 2023 году выйдет именно S23 FE — во всяком случае, западные издания называют его именно так. С другой стороны, Samsung сама сказала, что каждая флагманская линейка будет получать FE-версию, но Galaxy S22 остался далеко позади. Так что, вопрос по-прежнему открыт.

Разработчики могут оборудовать его довольном средним чипом Snapdragon 720G и сэкономить на этом — вот вам и «наследство» от смартфонов А-серии. Дело в том, что предыдущий доступный флагман Samsung работал на основе флагманского Snapdragon 888, но в этом году о флагманских чипах Qualcomm речи нет. Зато ходят слухи о том, что бренд работает над новым чипом Exynos 2400.

Считается, что его могут встроить в Galaxy S24 следующего года, но это больше напоминает выстрел в ногу, чем желание угодить фанатам. Некоторые источники утверждают, что Samsung Galaxy S23 FE и вовсе получит Exynos 2200 — компания по-прежнему выпускает свои процессоры и, вероятно, сделает фанатам не самый приятный сюрприз.

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Согласно другим инсайдам, уже известно, что недорогой смартфон Самсунг получит основную 50-мегапиксельную камеру и фронталку на 12 Мп, а вот телеобъектива у него не будет. Вот еще некоторые характеристики Samsung Galaxy S23 FE.

Смартфон будет поставляться в двух конфигурациях: 6/128 Гб и 8/256 Гб.

AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с поддержкой 120 Гц.

Аккумулятор почти максимальной емкости: 4500 мА*ч.

Поддержка быстрой зарядки на 25 Вт.

Как видите, отличий между базовым Galaxy S23 и новым субфлагманом не так уж много. Как минимум, у покупателей расширится ассортимент смартфонов Самсунг с мощной батареей.

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Samsung Galaxy S23 FE — дата выхода

Несмотря на то, что информация о названии и характеристиках немного разнится, само наличие слухов — уже отличная новость. Нет сомнений, что Galaxy S23 FE выйдет в 2023 году: по мнению инсайдеров, анонсировать смартфон могут уже на Galaxy Unpacked — летнем мероприятии, на котором обычно показывают новые складные смартфоны Samsung. К тому же, это почти совпадает с датой выхода S20 FE, который показали через 7 месяцев после выхода основной модели. В конце концов, Samsung может и незаметно представить новый смартфон Galaxy позже — как это было с S21 FE.

А вот цена Galaxy S23 FE — головная боль для руководства Samsung. Проблема в том, что новейший S23 сейчас стоит от 799 долларов, тогда как по-прежнему актуальный Galaxy S22 — 699 долларов. У компании попросту нет пространства для маневра: либо его будут продавать по той же цене, что и прошлогодний смартфон, либо дешевле — долларов на 100.

При этом нужно еще и учитывать наличие Galaxy A54, который вышел недавно. Смартфон стоит примерно 449 долларов, но S23 FE совершенно точно будет стоить дороже. В общем, ожидаем, что среднебюджетный смартфон Samsung будет стоить около 549-599 долларов. Некоторые эксперты также полагают, что новый S23 FE повлияет на продажи Galaxy A54, так как это прямая замена А73.

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В любом случае, такое большое количество утечек — хороший знак для фанатов смартфонов Fan Edition. Несмотря на некоторые ограничения, новинка по-прежнему останется доступным флагманом по привлекательной цене. Думаю, постоянные пользователи сразу поймут, почему S23 является ответвлением от флагманской линейки, а не одним из устройств А-серии, а у новичков не будет вопросов, какой недорогой смартфон Самсунг купить.