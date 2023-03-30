В России начались продажи Galaxy A54. Но я его не куплю и вам не советую

Несмотря на то что сегмент среднебюджетных смартфонов почти полностью принадлежит китайским производителям, в какой-то момент Samsung поменяла свои приоритеты и вышла на этот рынок с линейкой Galaxy A50. Даже дебютная модель была весьма и весьма интересной, хоть и имела ряд заметных недостатков — как по дизайну, так и по части железа. Что и говорить про Galaxy A51 и A52, которые визуально почти не отличались от флагманской линейки, имели отличное сочетание характеристик и за счёт этого быстро стали бестселлерами. Популярности смартфонов помогала и грамотная ценовая политика Samsung, которая позволила себе установить на них более низкий прайс для развивающихся стран, чем, скажем, в США и Европе. Но в этом году официальные поставки так и не начались, как и лоялистский подход компании к российскому рынку. Поэтому Galaxy A54 нам придётся покупать на общих основаниях. Вопрос — стоит ли оно того?

Сравнение Galaxy A54 и Galaxy S23

Начнём с того, что Galaxy A54 в жизни выглядит сильно лучше, чем на рекламных рендерах. Ума не приложу, почему Samsung так схалтурила, но официальные изображения смартфона — это какой-то ужас. По факту же аппарат очень близок по дизайну к Galaxy S23. Посмотрите сами:

Попробуйте угадать, где что. Единственное визуальное отличие между Galaxy S23 и Galaxy A54, на которое можно обратить внимание, — это расположение светодиодной вспышки. Но, если заранее не знать, где какой смартфон, то и не угадаешь. Дизайнеры осознанно пошли на этот шаг, чтобы повысить популярность более дешёвой модели таким нехитрым способом. Другое дело, что дизайн Galaxy S23 и так не очень узнаваем. Поэтому сам факт того, что A54 выглядит точно так же, как флагман, на самом деле стоит не очень многого.

Тем более, что спереди отличий уже больше. Толщина рамок Galaxy A54 ощутимо больше, чем у Galaxy S23, но это даже не самое плохое. Если бы они были одинаковой толщины по всему периметру, это можно было принять. Но обильный подборок визуально очень удешевляет Galaxy A54. Причём кажется, что он стал даже более широким, чем у моделей предыдущих поколений. С чем связано такое решение, сказать сложно. Всё-таки Samsung имеет собственное производство дисплеев, и нет сомнений, что она могла бы использовать более продвинутую матрицу, чтобы подвернуть её нижний край, избавившись от подбородка.

Цена Galaxy A54 в России

Китайцы уже давно не позволяют себе ничего подобного. По крайней мере, в этом ценовом сегменте большинство аппаратов от брендов из Поднебесной всё чаще предлагают подбородок одинаковой с боковыми рамками ширины. А стоит Galaxy A54 немало. Самое выгодное предложение, которое мне удалось найти, почти вплотную приближается к 34 тысячам рублей за версию на 8/128 ГБ. В продаже есть ещё самая младшая версия, у которой всего 6 ГБ оперативки, но, видимо, из-за ограниченного предложения стоит она даже дороже: целых 38 тысяч рублей.

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Это всё не официальные цены, потому что официальных поставок смартфонов Samsung в Россию сегодня не существует. Компания хоть и не уходила из страны официально, временно отказалась импортировать сюда свою продукцию, объясняя это сложностью логистических цепочек. Поэтому Galaxy A54 к нам едет из-за рубежа. В основном это Арабские Эмираты, Индия, Казахстан и некоторые другие страны. Там смартфоны стоят дороже, чем стоили у нас до кризиса, потому что Samsung не делает для них скидок в силу разных причин. В результате и у нас аппараты начинают стоить дороже.

Характеристики Galaxy A54

Понять, почему Samsung просит за свой смартфон так много, можно, если обратиться к железу. Характеристики Galaxy A54 выглядят следующим образом:

Процессор Exynos 1380 ОЗУ 6/8 ГБ Память 128/256 ГБ Камера 50/12/5 Мп Дисплей AMOLED, 6,4″, 120 Гц, 1000 нит Аккумулятор 5000 мА*ч ОС Android 13 Зарядка 25 Вт

Процессор здесь не самый передовой. Exynos 1380 является собственной разработкой Samsung и звёзд с неба не хватает. При 8 ядрах с частотой до 2,4 ГГц он едва преодолевает порог в 500 тысяч баллов в AnTuTu. Не то что бы бенчмарк был эталоном мерилом реального быстродействия смартфона, однако по нему можно определить запас его производительности с точки зрения железа, и он тут не самый большой. Для примера: Realme GT Neo 3, который стоит даже дешевле, набирает более 800 тысяч. А это о чём-то да говорит.

Дисплей у Galaxy A54, несмотря на объёмный подбородок, очень хорош. Это качественная AMOLED-матрица с поддержкой цветового охвата DCI-P3 как у флагманских Айфонов, частотой обновления 120 Гц, умной регулировкой и пиковой яркостью до 1000 нит. ШИМ и мерцание есть. Тут оно будет ниже, чем у предыдущих поколений, но совсем от него не избавились. Это обычное дело для среднебюджетников от Samsung.

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Что касается камеры, то у корейских смартфонов она всегда была на уровне. Galaxy A54 в этом плане не отстаёт. DxOMark оценили фотографические возможности смартфона в 107 баллов. Не бог весть что по сравнению с другими аппаратами, представленными в рейтинге. Но не забывайте, что это, во-первых, не флагман, а, во-вторых, даже не камерофон. Поэтому и соответствующих претензий к нему быть не может.

Вот, лучше взгляните на фотки, которые делает Galaxy A54:

Стоит ли покупать Galaxy A54

Хорош ли Galaxy A54? На фоне своих предшественников он выглядит как достойная эволюция. Он стал во всём лучше, чем модели предыдущих поколений, а по части дизайна как будто и вовсе вплотную приблизился к флагманам. Но цена, равная 35 тысячам рублей, на мой взгляд, не делает его оптимальным выбором. Если вы изучите рынок, то увидите много достойных альтернатив, которые при сопоставимой цене будут выглядеть более уверенно:

Чем эти смартфоны лучше? Ну, Nothing Phone 1, например, выглядит не в пример интереснее и дороже, чем Galaxy A54, а в AnTuTu набирает даже больше баллов. Realme GT Neo 3 имеет супер-быструю зарядку мощностью 240 Вт, которая позволяет ему зарядиться чуть больше чем за 10 минут. Honor 70 не так хорош по железу, но очень достойно выглядит внешне. Такой смартфон точно будет не стыдно вытащить на людях и привлечь их взгляды. iQOO — это не совсем «наш» аппарат, поскольку в Россию не поставляйся в принципе.

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Но его можно купить на АлиЭкспресс, и сделать это стоит хотя бы из-за фирменной оболочки бренда, которая очень продумана и удобна, а также из коробки поддерживает сервисы Google и русский язык. Ну а Xiaomi 12T Pro — это бренд, который говорит сам за себя. У нас был обзор этого смартфона. Почитайте и вы сразу поймёте, почему стоит купить именно его.