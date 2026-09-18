Xiaomi остановила раздачу тестовой версии оболочки HyperOS 4, обзор которой уже лежит на сайте, для популярной серии смартфонов Redmi K80. Обновление уже убрали с серверов, но те, кто успел его поставить, остались с нерабочим аппаратом. Об этом пишет XimiTime. По его данным, речь именно о тестовой сборке, которую ставят добровольцы-участники бета-программы. Однако ошибка настолько серьёзная, что разработчики выпустят отдельный патч, и его пока нет.

Телефон не принимает правильный пароль

Суть сбоя в механизме проверки пароля на экране блокировки, который мы настоятельно рекомендовали создать по нашей инструкции. Пользователь вводит свой обычный PIN-код или пароль, система его не принимает и вместо рабочего стола показывает сообщение о том, что телефон заблокирован. Никакой ошибки со стороны человека нет: код верный, просто прошивка его не распознаёт.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

В итоге аппарат включается, показывает экран блокировки и на этом останавливается. Формально он не «умер»: железо в порядке, система загружается. Но пользоваться им нельзя; звонки, сообщения и приложения недоступны. Такое состояние часто называют «мягким кирпичом»: телефон жив, но заперт изнутри.

Сброс через Recovery делает только хуже

Первое, что приходит в голову в такой ситуации, — зайти в режим восстановления и сделать сброс до заводских настроек, чтобы стереть пароль вместе с данными. Издание XimiTime настойчиво советует этого не делать. Причина в том, что после сброса телефон запускает первичную настройку, как новый из коробки, а в ней у сломанной беты возникает вторая проблема.

На этапе настройки Android проверяет, привязан ли телефон к аккаунту Google: это защита от кражи, которая не даёт чужому человеку пользоваться сброшенным устройством. Из-за ошибки в прошивке связь с серверами Google на этом шаге не проходит, и телефон застревает на проверке аккаунта без возможности продолжить. Тем, кто уже стёр данные, приходится ждать так же, как остальным, только теперь ещё и без сохранённой информации на устройстве. Временная проблема с паролем превращается в замкнутый круг настройки, из которого выйти самостоятельно нельзя.

Что делать владельцам заблокированного Redmi K80

Xiaomi полностью остановила распространение проблемной сборки, поэтому новые пользователи её уже не получат. Тем, кто застрял, разработчики и издание дают несколько простых рекомендаций.

Не пытайтесь обойти экран блокировки через сторонние утилиты, скрипты ADB или инструменты для восстановления. Это может усугубить ситуацию, а сама блокировка исправляется только новой прошивкой. Не делайте сброс данных из Recovery по причинам, описанным выше. Держите телефон заряженным. Исправление может прийти как фоновый патч, который аппарату нужно скачать и установить, либо как пакет для прошивки через Fastboot или Recovery, и для любого варианта телефон должен включаться. Следите за новостями бета-программы: как только исправленная версия появится на серверах, её данные опубликуют.

Сроков выхода исправления XimiTime не называет, только уточняет, что команда над ним работает. Так что запасного телефона на пару дней это, вероятно, потребует.

Проблема ограничена бета-сборкой для Redmi K80

Важно понимать, о чём речь. Пострадала конкретная тестовая версия HyperOS 4 для серии Redmi K80, а не стабильная прошивка, которую Xiaomi рассылает всем подряд. Если вы не записывались в бета-программу и не ставили обновление вручную, вас эта история не касается. Что до стабильного релиза HyperOS 4, мы уже разбирали, кто его получит в первую очередь.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

История при этом хорошо напоминает, зачем вообще существуют бета-версии: именно такие сбои они и должны выявлять до массового релиза. Обратная сторона в том, что цену ошибки платит участник теста своим основным телефоном. Если Redmi K80 у вас единственный, а данные на нём не в облаке, от бета-прошивок лучше держаться подальше: у Xiaomi и проблемы с прошивками случались и раньше, пусть и не такие жёсткие. Тем, кто всё же хочет тестировать, стоит хотя бы заранее включить резервное копирование и не ставить обновление накануне дня, когда телефон нужен позарез.