Мощный смартфон для игр с супер-быстрой зарядкой. Какой купить

Ассортимент смартфонов на Android широк настолько, что выбрать среди них что-то себе по душе чрезвычайно сложно. Только остановишь свой выбор на одном аппарате, как на глаза тут же попадает другой, ещё более классный и продвинутый, и всё приходится начинать заново. Но если поначалу муки выбора даже радуют, то в какой-то момент начинаешь просто злиться на себя за то, что не можешь решить, что всё-таки покупать. Это стандартная ситуация для многих пользователей. Но я расскажу вам про смартфон, который отвечает даже самым продвинутым требованиям и гарантированно не разочарует вас.

Black Shark 4 Pro - это один из самых мощных смартфонов на Android сегодня. В тесте AnTuTu он набирает 854 тысячи баллов. Это очень достойный показатель.

Этот смартфон нельзя назвать банальным. Поэтому я даже допускаю, что вы о нём никогда не слышали. Это Black Shark 4 Pro — игровой смартфон на Android, который Xiaomi выпускает под своим суббрендом. Но не спешите делать выводы. Несмотря на изначально игровую ориентацию, это ему не только не мешает, но и делает его намного круче, чем все остальные аппараты. Честно-честно.

Характеристики Black Shark 4 Pro

Во-первых, Black Shark 4 Pro — чрезвычайно мощный смартфон, у которого почти нет конкурентов. Он входит в топ-5 самых производительных аппаратов на Android по состоянию на 2022 год. Выйти в лидеры ему позволил процессор Snapdragon 888 5G и современный стандарт памяти LPDDR5.

Во-вторых, Black Shark 4 Pro имеет большой запас памяти — 8/128 или 12/256 ГБ. Даже в базовой конфигурации оперативки будет достаточно, чтобы удержать в фоновом режиме несколько десятков приложений, не говоря уже о топовой. Это существенно ускоряет время отклика при запуске софта, который всегда готов к работе.

В-третьих, экран Black Shark 4 Pro имеет диагональ 6,7 дюйма и частоту обновления 144 Гц. Это больше, чем у подавляющего большинства смартфонов. Базовый стандарт для отрасли сегодня это 120 Гц. Повышенная частота обновления обеспечивает более плавную смену картинки при просмотре видео и в играх с высоким фреймрейтом.

Максимальное время зарядки Black Shark 4 Pro составляет 15 минут. И это при условии, что вы разрядили смартфон в ноль. Фактически время зарядки будет меньше.

В-четвёртых, Black Shark 4 Pro заряжается на максимальной мощности 120 Вт всего за 15 минут. Причём это время, которое занимает полная зарядка от 0 до 100%. А ведь, как правило, мы не допускаем полной разрядки, подключая смартфон к розетке на 15-20%. Значит, фактическое время зарядки составит не больше 10 минут.

В-пятых, Black Shark 4 Pro сразу поставляется с блоком питания на 120 Вт в комплекте. То есть вам не придётся покупать его отдельно. А ведь такой зарядник сам по себе стоит довольно недёшево. Например, Apple продаёт блок питания сопоставимой мощности аж за 10 тысяч рублей. Нехилый прайс, правда? Black Shark ведёт себя не так жадно.

В-шестых, Black Shark 4 Pro очень круто заточен под игры. Мало того, что он оснащается 4 стереодинамиками, которые DxOMark признали лучшими на рынке, так на его корпусе имеются ещё и игровые триггеры. С ними мобильные игры выходят на качественно новый уровень, сопоставимый с консольным геймингом.

Купить Black Shark 4 Pro

Помните, ранее я сказал про высокую производительность Black Shark 4 Pro? Это действительно один из самых мощных смартфонов на рынке. Но он может быть ещё мощнее, если вы воспользуетесь внешним кулером FunCooler 2 Pro. Он крепится на заднюю часть корпуса и эффективно отводит тепло от устройства, не позволяя ему перегреваться.

Зачем это нужно, спросите? На самом деле всё очень просто. Ни один процессор не может непрерывно работать на высоких мощностях. Он начинает нагреваться и, чтобы не допустить повреждений, замедляется. Кулер, охлаждая аппарат, позволяет отсрочить этот момент и тем самым продлевает время, в течение которого процессор продолжает работать на максимальной частоте.

Купить Black Shark 4 Pro

Black Shark 4 Pro — это флагман, причём чрезвычайно продвинутый. Поэтому он стоит дороже многих смартфонов на Android. Цена аппарата в базовой конфигурации с объёмом памяти 8/128 ГБ стартует от 68 тысяч рублей. Это немало. Но вы можете скинуть цену если оформите заказ на смартфон по этой ссылке и при оформлении введёте промокод SHARK3500, который даст скидку в 3500 рублей.

Однако специально для покупателей из России Black Shark приготовила ещё один приятный сюрприз. Это подарок для первых 500 покупателей, которые оплатят смартфон, — беспроводные наушники Lucifer T2. Они, как и Black Shark 4 Pro, ориентированы на игры. Минимальная задержка благодаря Bluetooth 5.2, силиконовые амбушюры и комплектный футляр для зарядки со встроенными светодиодами делают их в том числе стильным аксессуаром. Отдельно такие наушники стоят 5500 рублей. Так что поторопитесь.