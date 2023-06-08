На AliExpress сливают крутой смартфон с 8/256 Гб памяти. Его можно купить всего за 8 000 рублей!

Как правило, память смартфона зависит от класса устройства. Если это дешевый аппарат — получай 64 или вообще 32 Гб, а желанные 256 Гб почти всегда требуют переплаты за бесполезные для многих людей параметры вроде мощного процессора или AMOLED-экрана с высокой частотой обновления. Однако на AliExpress начали продавать смартфон FreeYond M5A, который меняет правила игры, предлагая 8/256 Гб памяти за очень скромную сумму.

Недорогой смартфон с хорошей памятью

Сегодня многие флагманские смартфоны продаются в базовой версии на 8/128 Гб, в то время как FreeYond M5A изначально предлагает конфигурацию 8/256 Гб. Причем оперативка дополнительно расширяется еще на 8 Гб за счет файла подкачки, а внутренний накопитель выдает приличные результаты скорости записи и чтения: 950 и 1035 Мб/с соответственно. Может показаться, что это какое-то чудо, но объяснение столь низкой цены за большой объем памяти вполне прозаичное.

Купить FreeYond M5A

Во-первых, FreeYond представляет из себя новый бренд смартфонов, которому нужно заявить о себе, а демпинг — отличный способ, встречавшийся в арсенале самых известных производителей. Во-вторых, FreeYond M5A — бюджетный телефон. За исключением объема встроенной и оперативной памяти его характеристики предсказуемо уступают моделям за 25-30 тысяч рублей, но с учетом заявленной цены и они выглядят крайне привлекательно.

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Характеристики FreeYond M5A

Давайте разберемся, что же нам предлагает этот недорогой, но хороший смартфон 2023 года. Для этого посмотрим на характеристики FreeYond M5A и попытаемся найти подвох, если он есть.

Характеристики FreeYond M5A Экран 6,6 дюйма, IPS (1612х720), 60 Гц Основная камера 50 + 0,3 Мп Фронтальная камера 8 Мп Процессор Unisoc T606 Память 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 18 Вт

Производитель не стал тратиться на крутую матрицу, просто предложив смартфон с большим экраном. Какой-то сверхчеткой картинки или невероятной яркости ждать не приходится, но подобными дисплеями оснащены почти все телефоны до 10000 рублей. А вот в чем FreeYond M5A уделывает конкурентов, так это в части камеры и производительности.

Узнать больше о FreeYond M5A

Смартфон оснащен камерой Samsung JN1 с разрешением 50 мегапикселей. Это распространенный сенсор, который обычно встречается в устройствах за 10-20 тысяч рублей, а иногда и в более дорогих моделях. Процессор Unisoc T606 набирает около 200 тысяч баллов в AnTuTu, что не делает его оптимальным решением для игр, но позволяет рассчитывать на стабильную работу без тормозов во всех базовых задачах от веб-серфинга и переписки в мессенджерах до просмотра видео в TikTok или YouTube. Плюс не забываем о 8 Гб оперативной памяти для использования нескольких приложений одновременно. Так чего еще нужно от смартфона до 10 тысяч?

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Еще один плюс — автономность, хотя в этом отношении хороши почти все недорогие телефоны. FreeYond M5A оснащен аккумулятором на 5000 мАч, а в комплекте лежит адаптер питания с поддержкой сравнительно быстрой 18-ваттной зарядки. Кстати, помимо привычных аксессуаров, от которых отказываются многие именитые бренды, в коробке с этим смартфоном можно найти даже чехол.

Смартфон на чистом Андроиде

FreeYond M5A работает на актуальной версии операционной системы Android 13, что само по себе является плюсом, ведь большинство недорогих смартфонов 2023 года до сих пор работают на Android 12. Кроме того, девайс лишен собственной оболочки. Следовательно, перед нами телефон на чистом Андроиде.

Какие в этом плюсы? Прежде всего вы будете видеть перед собой интерфейс, каким его задумала компания Google без лишних эффектов и уж тем более рекламы, которая частенько встречается на китайских смартфонах, но отсутствует на FreeYond M5A. Также чистый Андроид славится хорошей оптимизацией, позволяющей забыть о необоснованных тормозах.

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Как купить смартфон со скидкой

Стандартная цена FreeYond M5A не впечатляет, поскольку без учета скидок и специальных предложений она составляет $199.99 (~ 16 000 ₽). Однако в период с 12 по 18 июня можно будет купить FreeYond M5A менее чем за $100 или примерно за 8-9 тысяч рублей в зависимости от текущего курса валют. Также не исключены промежуточные акции до 12 и после 18 июня. Поэтому обязательно посетите страницу товара на AliExpress.

Купить FreeYond M5A

Для покупки недорогого телефона с максимальной выгодой не забудьте взять купон продавца на странице товара. Срок их действия ограничен, поэтому стоит поторопиться и запастись скидками уже сейчас, иначе вы не сможете похвастаться, что однажды смогли урвать смартфон на 8/256 Гб памяти всего за 8 000 ₽.