Недорогие смартфоны с очень быстрой зарядкой, которые можно купить в 2024 году

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Герман Вологжанин

Вот уже несколько лет производители не могут придумать способ, как увеличить емкость аккумуляторов, чтобы улучшить автономность смартфонов без ущерба для их габаритов. Единственный выход из ситуации — быстрая зарядка. В 2024 году она доступна далеко не только флагманским моделям. Есть много недорогих смартфонов с быстрой зарядкой, чья энергия полностью восстанавливается менее чем за 1 час.

Недорогие смартфоны с очень быстрой зарядкой, которые можно купить в 2024 году. Эти смартфоны заряжаются так быстро, что не успеешь и глазом моргнуть! Фото.

Эти смартфоны заряжаются так быстро, что не успеешь и глазом моргнуть!

Недорогой смартфон realme 11

realme 11 поступил в продажу несколько месяцев назад, и его главной фишкой как раз-таки является быстрая зарядка. Смартфон комплектуется адаптером питания на 67 Вт, благодаря чему энергия АКБ восстанавливается на 50% всего за 17 минут. Полный цикл зарядки от 0 до 100% занимает около 45 минут.

Недорогой смартфон realme 11. Один из самых дешевых смартфонов с настолько быстрой зарядкой. Фото: YugaTech. Фото.

Один из самых дешевых смартфонов с настолько быстрой зарядкой. Фото: YugaTech

Цена: от 13 900 ₽

realme 11 на AliExpress

realme 11 на Яндекс Маркете

Помимо быстрой зарядки смартфон realme 11 отличается хорошей автономностью. За счет мощного, но в то же время энергоэффективного процессора Helio G99 он позволяет смотреть онлайн-видео на AMOLED-экране с частотой обновления 90 Гц в течение 18 часов. А 108-мегапиксельная камера с 3-кратным зумом без потери качества становится настоящим подарком для мобильного фотографа.

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Новый смартфон POCO M6 Pro

Среди смартфонов до 15 тысяч рублей лучшим решением однозначно является POCO M6 Pro. Не в последнюю очередь это обусловлено наличием комплектного адаптера питания мощностью 67 Вт. В случае с телефоном POCO M6 Pro он полностью восстанавливает энергию устройства всего за 44 минуты.

Новый смартфон POCO M6 Pro. Самый сбалансированный смартфон за 15 тысяч. Фото.

Самый сбалансированный смартфон за 15 тысяч

Цена: от 13 900 ₽

POCO M6 Pro на AliExpress

POCO M6 Pro на Яндекс Маркете

Остальные характеристики POCO M6 Pro тоже заставляют восхититься смартфоном от суббренда Xiaomi: безрамочный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, камера на 64 МП с оптической стабилизацией, мощный и энергоффективный процессор Helio G99-Ultra, а также многое другое.

Обзор смартфона POCO M6 Pro

OPPO A78 — смартфон с хорошей батареей и быстрой зарядкой

Также зарядка мощностью 67 Вт лежит в комплекте с OPPO A78. Его аккумулятор на 5000 мАч заряжается за 45-50 минут, а после похода к розетке смартфон спокойно работает полтора-два дня, ведь его процессор Snapdragon 680 хоть и обладает нормальным уровнем производительности для базовых задач, но не является мощным зверем, потребляющим много энергии.

OPPO A78 — смартфон с хорошей батареей и быстрой зарядкой. Смартфон с хорошей батареей и быстрой зарядкой. Фото: Eugoson Quorch. Фото.

Смартфон с хорошей батареей и быстрой зарядкой. Фото: Eugoson Quorch

Цена: от 16 900 ₽

Купить OPPO A78

Еще одно достоинство смартфона OPPO A78 — AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. А вот камера на 50 МП не хватает звезд с неба, в связи с чем качество снимков на эту модель уступает фотографиям, сделанным на тот же realme 11.

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Игровой смартфон TECNO Pova 5 Pro

Зарядка TECNO Pova 5 Pro еще мощнее — 68 Вт! От 0 до 100% он заряжается за 45 минут. Причем первые 50% он набирает за 15 минут. Быстрым в TECNO Pova 5 Pro является и процессор. Внутри смартфона установлен 8-ядерный Dimensity 6080, набирающий почти 450 тысяч баллов в AnTuTu без единого намека на троттлинг.

Игровой смартфон TECNO Pova 5 Pro. Недорогой смартфон для геймеров и ценителей быстрой зарядки. Фото: ASBYT. Фото.

Недорогой смартфон для геймеров и ценителей быстрой зарядки. Фото: ASBYT

Цена: от 18 000 ₽

Купить TECNO Pova 5 Pro

TECNO Pova 5 Pro понравится не только геймерам, но и тем, кто бережет свои глаза. В этом смартфоне используется IPS-матрица с достаточным уровнем яркости и частотой обновления 120 Гц, совершенно безопасная для зрения.

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Redmi Note 11 Pro Plus — лучший смартфон с быстрой зарядкой

Как бы мы ни восхищались скоростью зарядки новых смартфонов, ни одна модель в категории до 20 тысяч рублей не в состоянии переплюнуть Redmi Note 11 Pro+, который вышел в 2022 году. В комплекте с этой моделью лежит адаптер питания на сумасшедшие 120 Вт, и с его помощью на полную зарядку аккумулятора на 4500 мАч от 0 до 100% уходит всего 15 минут.

Redmi Note 11 Pro Plus — лучший смартфон с быстрой зарядкой. Успевайте купить этого старичка. Фото: TechLine. Фото.

Успевайте купить этого старичка. Фото: TechLine

Цена: от 15 750 ₽

Redmi Note 11 Pro+ на AliExpress

Redmi Note 11 Pro+ на Яндекс Маркете

Сейчас на AliExpress и Яндекс Маркете распродают остатки, а потому стоит поторопиться. Ведь помимо сверхбыстрой зарядки владельцы смартфона Redmi Note 11 Pro+ получают AMOLED-экран с частотой 120 Гц, мощный процессор Dimensity 920 и камеру на 108 МП.

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