Недорогие смартфоны с очень быстрой зарядкой, которые можно купить в 2024 году

Вот уже несколько лет производители не могут придумать способ, как увеличить емкость аккумуляторов, чтобы улучшить автономность смартфонов без ущерба для их габаритов. Единственный выход из ситуации — быстрая зарядка. В 2024 году она доступна далеко не только флагманским моделям. Есть много недорогих смартфонов с быстрой зарядкой, чья энергия полностью восстанавливается менее чем за 1 час.

Недорогой смартфон realme 11

realme 11 поступил в продажу несколько месяцев назад, и его главной фишкой как раз-таки является быстрая зарядка. Смартфон комплектуется адаптером питания на 67 Вт, благодаря чему энергия АКБ восстанавливается на 50% всего за 17 минут. Полный цикл зарядки от 0 до 100% занимает около 45 минут.

Цена: от 13 900 ₽

realme 11 на AliExpress

realme 11 на Яндекс Маркете

Помимо быстрой зарядки смартфон realme 11 отличается хорошей автономностью. За счет мощного, но в то же время энергоэффективного процессора Helio G99 он позволяет смотреть онлайн-видео на AMOLED-экране с частотой обновления 90 Гц в течение 18 часов. А 108-мегапиксельная камера с 3-кратным зумом без потери качества становится настоящим подарком для мобильного фотографа.

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Новый смартфон POCO M6 Pro

Среди смартфонов до 15 тысяч рублей лучшим решением однозначно является POCO M6 Pro. Не в последнюю очередь это обусловлено наличием комплектного адаптера питания мощностью 67 Вт. В случае с телефоном POCO M6 Pro он полностью восстанавливает энергию устройства всего за 44 минуты.

Цена: от 13 900 ₽

POCO M6 Pro на AliExpress

POCO M6 Pro на Яндекс Маркете

Остальные характеристики POCO M6 Pro тоже заставляют восхититься смартфоном от суббренда Xiaomi: безрамочный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, камера на 64 МП с оптической стабилизацией, мощный и энергоффективный процессор Helio G99-Ultra, а также многое другое.

Обзор смартфона POCO M6 Pro

OPPO A78 — смартфон с хорошей батареей и быстрой зарядкой

Также зарядка мощностью 67 Вт лежит в комплекте с OPPO A78. Его аккумулятор на 5000 мАч заряжается за 45-50 минут, а после похода к розетке смартфон спокойно работает полтора-два дня, ведь его процессор Snapdragon 680 хоть и обладает нормальным уровнем производительности для базовых задач, но не является мощным зверем, потребляющим много энергии.

Цена: от 16 900 ₽

Купить OPPO A78

Еще одно достоинство смартфона OPPO A78 — AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. А вот камера на 50 МП не хватает звезд с неба, в связи с чем качество снимков на эту модель уступает фотографиям, сделанным на тот же realme 11.

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Игровой смартфон TECNO Pova 5 Pro

Зарядка TECNO Pova 5 Pro еще мощнее — 68 Вт! От 0 до 100% он заряжается за 45 минут. Причем первые 50% он набирает за 15 минут. Быстрым в TECNO Pova 5 Pro является и процессор. Внутри смартфона установлен 8-ядерный Dimensity 6080, набирающий почти 450 тысяч баллов в AnTuTu без единого намека на троттлинг.

Цена: от 18 000 ₽

Купить TECNO Pova 5 Pro

TECNO Pova 5 Pro понравится не только геймерам, но и тем, кто бережет свои глаза. В этом смартфоне используется IPS-матрица с достаточным уровнем яркости и частотой обновления 120 Гц, совершенно безопасная для зрения.

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Redmi Note 11 Pro Plus — лучший смартфон с быстрой зарядкой

Как бы мы ни восхищались скоростью зарядки новых смартфонов, ни одна модель в категории до 20 тысяч рублей не в состоянии переплюнуть Redmi Note 11 Pro+, который вышел в 2022 году. В комплекте с этой моделью лежит адаптер питания на сумасшедшие 120 Вт, и с его помощью на полную зарядку аккумулятора на 4500 мАч от 0 до 100% уходит всего 15 минут.

Цена: от 15 750 ₽

Redmi Note 11 Pro+ на AliExpress

Redmi Note 11 Pro+ на Яндекс Маркете

Сейчас на AliExpress и Яндекс Маркете распродают остатки, а потому стоит поторопиться. Ведь помимо сверхбыстрой зарядки владельцы смартфона Redmi Note 11 Pro+ получают AMOLED-экран с частотой 120 Гц, мощный процессор Dimensity 920 и камеру на 108 МП.