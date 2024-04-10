Они смогли меня удивить: китайцы сделали смартфон с бумбоксом и мощным фонарем дешевле 15 тысяч рублей

Давайте начистоту: защищенные смартфоны — устройства не для всех. Любая подобная модель точно не является аппаратом, который можно забросить в карман шортов и отправиться на пробежку, уж слишком она громоздкая. Но в определенных сценариях польза от противоударных телефонов есть. К примеру, на работе в условиях агрессивной окружающей среды, где одно неловкое движение может привести к падению устройства. Поэтому к такому устройству предъявляются иные требования: надежность, длительное время работы от аккумулятора и прикладные функции, способные выручить в экстремальных ситуациях.

Все это есть в смартфоне FOSSiBOT F106 Pro, чьи продажи стартуют на AliExpress 15 апреля. В течение недели с момента релиза его можно приобрести за $139.99 (~ 14 000 ₽), то есть без каких-либо дополнительных налогов в условиях сниженного беспошлинного порога. Но стоит ли оно того?

Узнать больше о FOSSiBOT F106 Pro

Смартфон с мощным аккумулятором

Одна из главных фишек FOSSiBOT F106 Pro — аккумулятор. Противоударный смартфон оснащен впечатляющей батареей на 12000 мАч. Она почти в 2.5 раза больше, чем у обычной модели, что позволяет рассчитывать на 7 дней работы от одного заряда при умеренном использовании.

Радует, что заряжается большой аккумулятор не так долго, как можно было бы подумать. Комплектный адаптер питания на 30 Вт восстанавливает 80% энергии всего за час. Поэтому томиться в ожиданиях полной зарядки не придется.

Другие интересные фишки FOSSiBOT F106 Pro

FOSSiBOT F106 Pro — защищенный смартфон. Он не боится воды, так как для него заявлено две сертификации IP68 и IP69K, а еще его корпус обладает противоударными свойствами. Удивляет ли это? Совсем нет. Однако FOSSiBOT F106 Pro готов предложить несколько интересных фишек, которые будут полезны в быту не меньше продвинутой защиты корпуса.

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Например, 3-ваттный динамик на спинке устройства. Такую же мощность выдает Яндекс Станция Мини первого поколения, а потому вы можете представить, насколько громким для смартфона является звук. Столь мощный динамик позволит использовать FOSSiBOT F106 Pro в качестве беспроводной колонки, а также подать сигнал SOS в экстренной ситуации.

Также FOSSiBOT F106 Pro является смартфоном с мощным фонарем. На его спинке располагается большая светодиодная панель, способная выдать до 512 люмен. Такой яркости достаточно, чтобы при необходимости подать сигнал бедствия или по крайней мере осветить себе путь в темном лесу.

В темноте пригодится еще одна фишка FOSSiBOT F106 Pro: камера ночного видения. О ее наличии разработчики тоже позаботились, как и об усиленной GPS-навигации. Смартфон должен ловить все спутники, где бы вы ни находились.

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Характеристики FOSSiBOT F106 Pro

Как бы то ни было, FOSSiBOT F106 Pro — это в первую очередь смартфон, а потому мы не можем обойти стороной его технические характеристики. Ведь рассказ об огромном аккумуляторе и полезных фишках точно не нарисует перед нами полную картину.

Характеристики FOSSiBOT F106 Pro Экран 6.58 дюйма, IPS (2408х1080), 60 Гц Основная камера 48 + 20 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Helio G85 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 12000 мАч Зарядка 30 Вт

Купить FOSSiBOT F106 Pro

Процессор Helio G85 — точно не игровое решение, но, к счастью, ребята из FOSSiBOT не стали экономить на типе накопителя и поставили UFS 2.1 вместо eMMC 5.1, а потому смартфон способен сохранить должный уровень комфорта при выполнении базовых задач.

В остальном, перед нами обычный недорогой смартфон с FullHD-экраном, неплохой основной камерой и Android 14 на борту, что само по себе приятно, когда речь идет об устройстве отнюдь не самого раскрученного бренда.

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Подарки при покупке FOSSiBOT F106 Pro

В преддверие старта продаж на официальном сайте FOSSiBOT можно принять участие в розыгрыше бесплатного смартфона, смарт-часов и купона на дополнительную скидку в размере $15 (~ 1 500 ₽). Кроме того, первые покупатели смогут заполучить беспроводные наушники в подарок. В рамках ограниченного предложения разыгрывается 80 Bluetooth-гарнитур.

Купить FOSSiBOT F106 Pro

Акция продлится с 15 по 21 апреля, так что стоит поторопиться, что успеть купить FOSSiBOT F106 Pro по выгодной цене. Разумеется, если вам нужен недорогой защищенный смартфон с целой россыпью крутых фишек.