OPPO, известная лучшим камерофоном Find X9 Ultra, официально показала внешний вид серии Find X10 и назвала дату мировой премьеры. В линейке будет три смартфона, и старшая модель уже одним названием даёт понять, что собирается конкурировать с Apple. Последние недели китайская компания выдавала характеристики по частям: сначала камеры, потом экран, теперь дизайн и дата. Похоже, теперь пришло время раскрыть все карты.

Три модели, четыре цвета и часы в одном анонсе

Цветов будет четыре: Moon White (лунный белый), Warm Orange (тёплый оранжевый), Ice Blue (ледяной голубой) и Light Titanium (светлый титан). Оранжевый во флагмане — смелый ход, обычно производители ограничиваются чёрным, белым и чем-то металлическим. Однако OPPO опробовала его ещё в своём топовом Find X9 Ultra, который сейчас на распродаже стоит порядка 104 тысяч рублей.

Купить OPPO Find X9 Ultra

В Китае на новую серию уже открыт предварительный заказ, и именно страница резервирования подтверждает состав линейки: базовый Find X10, Find X10 Pro Max и Find X10 E. Вместе со смартфонами выйдут часы Watch S2 и наушники Enco X4, так что 22 сентября OPPO покажет сразу целый набор устройств.

Две камеры на 200 Мп у базовой модели и три у Pro Max

Вот что меня зацепило сильнее всего. У обычного Find X10 два сенсора на 200 мегапикселей — основной и телеобъектив. У Pro Max таких сенсоров три, они закрывают весь стандартный набор из трёх объективов. Ещё пару лет назад один 200-мегапиксельный модуль был поводом для отдельной презентации, а тут их до трёх на один аппарат.

Обе модели используют систему Hasselblad Ultra-Clear Original Camera. В её основе — объектив Danxia второго поколения, который, по словам OPPO, собирает данные о свете и цвете по 24 каналам. На человеческом языке это обещание более точной цветопередачи без перекрученной насыщенности. Проверить это можно будет только на реальных снимках, пока это заявление производителя.

Рамки 0,99 мм и батарея на 8000 мАч

Экран OPPO разрабатывала вместе с Tianma, панель называется Tiangong Screen 2.0. Главные обещания — меньше синего света и лучшее поведение на низкой яркости: когда читаешь в темноте, картинка не должна плыть и терять оттенки. Для тех, кто засыпает со смартфоном в руках, это, пожалуй, полезнее любых пиковых нит.

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Рамки вокруг дисплея у Find X10 — 0,99 мм со всех четырёх сторон. Это рекорд для серии Find: у Find X8 было 1,45 мм, у Find X9, который сейчас стоит 69 тысяч рублей, — 1,15 мм. Разница в десятые доли миллиметра звучит смешно, но именно она отличает смартфон, где экран будто натянут на весь корпус, от обычного.

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Аккумулятор у базовой модели — 8000 мАч. Для флагмана это очень много: большинство конкурентов до сих пор живут в диапазоне 5000–6000. OPPO вдобавок заявляет, что ячейка рассчитана на пять лет нормальной работы без заметной деградации. Если это подтвердится, смартфон не придётся менять из-за севшей батареи на третий год.

Pro Max получит первый 2-нм чип MediaTek

В Geekbench смартфоны появились под номерами PMW110 (Find X10) и PMX110 (Find X10 Pro Max), и процессоры у них разные. Базовый Find X10 работает на MediaTek MT6993: четыре ядра на 2,7 ГГц, три на 3,5 ГГц и главное ядро до 4,21 ГГц плюс графика Mali-G1-Ultra MC12. Эта конфигурация совпадает с Dimensity 9500, который установлен в смартфоне vivo X300 — им на постоянной основе пользуется наш журналист Герман Вологжанин.

У Pro Max чип MT6995 — первый процессор MediaTek, выпущенный по 2-нанометровому техпроцессу. Ожидается, что он выйдет под именем Dimensity 9600 Pro, но официально название пока не объявлено. Более тонкий техпроцесс обычно означает лучшую энергоэффективность: тот же объём работы при меньшем нагреве и расходе батареи. В обоих тестовых аппаратах стояло 16 ГБ оперативной памяти и Android 17, но прошивка была предрелизной, так что итоговые цифры производительности к запуску наверняка изменятся.

Find X10 E остаётся тёмной лошадкой

Про третью модель OPPO молчит. Известно только, что Find X10 E существует и войдёт в линейку вместе с базовой версией и Pro Max. Ни процессор, ни камеры, ни экран не раскрыты.

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По логике буквы E, это должна быть более доступная модель, но это моё предположение, а не подтверждённая информация. Скорее всего, все подробности узнаем прямо на презентации 22 сентября.

Find X9 на AliExpress за 69 тысяч рублей как альтернатива

Цен на Find X10 пока нет ни для Китая, ни для мирового рынка, и о поставках в Россию OPPO тоже ничего не говорила. Зато прошлое поколение уже доступно: на AliExpress глобальная версия Find X9 стоит около 69 тысяч рублей, Find X9 Pro — 86 тысяч, а Find X9 Ultra — 104 тысячи.

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Если смартфон нужен сейчас, Find X9 остаётся сильным вариантом, тем более что после анонса новинки его цена вряд ли вырастет. Если же готовы потерпеть неделю, я бы дождался 22 сентября: как минимум станет понятно, сколько OPPO просит за 8000 мАч, три камеры на 200 Мп и 2-нм чип, и стоит ли переплачивать за них относительно прошлогодних моделей.

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