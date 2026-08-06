В 2026 году имя OPPO ассоциируется с, возможно, лучшим камерофоном на Android прямо сейчас. Но теперь всплыло в отчёте о крупной хакерской операции, за которой, по словам исследователя, стоят злоумышленники из Северной Кореи. Речь идёт о более чем 1600 пострадавших организациях в 57 странах, и китайский производитель смартфонов попал в список компаний, названных публично. Часть этих данных — заявления одного специалиста, а не официально подтверждённые факты, и это важно держать в голове.

Что случилось с OPPO и другими компаниями

По данным Wired, специалист по кибербезопасности Вангелис Стикас почти два года изучал инфраструктуру, которой пользовались северокорейские хакеры. Он утверждает, что пострадали сотни компаний, а 700–800 из них получили, по его словам, «действительно разрушительные» вторжения с высоким уровнем доступа к внутренним системам. Примерно те же опасения были, когда другие хакеры заявили о полном взломе мессенджера MAX с утечкой данных якобы 46 миллионов пользователей.

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На конференции по безопасности Black Hat исследователь публично назвал около десятка организаций, среди которых OPPO, Coinbase, Uniswap Labs, детская больница в Бостоне и несколько государственных ведомств. По его словам, это в основном те, кто отреагировал на его сообщения или устранил уязвимости.

Как хакеры взломали OPPO

Схема атаки звучит почти как сюжет фильма, но она реальная и уже описана раньше. Хакеры охотились на программистов, предлагая им фейковые высокооплачиваемые вакансии. Кандидатов просили выполнить тестовое задание по программированию, в которое был спрятан вредоносный код.

После установки такого «теста» злоумышленники крали рабочие данные разработчиков и получали доступ к внутренним сетям компаний. Microsoft ранее описывала этот приём под названием Contagious Interview — то есть «заразное собеседование». Это ключевой момент: атаковали не смартфоны и не рядовых пользователей, а именно сотрудников через их рабочие устройства и учётные записи.

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Здесь важно не поддаваться панике. Хотя доступ к внутренним системам компаний теоретически открывал путь к чувствительным данным, основной целью хакеров были криптокошельки и блокчейн-инфраструктура. Проще говоря, их интересовали деньги в криптовалюте, а не фотографии в чьём-то телефоне. При этом специалисты предупреждают о другой опасности: сохранённый доступ к корпоративным системам может пригодиться для будущего шпионажа или новых атак. То есть даже если сейчас ничего критичного не украли, «дверь» могла остаться приоткрытой на будущее.

Правда ли, что хакеры взломали смартфоны OPPO

Разделим факты и предположения, потому что разница здесь принципиальная:

заявление о взломе исходит от одного исследователя , а не от официального расследования или самой OPPO;

, а не от официального расследования или самой OPPO; Wired сообщает, что несколько названных компаний не ответили на запросы о комментарии;

о комментарии; из-за этого непонятно, какие данные могли пострадать в OPPO и был ли вообще эффект для пользователей смартфонов компании.

Другими словами, нет подтверждения, что произошедшее хоть как-то затронуло владельцев телефонов OPPO. Пока это история про корпоративную безопасность, а не про угрозу конкретно вашему устройству. Но задуматься всё равно стоит.

Что делать владельцам смартфонов OPPO прямо сейчас

Даже без подтверждённой угрозы именно вашему телефону есть смысл провести базовую гигиену безопасности. Это полезно в любой ситуации, а не только после громких новостей. Вот разумный минимум действий:

Смените пароли на важных учётных записях — почте, банке, аккаунте Google и криптосервисах, если вы ими пользуетесь. Включите двухфакторную защиту везде, где это возможно: даже при утечке пароля войти без второго кода будет сложно. Установите свежие обновления системы и приложений, поскольку они закрывают известные дыры в безопасности. Проверьте установленные приложения и уберите всё, что ставили из непонятных источников. Особенно осторожно относитесь к «тестовым заданиям», архивам и файлам от незнакомцев — именно так и работала эта схема.

Если вы держите криптовалюту, отнеситесь к этому серьёзнее остальных: именно криптокошельки были главной целью атакующих. Не храните секретные фразы (seed-фразы — это набор слов для восстановления кошелька) в заметках или переписке.