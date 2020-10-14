Почему я решил продать свой смартфон Huawei и больше никогда не иметь с дел с этим брендом

Год. Вот уже год, как я пользуюсь смартфоном Honor View 20 от Huawei. За это время я испытал самую широкую палитру чувств к своему аппарату – от искреннего удовлетворения до недовольства. Однако смена настроений не была одномоментной, проходя скорее градиентом в течение всего периода использования, по мере которого я обнаруживал недостатки. В результате их накопилось так много, что желания продолжать пользоваться смартфонами китайского бренда у меня уже не осталось.

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Первое, что мне не понравилось с самого начала, — перебои с выходом обновлений безопасности. Правда, осознал я это только на второй месяц месяц, потому что в первый обновление – очевидно, в целях маскировки, — всё-таки вышло. Однако ни через месяц, ни через два, ни даже, кажется, через три новых сборок не было. Боюсь напутать в сроках (я не записывал), но, кажется, следующий апдейт случился только в декабре, а потом – лишь в апреле. В общем, перерыв между новыми сборками составлял примерно 3-4 месяца, что мне откровенно не нравилось.

Зачем нужны обновления безопасности

Да, я прекрасно понимаю, что обновления безопасности в первую очередь ориентированы на смартфоны Google Pixel, а до остальных доходят лишь постольку-поскольку. Но раз уж есть общее правило, которое рекомендует производителям выпускать патчи на ежемесячной основе, чтобы исправлять критические баги и уязвимости, наверное, лучше всё-таки ему подчиниться, чем нет. По крайней мере, для меня, как для пользователя, это очень важно. Ведь Samsung почему-то пуляет эти апдейты даже раньше самой Google, а Huawei позволяет себе только к декабрю разродиться октябрьским патчем.

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Второй неприятный аспект, который я отметил, — это посредственная работа штатного механизма экономии энергии. Он выявляет приложения, которые работают в фоновом режиме, и, если обнаруживает, что они расходуют ресурс аккумулятора, просто выгружают их. В результате, открыв пару десятков приложений и оставив смартфон Huawei на пару-тройку часов, вы не обнаружите до половины запущенных приложений в меню многозадачности. Алгоритмам EMUI неважно, что это за приложение – они просто закроют его, а там разбирайся сам.

Обновится ли Huawei до Android 11

Ну, и, конечно, немалую роль в моём решении отказаться от Honor View 20, да и вообще от Huawei, как от бренда, сыграла история с Android 11. Если помните, в этом году китайцы не смогли договориться с Google и получить исходники обновления. Поэтому впервые Huawei была вынуждена строить новую версию оболочек EMUI и Magic UI на базе старой версии ОС – Android 10. Круто, что китайцы нашли способ выкрутиться, но совершенно отвратительно, что мой вроде бы флагман, которому ещё обновляться и обновляться, больше не получит обновлений операционной системы, хотя ранее в компании пообещали продолжать выпускать обновления Android и дальше.

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Если вы спросите, что именно послужило триггером, который подтолкнул меня сменить смартфон, я, наверное, не смогу дать точный ответ. Скорее, роль сыграла совокупность факторов, выносить которые больше не было ни сил, ни желания. Китайцы взвалили на меня настолько большую ношу в виде недостатков своих смартфонов и своих собственных проблем, на которые мне, в их представлении, должно быть не всё равно, что я банально не вывез и сделал «хрусть». Поэтому, пожалуй, соберу-ка я остатки утраченной гордости и пойду попытаю счастья с кем-нибудь ещё. Например, с Samsung.