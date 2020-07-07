Почему я всем советую покупать Galaxy A51 и Galaxy A71

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Иван Кузнецов 0

Мне всегда было сложно выбрать себе новый смартфон. Я мог неделями читать отзывы, смотреть обзоры и сопоставлять характеристики, но при этом ни на йоту не сдвинуться в сторону принятия окончательного решения. Сам я это объяснял отсутствием в продаже по-настоящему бескомпромиссных моделей и необходимостью выбирать из двух зол меньшее. Но в какой-то момент рынок смартфонов преодолел эту «долину уныния» и начал предлагать аппараты, которые в полной мере можно было назвать бескомпромиссными. Ну, почти.

Galaxy A51 и A71 стоят непозволительно дёшево для таких классных смартфонов

Стоит ли покупать Galaxy A51. Что о нём говорят реальные владельцы

На мой взгляд, сегодня на рынке существует две бескомпромиссных модели смартфона или по крайней мере очень близких к тому, чтобы считаться такими. Это Galaxy A51 и Galaxy A71. Несмотря на то что они относятся к среднему или даже начальному ценовому сегменту, это реально очень любопытные аппараты, которые привлекательны не только флагманской внешностью и продвинутыми для своей цены функциональными возможностями, но и своим потенциалом. Во многом именно благодаря ему я и рекомендую эти смартфоны к покупке.

Лучшие доступные смартфоны

Режим «Мультикадр» позволяет вести съёмку на все камеры сразу

Предупреждаю сразу: сегодня я не буду говорить о характеристиках смартфонов, тем более что их я подробно разбирал вот в этой и этой статьях, а сосредоточусь на фишках, которые делают аппараты, о которых пойдёт речь ниже, по-настоящему классными и даже в каком-то роде уникальными. Ведь то, что предлагают они, на сегодняшний день не могут предложить даже многие флагманские смартфоны стоимостью под тысячу долларов, не говоря уже о бюджетниках, к коим они, в общем-то, и относятся.

Galaxy A51 против iPhone SE 2020: чья камера лучше?

Когда я говорю о потенциале смартфона, я имею в виду заинтересованность производителя в его послепродажном обслуживании. Невысокая розничная цена, по которой Samsung предлагает Galaxy A51 и A71, не повлияла на этот аспект, и компания чётко дала понять, что планирует активно заниматься их совершенствованием. Мало того Samsung, в отличие от некоторых, стабильно и своевременно выпускает обновления безопасности для этих смартфонов наравне со флагманскими моделями, так ещё и снабжает их флагманскими функциями.

Как снимать на все камеры сразу

Технология Quick Share — это аналог AirDrop. Только от Samsung

На этой неделе Samsung выпустила апдейт, который добавил в прошивку Galaxy A51 и A71 поддержку как минимум двух функций, доступных владельцам аппаратов линейки Galaxy S20.

  • Мультикадр – специальный режим, который позволяет вести съёмку фото и видео сразу на все камеры смартфона. Потом искусственный интеллект анализирует полученные кадры и выдаёт самый лучший либо позволяет сохранить всё, что было отснято, и выбрать понравившиеся моменты самостоятельно.
  • Quick Share – это технология беспроводного обмена данными от Samsung, которая является аналогом AirDrop от Apple. Она работает на базе Wi-Fi и Bluetooth, объединяя оба протокола и за счёт этого развивая высокую скорость передачи. При этом для установления соединения и обмена подключение к интернету не требуется.

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Возможно, кому-то появление всего лишь двух новых функций в прошивке One UI для Galaxy A51 и A71 покажется недостаточным, однако нужно учитывать их значимость. На сегодняшний день не существует других нефлагманских смартфонов Samsung, которые бы поддерживали «Мультикадр» и Quick Share, а значит, эти нововведения вполне можно считать эксклюзивом. Причём весьма полезным эксклюзивом. Ведь подавляющее большинство современных смартфонов не только не могут снимать на все камеры сразу, но и передавать данные по беспроводному соединению.

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