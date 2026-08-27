1 сентября POCO проводит глобальный запуск серии F9. Главная модель — POCO F9 Ultra. Это то, что я уже несколько недель жду с нескрываемым интересом среди всех остальных смартфонов, которые выйдут в сентябре 2026 года. Разбираю, что известно о характеристиках и почему этот смартфон сложнее, чем просто «игровой флагман».

Где купить POCO F9 Ultra в России

После глобального анонса POCO F9 Ultra появится на AliExpress — традиционной первой точке продаж для смартфонов POCO в России.

POCO F9 Ultra на AliExpress

Параллельно POCO F9 Ultra появится и на Ozon. Цена там может оказаться чуть выше, зато привычный интерфейс, защита покупателя, кешбэк баллами Ozon и возможность более быстрой доставки, если товар окажется на российском складе.

POCO F9 Ultra на Ozon

Следить за стартом продаж смартфона можно в канале AndroidInsider.ru в MAX. Но сначала давайте расскажу, чем он меня так привлёк.

Процессор, охлаждение и игровая производительность

Внутри POCO F9 Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это топовый чип 2026 года, который стоит в лучших флагманах на рынке. Но сам по себе процессор — это только часть истории. Гораздо интереснее, что POCO сделала вокруг него.

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Система охлаждения LiquidCool Technology включает испарительную камеру площадью 6300 мм², графитовое покрытие площадью 17 820 мм² и трёхмерную структуру над чипсетом. По данным лаборатории POCO, конструкция снижает температуру SoC до 3°C — это не гигантская цифра, но в контексте долгих игровых сессий разница ощутима.

Поверх охлаждения работает WildBoost Optimization — система, которая выбирает стратегию планирования нагрузки в зависимости от целевого FPS и конкретной игры. Активно снижает просадки кадров, динамически управляет термальным режимом. На практике это означает более стабильный FPS в длительных сессиях — без классического сценария «первые 20 минут летает, потом замедляется».

Что меня интересует больше всего — цена

По характеристикам это полноценный флагман без компромиссов с топовым чипом. В сравнении с F8 Ultra это заметный шаг вперёд — особенно по батарее и камере, о которых компания расскажет в ближайшие дни. Главный вопрос, который POCO оставила на презентацию 1 сентября — цена. Узнать её можно будет на AliExpress, но только после анонса.

POCO F9 Ultra на AliExpress

Также не забываем, что смартфон появится на Ozon — отечественном маркетплейсе. Гадать насчёт расценок относительно AliExpress не будем, а просто посмотрим на странице магазина.

POCO F9 Ultra на Ozon

Если бренд удержит свой традиционный подход «максимум характеристик за разумные деньги», POCO F9 Ultra может стать самым интересным флагманом года в категории до 70 тысяч рублей. Презентация пройдёт 1 сентября в 15:00 по Москве. Актуальные цены и ссылки на покупку появятся сразу после анонса в телеграм-канале AndroidInsider.ru.