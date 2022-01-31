Samsung может выпустить новый складной телефон со стилусом

Наверное, сложно найти компанию, которая больше, чем Samsung, продвигает идею складных устройств. Их уже выпущено пять, если посчитать все модели, но они будут выходить и дальше. Выход новых складных смартфонов косвенно повилял на отказ компании от Galaxy Note. Но, если верить новому патенту, у Samsung есть очень интересное решение относительно размещения S Pen и того устройства, для которого он будет предназначаться. Что-то подобное мы уже видели, но без такого необычного кармана для стилуса, а ведь в этом есть реальная практическая польза.

Новые складные телефоны

Еще на выставке CES 2022 мы увидели рабочие прототипы телефонов, которые складываются несколько раз. Технологии к этому идут довольно давно, и это было бы логичным шагом развития технологии складных устройств, ведь телефоны-”раскладушки” это всего лишь промежуточный пункт на этом пути.

Сейчас, благодаря Let’s Go Digital, у нас есть патентный чертеж, на котором изображено устройство двойного складывания. В этом перспективном телефоне будущего есть совершенно новый и необычный способ хранения S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Если вы помните, то представленный в августе прошлого года Samsung Galaxy Z Fold 3 является первым складным телефоном компании, поддерживающим использование S Pen. Многие не верили в то, что это возможно, ведь складной экран мягкий и его будет легко поцарапать стилусом. Оказалось, что это совершенно не так. Я пользовался им около двух месяцев и ни одной царапины на экране непосредственно во время рисования у меня не появилось.

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Недостатки стилуса для Samsung

Минусом было то, что S Pen нельзя было хранить внутри корпуса, и лучшее, что Samsung предложила пользователям — специальный чехол для него, который надо было купить отдельно. Но это было очень неудобное решение, а единственным преимуществом оказалось только то, что в чехле стилус был толще и его сложнее было потерять.

Теоретически Samsung может просто создать слот для S Pen, аналогичный тому, что сделан в телефонах Galaxy Note. Однако это может создать проблемы для других внутренних компонентов складного телефона, в котором и так очень мало свободного места.

Samsung подала этот патент еще 23 июля 2021 года. Но только на этой неделе патент наконец стал доступен широкой публике. И мы можем с ним ознакомиться.

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Выйдет ли складной планшет

Как и в случае с любой патентной заявкой, нет никакой гарантии, что это когда-либо станет реальным продуктом. Тем не менее, после выставки CES 2022 стало ясно, что компания старается максимально полно использовать складные технологии. Это вселяет надежду, что устройства с несколькими шарнирами когда-нибудь появятся. Хочется верить, что именно так будут выглядеть складные телефоны Samsung через одно или несколько поколений.

Прорезь S Pen между двумя задними панелями довольно необычна. Это решает проблему необходимости ”высверливания” большой части одной из половинок раскладушки для размещения стилуса. Вместо него используется только относительно небольшой зазор, распределенный по двум панелям. Это очень экономное использование пространства и позволяет, например, увеличить размер аккумулятора или уменьшить толщину смартфона.

Конечно, тогда возникает вопрос, будет ли выпадать S Pen из своего слота каждый раз, когда вы полностью откроете телефон. Предположительно, Samsung будет использовать магниты, чтобы удерживать стилус на месте, когда вы не будете его использовать. Это было бы самым логичным решением.

Конечно, пока это только патент и нам рано говорить о том, что такое устройство готово к запуску. Его еще надо подождать, пока конструкция станет надежной, а рынок будет готов принять ее. А пока давайте обсудим это в комментариях или в нашем Telegram-чате.