Стала известна дата презентации Galaxy S21 FE и других новых Samsung

Несмотря на то, что новые смартфоны Samsung выходят довольно часто, они все равно вызывают большой интерес. В первую очередь из-за того, что несколько раз в год компания выпускает или супер-флагманы, или просто хиты продаж. Совсем скоро в этом году состоится одновременная премьера и той, и другой категории устройств. Интерес к презентации в этом году усиливается из-за того, что Samsung решила пропустить как минимум один год культовой линейки Galaxy Note, а то и вовсе отказаться от нее. Теперь мы знаем, какие смартфоны нам покажут на ближайшей крупной презентации южнокорейского бренда, а самое главное, когда она состоится.

Новые смартфоны Samsung

Относительно недавно Samsung вернула себе лидирующие позиции на рынке смартфонов. Это произошло из-за усложнения ситуации вокруг Huawei, которая все более остро ощущает на себе введенные США санкции. А еще компания выпустила несколько моделей, ставших хитами. К ним можно отнести Galaxy S20 FE (обзор), Galaxy S21 (обзор), Galaxy A52 (обзор) и даже ставший самым продаваемым телефоном в России в прошлом году Galaxy A51.

Что будет с Galaxy Note, после отказа Samsung от его выпуска.

Теперь, пока конкуренты не смогли подтянуться и забрать себе оставшихся клиентов Huawei, компании надо продолжать ”дожимать” рынок и выпускать еще больше хороших моделей, но только так, чтобы они не мешали продажам друг друга. Именно это многие аналитики называют главной проблемой Xiaomi. Но у китайских компаний свой пусть и обсуждать, а тем более осуждать его не стоит.

Когда выйдет Samsung Galaxy S21 FE

Новые смартфоны должны подоспеть в августе этого года, и мы об этом говорили уже много раз. Но теперь, благодаря журналистам и инсайдерам, у нас появилась более точная информация.

Согласно отчету, поступившему из Кореи, Samsung в настоящее время ведет переговоры с местными сетевыми операторами. Эти переговоры предшествуют запуску в ближайшие месяцы ее новых моделей смартфонов, включая Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Утечка показала, как будет выглядеть Samsung Galaxy Z Flip 3.

Если этот отчет окажется правдой, то компания запустит смартфоны раньше обычного графика выпуска в сентябре. Устройства могут заполнить пробел, появившийся после того, как компания отказалась от выпуска знаменитого Samsung Galaxy Note. Хоть я и считаю, что время этой модели прошло, но многие фанаты ее очень ждут и должны получить что-то взамен. Именно поэтому новые продукты покажут 19 августа, а не в начале или середине сентября.

Почему Samsung выпускает смартфоны так рано

В этом году Samsung уже показала, как надо выпускать телефоны раньше времени, и представила новинки линейки серии Galaxy S январе. Это оказалось на месяц раньше, чем было в прошлые годы. Во многом это было сделано для того, чтобы воспользоваться проблемами у Apple, которая выпустила iPhone 12 только в конце прошлого года. В итоге, не все успели купить его, когда Samsung выпустила свою новинку.

Новый отчет о запуске смартфонов в августе подтверждает предыдущие утечки, слухи и прогнозы аналитиков. Сообщается, что Galaxy S21 FE поступит в массовое производство в июле и будет доступен для покупки в конце августа. Грядущие складные смартфоны от компании также должны появиться в августе с некоторыми новыми функциями.

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Как будут выглядеть новые наушники

Недавно Samsung Galaxy Z Flip 3 появился со своим номером модели SM-F7110 на веб-сайте сертификации 3C, который показывает, что телефон будет поставляться с поддержкой сетей 5G и зарядным устройством на 15 Вт. Пока большей информации нет, но телефон может вскоре появиться в базе данных TENAA с более подробной информацией. Это произойдет уже в ближайшие недели. Есть вероятность, что телефон будет поддерживать S Pen, который с этого года работает с Galaxy S21 Ultra. Именно это и нужно сделать для того, чтобы фанаты Galaxy Note остались если не довольны, то хотя бы не так разочарованы.

Пока непонятно, сможет ли Samsung еще больше увеличить продажи за счет новых моделей. Складные телефоны, скорее всего, пока окажутся довольно нишевыми, хотя и станут более массовыми. Зато Galaxy S21 FE может стать настоящим хитом — прошлогодняя модель это уже доказала.

На данный момент, согласно отчету Strategy Analytics, в первом квартале этого года Samsung была ведущим поставщиком смартфонов в мире с поставками 77 миллионов единиц, что составляет 23% доли рынка.