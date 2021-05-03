Утечка показала, как будет выглядеть Samsung Galaxy Z Flip 3

Когда Samsung выпустила первый складной телефон, многие верили в то, что это направление будет популярным, но не все догадывались, что компания начнет штамповать новые поколения с такой частотой. Теперь у Samsung есть уже три подобных аппарата, а совсем скоро она выпустит еще два — Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 (втрое поколения пропустят для упрощения линейки). Ждать остается совсем недолго и постепенно мы начинаем получать все больше и больше данных о том, какими будут новинки, и вот сейчас поступила еще одна. Нам показали, как будет выглядеть Galaxy Z Flip 3, и, судя по картинкам, все будет очень круто! Давайте посмотрим, что нас ждет.

Когда выйдет Galaxy Z Flip 3

Пока у нас нет точных дат, но все идет к тому, что обе новые раскладные модели представят одновременно. Возможно, это произойдет в августе вместо презентации Galaxy Note 21, от которого компания официально отказалась, и ранее ее представители уже сообщали об этом. Пока говорят, что модель только ”поставлена на паузу”, но лично у меня нет ощущения, что она вернется. Скоре всего, ее заменит версия ”Ultra” линейки ”Galaxy S” и складной Galaxy Z Fold с поддержкой S Pen.

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Пока поговорим о Galaxy Z Flip 3, который засветился на готовящемся к презентации смартфона видео. Ниже вы можете посмотреть скриншоты из него, чтобы понять, каким он будет.

Как выглядит Galaxy Z Flip 3

На изображениях видно, что Galaxy Z Flip 3 будет доступен в двухцветном исполнении, которое стало модным после появления Galaxy S21. Верхняя часть, в которой расположена вертикальная двойная камера и внешний дисплей, будет черной, а нижняя часть будет окрашена в те цвета, которые и будут считаться цветом телефона.

Недавняя утечка утверждала, что он будет иметь такие оттенки, как фиолетовый, зеленый, черный, бежевый, серый, белый, темно-синий и розовый. Вполне достойный выбор для того, чтобы каждый нашел что-то для себя. Тем более, этот смартфон позиционируется как модный аксессуар, а значит, он просто обязан быть ярким.

Что касается внешнего дисплея, то он увеличился в размерах и предлагает большое пространство для просмотра текстовых сообщений или других уведомлений. Стекло Gorilla Glass Victus защищает внешнюю поверхность устройства от царапин, а новая защита шарнира сделает его более надежным и долговечным.

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Характеристики нового складного Samsung

Утечка не позволяет взглянуть на то, как Galaxy Z Flip 3 будет выглядеть в разложенном состоянии. Несмотря на это, уже можно сказать, что компания проделала довольно большой объем работы по доведению до ума прошлогоднего аппарата, который, кстати, неплохо продавался. По крайней мере в первые месяцы.

Некоторые слухи, впрочем, могут приоткрыть завесу тайны того, какой получится новинка. Они утверждают, что Galaxy Z Flip 3 получит 6,9-дюймовый внутренний экран с меньшим отверстием и высокой частотой обновления. Возможно, даже можно будет рассчитывать на 120 Гц.

Многие аналитики сомневаются, что устройство получит флагманский чипсет и ограничится чем-то более простым, но все равно достаточно производительным. Такое решение было бы логичным, если одновременно с Galaxy Z Flip 3 выпустить Galaxy Z Fold 3. Так можно было бы снять все вопросы у покупателей и переманить их на более дорогое устройство.

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Что касается батареи, то, скорее всего, ее емкость будет составлять 3300 мАч. Новинка будет выпускаться в двух версиях для разных рынков. Одни получат полноценный 5G, а другие — только 4G LTE. Впрочем, если вторая версия будет дешевле первой, то расстраиваться не придется.

Самый дешевый складной телефон

Цена нового Galaxy Z Flip 3 пока неизвестна, но ранее в этом году появлялась информация о том, что он будет на 50 долларов дороже прошлогодней модели. При такой цене можно этим пренебречь. Впрочем, столь ранние данные редко бывают точными и информация о цене еще будет корректироваться. Напомню только, что в прошлом году ценник установили на уровне 1 449 долларов. Сейчас смартфон в официальном магазине Samsung стоит 69 990 рублей. В других местах его можно найти дешевле, но даже при такой цене он является самой дешевой ”раскладушкой”, которую можно купить на сегодняшний день.