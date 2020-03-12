Компания Xioami сегодня представила Redmi Note 9 Pro и Pro Max. Каждое такое событие — это серьезный повод задуматься об обновлении аппарата. Линейка Redmi Note уже давно стало своего рода народной, и никто даже не сомневается в том, что Xiaomi может показать что-то такое, что может не соответствовать своей стоимости. Так где же правда? Стоит ли покупать Note 9 Pro и Pro Max? Давайте разбираться.

Характеристики Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro оснастили процессором Snapdragon 720G, 4 гигабайтами оперативной и 64 или 128 гигабайтами встроенной памяти UFS 2.1, аккумулятором на 5020 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.

Экран здесь 6,67-дюймовый с разрешением FHD+ и выполнен он по технологии IPS. Фронтальная камера в аппарате на 18 Мп. Как в Note 9 Pro, так и в Note 9 Pro Max, используется 4 модуля основной камеры, но в случае с Note 9 Pro речь идет о 48-Мп основной (GM2), тогда как в Note 9 Pro Max используется модуль на 64 Мп. И это единственное различие по камерами — все остальные модули идентичные (ширик на 8 Мп, 5-Мп макро-модуль и 2-Мп модуль глубины). Еще одним приятным бонусом для владельцев Redmi Note 9 Pro Max может стать фронтальная камера на 32 Мп. Скорее всего, это тот же модуль, который используется в Mi 9 Lite.

Pro-версия отличается от обычной оперативной памятью на 6 или 8 гигабайт, быстрой зарядкой на 33 Вт. Телефон заряжается до 50% всего за 30 минут.

Сканер отпечатков пальцев в обоих телефонах расположен на торце, имеется ИК-порт, 3,5-мм разъем под наушники, USB-C, NavIC (это спутниковая система навигации в Индии). На задней и передней панели используется стекло Gorilla Glass 5-го поколения.

Главное нововведение Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max

Ну и, на мой взгляд, самое главное — это новый вибромоторчик «z-axis motor». Компания заявляет, что он поддерживает 150 различные действий в MIUI, включая скроллинг, SMS, печать и так далее. Вероятно, это некий аналог Haptic Feedback от Apple, который впервые появился еще в iPhone 7.

Почти каждый, кто пользуется устройствами Xiaomi, жалуется на плохой виброотклик. Покупая телефон за немалые деньги, вы всё равно получите вибромотор, который по качеству будет заметно уступать решениям конкурентов, вероятно, в этот раз они решили исправиться. Ранее я писал о недостатках Xiaomi Mi 9 Lite, и этот момент тоже там указал.

Теперь по ценам. Вы наверняка уже знаете, что Redmi Note 9 Pro Max будет продаваться по цене в 202 доллара за версию с 6 ГБ оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти, версия со 128 ГБ ПЗУ обойдется в 256 долларов, за версию с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной придется «отвалить» 256 долларов.

Redmi Note 9 Pro обойдется в 175 долларов за 4/64, а версия на 6/128 оценена в 215 долларов.

Redmi Note 9 Pro или Pro Max?

Очевидно, что при практически идентичных характеристиках Pro и Pro Max и при одинаковом экране, потребители будут выбирать именно Note 9 Pro. Ну вот что в Max есть такого, чем бы он привлекал? Камера? Не сказал бы. Окей, мы выбрали Note 9 Pro за 175 долларов.

Делаем выбор в пользу Note 9 Pro

Давайте теперь посмотрим на него поближе. Во-первых, дизайн — он мало чем отличается от прежних телефонов компании. Кажется, что они просто взяли корпус Redmi K30, поменяли расположение камер и решили выдать нам его как новую модель, но по факту, это всё тот же Redmi K30. Здесь такой же корпус, такие же габариты и такой же экран — непонятно.

Габариты Redmi K30 165.3 x 76.6 x 8.8 мм

Габариты Redmi Note 9 165.8 x 76.7 x 8.8 мм

Redmi Note 9 Pro даже чуть выше за счет большей рамки снизу, и он к тому же даже чуть шире. Толщина у телефонов одинаковая, и это при том, что аккумулятор в Note 9 на 5020 мАч — в этом вопросе они молодцы. Но! Большой аккумулятор — это всегда немалый вес телефона. Давайте посмотрим на этот параметр. Redmi K30 весит 208 грамм — и это много. Redmi Note 9 Pro — 209 грамм, это тоже много. Непонятно, как при одинаковом весе им удалось получить больший объем аккумулятора. Возможно, они еще сильнее сэкономили на материалах, полностью отказавшись от металла.

Но 209 грамм — это всё равно крайне большая цифра, и телефон большой сам по себе, поэтому в руках он будет ощущаться не очень хорошо. К тому же по дизайну, повторюсь, он ничем не привлекает — это типичный корпус, который Xiaomi использует везде. Вероятно, у них есть определенные заготовки на заводах и они просто штампуют их по стандартным чертежам, незначительно изменяя мелкие детали, чтобы люди думали, что это какой-то новый телефон, но, на самом деле, всё это ерунда, нам просто подсовывают старый аппарат в новой обёртке.

Такие ощущения у меня возникают с любыми телефонами Xiaomi. Не так давно я пользовался Redmi 8, а затем Mi 9 Lite, и никакой разницы в ощущении от использования между ними я не заметил.

Читайте также: Это лучший смартфон Samsung 2020 года. Он стоит дешевле 16 тысяч рублей

Китайцы нас разводят

И это касается любых китайских производителей, будь то Realme, Oppo или Xiaomi. Я не удивлюсь, если они производят свои аппараты на одних и тех же заводах, потому что все они похожи до невозможности.

И когда мы обсуждаем то, какая Xiaomi прекрасная, поймите, чудес не бывает, и поменяв свой Redmi Note 7 на Redmi Note 9 Pro, вы не почувствуете особой разницы, потому что компании невыгодно кардинально менять процесс производства — это будет слишком дорого для них, поэтому они меняют телефоны так, чтобы стоимость его всё еще казалась конкурентной. И да, вам предложат неплохой процессор, но если вам важнее процессор, а не ощущения от использования, то это, конечно, выход из ситуации, но меня попросту тошнит уже от этих однотипных телефонов китайцев — нам каждый год «впаривают» одно и тоже.

Сейчас передо мной лежат два устройства: iPhone 6 и Mi 9 Lite, от которого я не так давно отказался. И используя сейчас старый iPhone, он дает мне больше эмоций, я получают эстетическое удовольствие от его уникального дизайна, приятных материалов и интерфейса, между тем в Mi 9 Lite пластиковый корпус, который сделан якобы под стекло и металл, здесь ужасная оболочка, телефон неприятно лежит в руке из-за острых торцов, здесь много рекламы, ужасный дизайн интерфейса — нет, нет, спасибо.

Я не знаю, почему людям так нравятся китайские аппараты. Что в них хорошего? Однотипность, градиенты на корпусе, которые делают телефон еще более дешевым на вид, низкое качество материалов? Объясните мне? Почему я должен купить Note 9 Pro за 200 долларов? Что в нём особенного в сравнении с остальными китайцами? Note 9 Pro это просто тапочки, купленные на базаре, они обычные и вы их носите, но никакого удовольствия они вам не приносят. И жаль, что многие этого не понимают.

Самое время перебраться в наш чат и продолжить обсуждением там. Жду вас!