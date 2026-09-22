vivo представила серию X500 из трёх смартфонов, но главного камерофона в ней не оказалось. Компания уже назвала сроки выхода X500 Ultra, а утечки рисуют аппарат, который заметно отличается от остальной линейки. В слухах фигурируют ещё X500e и X500 FE, но по ним у vivo нет ни одного официального слова. Ultra оказался единственным из «недостающих» моделей, о ком компания заговорила сама, и это уже говорит о его статусе в линейке.

Ultra живёт по своему графику

Почему топовую версию не показали вместе с остальными, vivo не объясняет. Но по утечкам видно, что X500 Ultra — по сути отдельный продукт: у него другой процессор, другой набор камер и другая цена. Собирать его в одну презентацию с базовыми моделями было бы странно, к тому же он рискует затмить свежие X500 Pro и Pro Max, которые компании нужно продавать прямо сейчас.

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Есть и практическая сторона. По данным инсайдера Digital Chat Station, чьи слова передаёт издание Gizmochina, vivo ещё летом тестировала несколько вариантов камер для Ultra и, судя по всему, окончательный выбор пока не сделан. Пока нет финальной конфигурации, показывать смартфон нечего.

Три варианта телеобъектива на 200 Мп

Главная интрига вокруг X500 Ultra — камеры. Как и X300 Ultra, новинка должна стать самым «фотографическим» аппаратом vivo, с упором на съёмку и контент. В июле инсайдер Digital Chat Station сообщал, что компания проверяет три разных перископических телеобъектива на 200 мегапикселей с сенсорами размером 1/1,12, 1/1,3 и 1/1,4 дюйма.

Разница здесь не в мегапикселях, а в размере сенсора: чем он крупнее, тем больше света собирает и тем лучше снимает в темноте, о чём мы уже писали на нашем сайте. Вариант на 1/1,12 дюйма — самый агрессивный, такого размера сенсоры обычно ставят в основную камеру, а не в зум. Две другие опции считаются компромиссом между качеством, толщиной корпуса и ценой. Какой из них дойдёт до магазина, пока неизвестно.

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Основная камера тоже пока в двух вариантах. Первый — сенсор на 50 Мп размером 1/1,28 дюйма с технологией LOFIC (для чего она нужна — читайте в отдельном материале), оптической стабилизацией и микрогимбалом, который компенсирует тряску с большим углом. Второй — 200-мегапиксельный сенсор 1/1,12 дюйма, тоже LOFIC. В обоих случаях речь о 35-миллиметровом эквиваленте, то есть чуть более узком угле, чем у типичных смартфонных «ширика».

Snapdragon вместо Dimensity

Обычные X500, X500 Pro и X500 Pro Max работают на чипах MediaTek Dimensity серии 9600. Ultra, по слухам, получит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm. Для покупателя это означает потенциально более высокую производительность и, вероятно, другое поведение в играх и при обработке фото, потому что у Qualcomm свои алгоритмы и своя связка с камерами.

Это ещё один аргумент в пользу того, что Ultra — отдельный аппарат, а не «X500 Pro Max с большей камерой». Впрочем, информация о процессоре пока на уровне слухов, официально vivo его не подтверждала.

Сроки выхода: март или апрель 2027 года

После презентации серии X500 вице-президент vivo по продуктам Хуан Тао сообщил, что X500 Ultra планируют выпустить к марту или апрелю следующего года. Это единственная официальная дата по всем «недостающим» моделям серии, и она касается только Китая.

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Про глобальный релиз никакой ясности нет. vivo продаётся в России, но обычно новые модели появляются в нашей стране спустя несколько недель после китайского релиза. Поэтому ждать смартфон в руках стоит не раньше поздней весны 2027 года.

Цена может перевалить за 100 тысяч рублей

Официальных цен на Ultra нет, но ориентиры дают остальные модели серии. vivo X500 стартует с 5 499 юаней (около 69 000 рублей), X500 Pro — 6 499 юаней (около 82 000 рублей), X500 Pro Max — 6 999 юаней (около 88 000 рублей). Если Ultra получит Snapdragon, самый крупный из тестируемых телеобъективов и гимбал в основной камере, стартовая цена, по нашей оценке, окажется в районе 8–9 тысяч юаней. В рублях это примерно 100–115 тысяч без учёта доставки и наценки продавцов. Это предположение, а не утечка, но ниже Pro Max такой аппарат стоить точно не будет.

Полгода ожидания, туманные перспективы глобальной версии и цена за сотню — на этом фоне стоит посмотреть на X300 Ultra. Это тот же класс устройств: камерофон vivo с упором на съёмку, на который X500 Ultra будет опираться по концепции. Судя по утечкам, следующее поколение развивает ту же формулу, а не переизобретает её, и разница между поколениями таких аппаратов обычно заметна скорее в тестах, чем в реальных снимках.

Купить vivo X300 Ultra

При этом X300 Ultra уже можно купить: российская версия продаётся на AliExpress от 92 тысяч рублей. Это дешевле нашей оценки для X500 Ultra, и смартфон окажется в руках сразу, а не весной. Если вам нужна камера уровня топовых камерофонов, ждать нового поколения ради умеренного прироста не обязательно. Ждать X500 Ultra имеет смысл в одном случае: если для вас принципиален Snapdragon последнего поколения или вы хотите именно тот 200-мегапиксельный перископ на крупном сенсоре.