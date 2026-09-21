vivo провела большую презентацию в Шанхае, после которой в продажу вышел vivo X500. Причём российская версия уже доступна. Я слежу за этой линейкой давно: сам пользуюсь vivo X300 и знаю, на что способны смартфоны этого бренда. Расскажу про все три модели — но главный акцент сегодня на базовую, потому что именно её можно купить прямо сейчас.

Где купить новый смартфон и сколько он стоит

Российская версия vivo X500 уже доступна на AliExpress. Это официальная версия Ростест с русской прошивкой, предустановленными сервисами Google и пакетом российских приложений. Гарантия 2 года, страховка экрана 6 месяцев.

Купить vivo X500

Цены на старте продаж:

Актуальные ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы. А что касается vivo X500 Pro и X500 Pro Max, то они появятся на AliExpress позже — старт продаж 5 октября.

vivo X500 — что за смартфон и в чём его суть

Начну с важного нюанса, который многие не заметят: внутри vivo X500 стоит Dimensity 9500 (vivo деликатно его называет Dimensity 9600M) — тот же процессор, что в моём vivo X300 прошлого года. Это не слабый чип — он вполне справляется с современными задачами. Но если вы ждали принципиального обновления по производительности — его нет. X500 обновился в другом.

Система камер включает в себя три модуля:

основная 50 МП ;

; ультраширик 50 МП ;

; телевик 64 МП с «перерископной» линзой и оптическим зумом 3.1x.

Качественные снимки без потери детализации получаются до 6.2x. Дальше начинается цифровая обработка. На российских версиях нет синего логотипа Zeiss на блоке камер (в отличие от китайской и европейской). Это чисто визуальная деталь, на качество съёмки не влияет, как и в случае с моим vivo X300, о камере которого я рассказывал отдельно.

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Экран здесь на 6.59 дюйма. Батарея на 7500 мАч, зарядка 90 Вт (до 80% примерно за полчаса, до 100% за 50-60 минут). Есть беспроводная зарядка 50 Вт. В продаже четыре цвета: белый с жемчужным отливом, чёрный, розовый и серый с блестящими вкраплениями. Задняя панель из матового стекла.

Компактный флагман для тех, кому важен размер

vivo X500 Pro — самая необычная модель в линейке. Диагональ 6.37 дюйма — это компактный смартфон по меркам 2026 года, немного больше X300, но заметно меньше двух других версий X500. Для тех, кому флагман важен, а большой смартфон мешает — это редкое предложение на Android.

Внутри Dimensity 9600 Pro на 2 нм — новейший чип, который только что вышел. Камеры: две по 50 МП плюс телевик 200 МП. По характеристикам это уровень X300 Pro — vivo сама это признаёт. Батарея 8000 мАч, зарядка 100 Вт. Беспроводная 50 Вт — с той же оговоркой про фирменную станцию.

Купить vivo X500 Pro

Старт продаж на AliExpress — 5 октября. Обсудить смартфоны можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Pro Max — флагман линейки с 10-кратным зумом

vivo X500 Pro Max — самая дорогая и продвинутая модель. Экран 6.85 дюйма на 144 Гц, Dimensity 9600 Pro на 2 нм, батарея 7800 мАч, зарядка 100 Вт.

Главный козырь — камера. Основная 50 МП, ультраширик 50 МП и телевик 200 МП с оптическим зумом 4.3x. Телевик позволяет снимать без потери качества до 10x, до 20x — с достаточно высокой детализацией для концертной съёмки.

Купить vivo X500 Pro Max

Старт продаж на AliExpress — 5 октября. Важная оговорка про позиционирование: X500 Pro Max — не замена X300 Ultra. Основная камера здесь от X300 Pro, не Ultra. Корпус получил небольшой «горб» в верхней части ради размещения оптики — снизу он тоньше. Четыре цвета: оранжевый, чёрный, жемчужно-белый и серый.

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Стоит ли покупать vivo X500 прямо сейчас

vivo X500 за 69 тысяч рублей — интересный вариант, если хочется относительно компактную модель с хорошей камерой, большой батареей 7500 мАч и знакомой по X300 платформой. Процессор тот же Dimensity 9500, что у X300 — не хуже, но и не новее. Зум 3.1x хорош для портретов, до 6.2x работает без заметных потерь.

Купить vivo X500

Если бюджет позволяет и важна максимальная камерная система — стоит подождать 5 октября и посмотреть на X500 Pro Max. 200 МП телевик с 10x зумом без потерь — это принципиально другой уровень. Если нужен компактный флагман с новым чипом — X500 Pro на 5 октября тоже заслуживает внимания.

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