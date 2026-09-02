На AliExpress сейчас распродажа, в честь которой мой коллега Ренат Гришин даже сравнил цены на китайском маркетплейсе и отечественном Ozon, чтобы продемонстрировать выгоду. Но меня заинтересовали смартфоны: Xiaomi и POCO сейчас доступны с заметными скидками. Это хороший повод разобраться в линейке: от бюджетника за 20 тысяч до флагманского камерофона за 90 тысяч. Пять смартфонов, которые я бы выбрал сам — под разные задачи и разный бюджет.

До 20 тысяч — оптимальный баланс без очевидных слабых мест

За 19 587 рублей REDMI Note 15 Pro предлагает то, что сложно найти у конкурентов в этой цене одновременно: AMOLED-экран 6.77 дюйма с яркостью 3200 нит, основную камеру 108 МП с OIS и кремний-углеродную батарею 6000 мАч. Процессор Helio G200 Ultra — не флагман, но с повседневными задачами справляется без нареканий.

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108 МП с оптической стабилизацией в этой цене — серьёзный аргумент. Дневные снимки получаются детальными, ночью OIS компенсирует дрожание руки лучше, чем у большинства конкурентов без стабилизатора. IP65 и кремний-углеродная батарея, которая деградирует медленнее обычной, что будет ощущаться через год-два использования.

До 30 тысяч — самый мощный смартфон в своей цене

POCO X8 Pro за 28 765 рублей — лидер продаж на AliExpress во втором квартале 2026 года, и не просто так. Dimensity 8500-Ultra с All-Big-Core архитектурой в AnTuTu набирает около 2 285 000 баллов — это уровень субфлагманов, которые ещё год назад стоили в полтора раза дороже.

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За эти деньги:

AMOLED 1.5K 120 Гц с яркостью 3500 нит — читается на солнце без проблем;

основная камера 50 МП, сенсор Sony IMX882, f/1.5, OIS — ночью снимает лучше большинства конкурентов;

батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт — полный заряд за 48 минут;

IP68 — без страха под дождём.

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До 40 тысяч — камера Leica с перископом 5x за разумные деньги

Xiaomi 17T за 37 372 рубля — смартфон для тех, кому не хватает зума. Тот же Dimensity 8500 Ultra, что в POCO X8 Pro, но камерная система принципиально другая — разработана совместно с Leica.

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Основной сенсор Light Fusion 800 с OIS плюс перископный телевик 5x с максимальным приближением 120x. Это первая базовая модель T-серии с перископом — в предыдущем поколении его не было. На практике это означает портреты без геометрических искажений, нормальную съёмку удалённых объектов и детализацию при зуме, которой нет у POCO X8 Pro с его 3x, который обозревал наш журналист Юрий Кудлович.

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Из компромиссов: пластиковый корпус и нет беспроводной зарядки (только проводная 90 Вт). Но если камера главный приоритет — Xiaomi 17T закрывает этот вопрос убедительнее. Следить за предложениями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Флагман POCO — только вышел и уже лучший в линейке

POCO F9 Ultra за 59 912 рублей анонсирован 1 сентября — горячая новинка, которую я ждал весь август. За эти деньги POCO собрала максимум, на что способна прямо сейчас.

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Snapdragon 8 Elite Gen 5 — тот же чип, что в Xiaomi 17 Ultra за 90 тысяч. Экран AMOLED на панели M11 с частотой 185 Гц и яркостью 4500 нит — первый в классе. Батарея 8050 мАч — рекордная для флагманского уровня, два дня без зарядки реальны. Беспроводная зарядка 50 Вт — которой нет у Xiaomi 17T. Система камер: основная 200 МП с OIS, перископ 5x с OIS, ультраширик 50 МП. Sound by Bose 2.1 с вуфером.

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Единственное, что у F9 Ultra слабее Xiaomi 17 Ultra — сам сенсор камеры. Но разница в цене 30 тысяч рублей — существенная.

Лучший камерофон Xiaomi — для тех, кто не ищет компромиссов

Xiaomi 17 Ultra за 89 249 рублей — это смартфон для тех, кому нужна лучшая мобильная камера на рынке вне зависимости от цены. Я писал об этом смартфоне отдельно — и остаюсь при своём мнении.

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Система камер в коллаборации с Leica:

основная 50 МП, сенсор OmniVision Light Fusion 1050L, 1 дюйм, f/1.67, OIS — рекордный размер матрицы в смартфоне;

перископный телевик 200 МП , 1/1.4 дюйма, f/2.4-2.9, OIS, оптический зум 3.2-4.3x;

, 1/1.4 дюйма, f/2.4-2.9, OIS, оптический зум 3.2-4.3x; ультраширик 50 МП;

запись видео в 8K.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ LPDDR5X, UFS 4.1. Батарея 6000 мАч — меньше, чем у F9 Ultra, зато компактнее. Проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 50 Вт. IP68.

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Если вы покупаете Xiaomi 17 Ultra — вы покупаете камеру. Всё остальное тоже на высшем уровне, но именно камера здесь принципиально другого уровня по сравнению с любым другим смартфоном в этой подборке. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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