Я нашел неубиваемого монстра среди Android-смартфонов: два экрана, зарядка 120 Вт и 512 ГБ памяти

Подавляющее большинство защищенных смартфонов, которые не боятся воды и падений с высоты, представляют собой крайне скучные устройства как внешне, так и в плане технических характеристик. Но в начале 2024 года наметившаяся тенденция должна прерваться. Со дня на день выйдет смартфон Blackview BL9000, и это — настоящий монстр, обладающий мощным железом и крутыми камерами, а также запоминающимся дизайном.

В период с 17 по 19 января 2024 года можно будет купить Blackview BL9000 по специальной цене: $329.99 (~ 30 000 ₽) вместо текущих $659.98 (~ 60 000 ₽). Причем первым 500 покупателям он достанется и вовсе за $299.99 (~ 27 500 ₽), а сотня самых шустрых получит в подарок беспроводные наушники Blackview AirBuds 8. Поэтому ценителям противоударных смартфонов стоит уже сегодня добавить Blackview BL9000 в избранное, но прежде — узнать, чем же так хорош неубиваемый монстр.

Купить Blackview BL9000

Защищенный смартфон 2024 года

Blackview BL9000 получил сразу несколько сертификатов защиты. Во-первых, он представляет собой противоударный смартфон, прошедший испытания армейского класса MIL-STD-810H. Это значит, что Blackview BL9000 не боится падений с высоты до 1.2 метра, а еще стабильно работает при температуре от -20°C до +60°C. Кроме того, специально для россиян ребята из Blackview добавили в фирменную оболочку DokeOS 4.0 на базе Android 13 режим перчаток второго поколения, который повышает чувствительность тачскрина.

Воды смартфон тоже не боится. Blackview BL9000 сертифицирован по стандартам влагозащиты IP68 и IP69K. То есть его можно окунать на глубину до полутора метров, а при необходимости — мыть под мощной струей горячей воды.

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Смартфон с двумя экранами

Главной визуальной особенностью смартфона является дополнительный сенсорный экран, размещенный на задней панели. Он играет не только декоративную, но и функциональную роль.

Экран показывает время и любое пользовательское изображение. Также на него выводятся уведомления, звонки и аудиоплеер, а еще он выполняет роль видоискателя в режиме камеры, если вам вдруг захочется сделать селфи на основную камеру. Настроить второй дисплей можно в специальном приложении, а изменить отображаемую информацию свайпами по экрану.

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Характеристики Blackview BL9000

И все-таки почему защищенный смартфон, пускай и со вторым экраном, стоит 30 тысяч рублей, а не, допустим, 20? Частично это объясняется текущим курсом доллара, но главная причина — характеристики Blackview BL9000. Они просто сногсшибательные!

Характеристики Blackview BL9000 Экран 6,78 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 13 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Dimensity 8020 Память 12/512 ГБ Аккумулятор 8800 мАч Зарядка 120 Вт Размеры 197.5х82.6х17мм Вес 413 граммов

Купить Blackview BL9000

Смартфон работает на мощном процессоре Dimensity 8020, набирающем примерно 800 тысяч баллов в AnTuTu. Это отличный результат и для плавной работы системы, и для игр на высоких настройках графики. Чего еще ждать, если мощный чип дополняется быстрым накопителем стандарта UFS 3.1 и 12 ГБ оперативной памяти?

Камеры Blackview BL9000 заслуживают отдельного упоминания. В отличие от других защищенных смартфонов, здесь нет места 2-мегапиксельным затычкам и маргинальным сенсорам ночного видения. В качестве основной камеры выступает Samsung GN5, который еще недавно встречавшийся во флагманских смартфонах, а рядом с ним соседствует достойный сверхширик на 13 МП с автофокусом и поддержкой макро-съемки. 50-мегапиксельное разрешение фронталки тоже говорит само за себя.

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Для хранения данных предусмотрено аж 512 ГБ памяти, а емкость аккумулятора составляет 8800 мАч, благодаря чему смартфон работает два дня при активных нагрузках. Долго ли заряжается такая махина? Совсем нет! Комплектный адаптер питания на 120 Вт позволяет набрать 50% за 20 минут, а для полного восстановления энергии от 0 до 100% требуется 53 минуты.

Купить Blackview BL9000

Крутые фишки Blackview BL9000

Даже за исключением экрана и мощного железа у Blackview BL9000 есть несколько интересных фишек, далеко не всегда присутствующих в смартфонах до 30 тысяч рублей:

USB 3.0 для быстрой передачи данных по проводу;

X-осевой вибромотор, делающий тактильное взаимодействие с устройством максимально приятным;

стереодинамики с эффектами Harman/Kardon для глубокого и объемного звучания;

настраиваемая кнопка для включения вспышки и выполнения других действий;

режим рации по протоколу Push-to-Talk (PTT).

NFC для бесконтактной оплаты покупок тоже на месте, и теперь впору задать вопрос, почему телефон с крутыми характеристиками такой дешевый? Напомним, что все из-за ограниченного предложения, которое действует только с 17 по 19 января 2024 года. Успевайте!