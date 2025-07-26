Я знаю бюджетный камерофон 2025 года, который не хуже флагманов. Он стоит меньше 25 тысяч

Сегодня почти все смартфоны за 20-30 тысяч рублей сносно фотографируют даже в условиях недостаточного освещения. Но проблема таких моделей заключается в отсутствии телеобъектива — дополнительной камеры для портретной съемки и приближения объектов. Из-за этого даже на минимальном зуме теряется качество, а фотографии людей получаются плоскими и невыразительными. Единственное исключение на рынке — realme 14 Pro+, который можно с уверенностью назвать бюджетным камерофоном 2025 года, снимающим не хуже флагманов Xiaomi 15 и Galaxy S26, а в отдельных сценариях даже лучше.

Как снимает камера realme 14 Pro+

Первую попытку сделать недорогой камерофон realme предприняла еще год назад, когда выпустила realme 12 Pro+. Позже появилась проходная модель 13-й серии, а realme 14 Pro+ стал качественным шагом вперед.

Купить realme 14 Pro+

Как и у предшественников, задняя камера realme 14 Pro+ состоит из трех глазков:

основная камера Sony IMX896 (1/1.56″) с оптической стабилизацией;

ультраширик на 112°;

перископ с 3-кратным оптическим, 6-кратным гибридным и 120-кратным цифровым зумом.

С основной камерой здесь ситуация привычная: она снимает на уровне конкурентов, будь то Redmi Note 14 Pro+ или даже игровой realme P3 Ultra, обзор которого недавно выходил на нашем сайте.

Но киллер-фича realme 14 Pro+ — мощный перископ Sony IMX882 (1/1.95″) с оптостабом. Именно он делает из обычного смартфона до 25000 рублей камерофон, не уступающий OnePlus 13 и другим флагманам в режиме фотосъемки.

Телевик нужен не только для зумирования без потери качества, но и для объемных портретов — художественных снимков людей. Здесь перископ realme 14 Pro+ делает реально крутые вещи.

И даже ультраширик, который со своими 8 МП смотрится скромно на фоне основы и телевика, не падает в грязь лицом. Он делает вполне сносные снимки даже при недостатке освещения.

Единственное, в чем камера realme 14 Pro+ уступает флагманским моделям, так это в видео, где на первый план выходят возможности процессора. Смартфон умеет записывать ролики в 4K@60fps, но переключаться между модулями в столь высоком разрешении нельзя, да и качество звука нечета тому же iPhone 16 Pro Max и OnePlus 13. Впрочем, тут мы уже говорим об устройствах принципиально более высокого уровня, которые в 2-3, а то и в 4 раза дороже.

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Другие характеристики realme 14 Pro+

За работу смартфона отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 3 — энергоэффективный чип, поддерживающий шуструю память стандарта UFS 3.1, благодаря чему интерфейс системы не тормозит даже после запуска нескольких приложений. В играх становится сложнее, но на средних можно комфортно поиграть и в Genshin Impact, и в «танчики».

Отдельная гордость недорогого камерофона 2025 года — дисплей. Он имеет тончайшие рамки шириной менее 2 мм и буквально парит над корпусом. Еще один очевидный плюс — здоровый аккумулятор на 6000 мАч, восстанавливающий свою энергию менее чем за час при помощи комплектного адаптера на 80 Вт.

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Сколько стоит realme 14 Pro+

Цена realme 14 Pro+ зависит от того, где вы его будете покупать. Если в крупном российском магазине электроники — готовьтесь выложить 35-40 тысяч. А вот на AliExpress совсем другие расклады:

8/256 ГБ — от 24 500 ₽;

— от 24 500 ₽; 12/512 ГБ — от 27 500 ₽.

Совсем другое дело, правда? Но не забывайте, что на AliExpress цена немного скачет в зависимости от текущего курса доллара, а еще при заказе смартфона дороже 200 евро нужно дополнительно заплатить небольшую таможенную пошлину. В случае с realme 14 Pro+ она составляет ~ 1-2 тысячи рублей в зависимости от объема памяти.

Купить realme 14 Pro+

В сухом остатке мы получаем крутой камерофон с оптическим зумом, который на равных соперничает с OnePlus 13 за 60 тысяч при заказе из Китая и на голову превосходит распиаренный Nothing Phone (3) за 55 тысяч. При этом в своем ценовом сегменте realme 14 Pro+ не имеет конкурентов. Да, есть смартфоны помощнее вроде POCO X7 Pro, но ни один из них не предлагает такие возможности камеры в столь ограниченном бюджете.