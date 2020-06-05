Google исправит досадный баг с картинками в следующем обновлении Chrome

Наверное, все знают, как работает команда Drag&Drop. Даже если вы впервые слышите это название, я уверен, что вы не раз ей пользовались. Это когда вы зажимаете курсор мышки на каком-то файле, будь то изображение, видео или текстовый документ, а затем переносите его в другое приложение. Таким образом очень удобно загружать картинки на веб-сайты – например, для конвертации, если формат вам не подходит, или чек для подтверждения покупки при подаче претензии онлайн. Это куда проще, чем нажимать на кнопку «загрузить» на сайте и выбирать в маленьком окне нужное изображение. Жаль только, в Chrome эта функция была реализована из рук вон плохо.

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Скорее всего, вам доводилось сталкиваться с проблемой миллионов других пользователей при перетаскивании картинки на сайт. Если сайт не поддерживает Drag&Drop, картинка просто заменяла собой веб-страницу, а возврат к ней сбивал весь накопленный прогресс. Но хуже всего то, что если, перед тем как перетащить изображение, вы успели заполнить веб-форму или что-то написать, то, вернувшись назад, вы неизменно видели, что всё приходится заполнять заново. Я сам неоднократно попадался на этом, поскольку зачастую достаточно просто не попасть в область приёма изображений.

Картинка заменяет сайт

С выходом следующего обновления Chrome, которое получит порядковый номер 85, эта проблема будет исправлена. Браузер не научится автоматически перетаскивать картинку в поле загрузки, если вы ошиблись и бросили файл мимо, но зато теперь картинка будет открываться в отдельной вкладке, не сбивая накопившийся прогресс. То есть вы сможете вернуться и как ни в чём ни бывало продолжить заполнять форму или дописывать текст, который начали, ровно с того же места, на котором вы заменили веб-страницу картинкой, брошенной мимо поля приёма.

Что нового будет в Chrome 85

Но это не единственное нововведение, которое ждёт пользователей. С выходом Chrome 85 браузер получит широкий спектр новых функций, которыми он ранее не обладал:

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Запрет на загрузку файлов-исполнителей (например, .exe или .apk) из ненадёжных источников;

Предупреждение об опасности скачивания архивов из ненадёжных источников;

Расширенная блокировка рекламы с целью экономии ресурса процессора и памяти;

Механизм блокирования перекрёстного отслеживания пользователей веб-сайтами;

Блокировка всех куков, позволяющих отслеживать пользователей, в режиме инкогнито;

Механизм шифрования запросов по принципу DNS-over-HTTPS, который не позволяет провайдерам отслеживать трафик пользователей.

Обновление Google Chrome

Довольно странно, что исправить эту досадную недоработку было решено только сейчас, хотя пользователи просили об этом уже много лет. Впрочем, сделала это вовсе не Google, которой принадлежит Chrome, а разработчики браузера Edge. Он тоже основан на базе движка Chromium, а благодаря открытому коду вносить в него изменения могут и сторонние разработчики. Поэтому разработчик Microsoft Эрик Лоуренс взял, да и реализовал простейший механизм, который не прерывает выполнение каких-либо действий на сайте перетаскивающем картинки, а просто открывает её в новом окне.

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Важно понимать, что прямо сейчас пойти и проверить, как работает новый механизм, у вас всё равно не получится. Дело в том, что пока нововведение доступно только в тестовой версии браузера, чей релиз состоится ближе к августу, поскольку разработчикам предстоит масштабная работа по реализации ряда плановых нововведений и доработке встроенных механизмов безопасности Chrome. А это для них, учитывая последние события, сегодня является наиболее приоритетной задачей.