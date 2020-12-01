Google назвала лучшие приложения для Android 2020 года

Каждый год компании – крупные и мелкие – подводят итоги. Одни сводят дебет с кредитом, другие – подсчитывают прирост или отток аудитории, а третьи – исследуют общественное мнение по тому или иному вопросу. Вот, например, Google решила отобрать лучшие приложения для Android и опубликовать их список. Так и разработчикам приятно можно сделать, и загрузки в Google Play всколыхнуть – пусть и ненадолго, — и тем, кто никак не может определиться с выбором софта, помочь. В общем, одни сплошные плюсы.

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Чтобы соблюсти приличия и не навязывать пользователям только своё мнение, Google приняла решение разделить рейтинг на две части. В первую входят приложения, которые компания выделила сама, а, во вторую – те, которые выбрали сами пользователи. Показательно, что большинство программ из пользовательского рейтинга совпали с рейтингом самой Google. Видимо, мнение потребителей почти не отличается от мнения цензоров поискового гиганта, формировавших рейтинги.

Лучшим приложением рейтинга стало приложение для медитации сна Loona. По мнению жюри Google, это тот редкий случай, когда полезность встречается с изобретательностью и удовольствием вкупе с красивым оформлением и продуманностью до мелочей. Loona помогает расслабиться перед сном при помощи виртуальных сцен, сформированных из звуков и подсветки.

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Помимо просто лучшего приложения, Google выделила несколько категорий, в которые включила по несколько программ, являющихся лучшими в своём классе:

Лучшие приложения на каждый день

Лучшие приложения для саморазвития

Лучшие находки этого года

Лучшие приложения для развлечения

Рейтинг лучших приложений для Android

Приз зрительских симпатий, как ни странно, получило не одно приложений, а целый пакет – Microsoft Office:

Word

Excel

PowerPoint

OneDrive

Outlook

SharePoint

Действительно, по факту пакет включает в себя сразу несколько приложений. Но поскольку недавно Microsoft решила объединить их в одну большую программу, чисто технически, выбрав её победителем, Google ничего не нарушила. Тем более, что приложения, формирующие пакет, являются смежными и предназначаются для работы в офисе либо для выполнения офисных задач на удалёнке.

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Помимо Microsoft Office, в число претендентов на победу вошли следующие приложения:

Как сделать дипфейк на Android

Я прекрасно понимаю, почему в этот рейтинг попали Zoom, Microsoft Word и Instories. Всё-таки людям на карантине пришлось и поработать, и поразвлекаться. Другое дело, что я могу выделить от себя приложение Reface. Оно построено на базе нейросети, которое использует ваши фотографии для создания дипфейков. О том, как и что там работает, я писал в отдельной статье. Обязательно почитайте, если интересно. Думаю, что если бы о Reface вовремя узнали больше людей, оно могло бы выйти на первое место.