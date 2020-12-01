Google назвала лучшие приложения для Android 2020 года

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Иван Кузнецов 0

Каждый год компании – крупные и мелкие – подводят итоги. Одни сводят дебет с кредитом, другие – подсчитывают прирост или отток аудитории, а третьи – исследуют общественное мнение по тому или иному вопросу. Вот, например, Google решила отобрать лучшие приложения для Android и опубликовать их список. Так и разработчикам приятно можно сделать, и загрузки в Google Play всколыхнуть – пусть и ненадолго, — и тем, кто никак не может определиться с выбором софта, помочь. В общем, одни сплошные плюсы.

Android-приложения

Google назвала лучшие приложения из Google Play сама и позволила выразить своё мнение пользователям

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Чтобы соблюсти приличия и не навязывать пользователям только своё мнение, Google приняла решение разделить рейтинг на две части. В первую входят приложения, которые компания выделила сама, а, во вторую – те, которые выбрали сами пользователи. Показательно, что большинство программ из пользовательского рейтинга совпали с рейтингом самой Google. Видимо, мнение потребителей почти не отличается от мнения цензоров поискового гиганта, формировавших рейтинги.

Loona

Loone — приложение для медитации сна

Лучшим приложением рейтинга стало приложение для медитации сна Loona. По мнению жюри Google, это тот редкий случай, когда полезность встречается с изобретательностью и удовольствием вкупе с красивым оформлением и продуманностью до мелочей. Loona помогает расслабиться перед сном при помощи виртуальных сцен, сформированных из звуков и подсветки.

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Помимо просто лучшего приложения, Google выделила несколько категорий, в которые включила по несколько программ, являющихся лучшими в своём классе:

Лучшие приложения на каждый день

Лучшие приложения для саморазвития

Лучшие находки этого года

Лучшие приложения для развлечения

Рейтинг лучших приложений для Android

Microsoft Office

Microsoft объединила все свои приложения в одно. Его так и назвали — Microsoft Office

Приз зрительских симпатий, как ни странно, получило не одно приложений, а целый пакет – Microsoft Office:

  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • OneDrive
  • Outlook
  • SharePoint

Действительно, по факту пакет включает в себя сразу несколько приложений. Но поскольку недавно Microsoft решила объединить их в одну большую программу, чисто технически, выбрав её победителем, Google ничего не нарушила. Тем более, что приложения, формирующие пакет, являются смежными и предназначаются для работы в офисе либо для выполнения офисных задач на удалёнке.

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Помимо Microsoft Office, в число претендентов на победу вошли следующие приложения:

Как сделать дипфейк на Android

Игра Престолов

Это на месте Кхала Дрого. Кажется, получилось очень даже неплохо

Я прекрасно понимаю, почему в этот рейтинг попали Zoom, Microsoft Word и Instories. Всё-таки людям на карантине пришлось и поработать, и поразвлекаться. Другое дело, что я могу выделить от себя приложение Reface. Оно построено на базе нейросети, которое использует ваши фотографии для создания дипфейков. О том, как и что там работает, я писал в отдельной статье. Обязательно почитайте, если интересно. Думаю, что если бы о Reface вовремя узнали больше людей, оно могло бы выйти на первое место.

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