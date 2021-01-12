Что такое ультразвуковой сканер отпечатков второго поколения и зачем он нужен

Наличие сканера отпечатков в смартфоне и других средств идентификации уже давно вышли за пределы простого желания скрыть переписку от кого-то и просто утешить себя, что так смартфон больше от кого-то защищен. Сейчас в наших маленьких карманных помощниках кроется целый мир, который действительно надо скрывать от посторонних. В наших смартфонах спрятаны банковские карты, личные документы, деловая переписка и даже средства возврата потерянного устройства. Чтобы все это защитить, производители постоянно придумывают что-то новое, и теперь с появлением ультразвукового сканера нового поколения мы получим еще более надежные устройства, которые будут не только лучше защищены, но и смогут быстрее разблокироваться. Давайте представим, что нам может дать такая технология, зачем она нужна и кто ее представил.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

В свое время именно Qualcomm была одним из идеологов ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев, которые широко применяются при производстве смартфонов Samsung, включая линейку Galaxy S20. Многие критиковали ее по самым разным причинам. Мне, например, не нравится, что такие сканеры работают недостаточно быстро, но многие добавляют, что и точность распознания в них относительно низкая с большим количеством ложных срабатываний.

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Qualcomm продолжает развивать эту технологию и теперь представила свой 3D Sonic Sensor второго поколения. Чип, предназначенный для использования в смартфонах в ближайшем будущем, имеет поверхность для считывания, которая на 77% больше, чем у первого поколения. Кроме этого, благодаря улучшению алгоритмов обработки, скорость сканирования получилось увеличить примерно на 50%. Однако многие все равно ставят под сомнение фактор, который компания никак не отмечает в перечне улучшений — фактор надежности.

Как надежнее всего блокировать смартфон

Сейчас конкуренты активно работают на другими системами разблокировки. Пока лучшими из них являются оптические датчики отпечатков пальцев и датчики, которые строят 3D-модель лица, как в топовых моделях Huawei и Apple.

Впрочем, с тех пор, как примерно 5 лет назад Qualcomm начала активно работать с этой технологией, она подверглась серьезной проверке рынком, и на волне некоторой критики и большого количества собранных данных компания начала много работать над усовершенствованием. Даже количество ложных срабатываний при использовании защитных пленок сократилось.

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Сканер отпечатков пальцев на весь экран

Одно время компания старалась продвинуть систему сканирования отпечатков пальцев, которая покрывала почти в 20 раз большую площадь экрана. То есть прикладывать палец можно было минимум на половину экрана, но такая технология оказалась слишком дорогой и пришлось отказаться от ее внедрения.

Если бы система была рентабельной, ее могли бы применить еще в Samsung Galaxy S10, Note10, S20 и Note20, но пришлось выбирать обычные сканеры, на которые многие продолжали жаловаться. Получилось так, что даже топовый Samsung Galaxy S20 Ultra за больше чем 100 000 рублей разблокировался медленнее, чем бюджетное устройство, цена которого была в 5 раз ниже. И не факт, что безопасность сканера в более дешевой модели ниже. Теперь второе поколение системы сканирования отпечатков должно решить массу проблем.

Новый сканер отпечатков пальце в экране

Обновленный сенсор имеет толщину всего 0,2 мм. Это не только положительно влияет на толщину смартфона в целом и возможность размещения внутри него электронных компонентов, но и делает его практичным для гибких OLED-дисплеев в складных телефонах.

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Главным преимуществом ультразвукового сканера отпечатков пальцев относительно емкостного является то, что он способен производить сканирование, даже когда палец мокрый и когда на экран наклеена не очень толстая пленка или защитное стекло.

Какой сканер отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S21

Говоря о сроках выхода первых телефонов с новым ультразвуковым считывателем отпечатков пальцев, Qualcomm упоминает о начале 2021 года. Компания не называет производителей или конкретные устройства, но дебют Galaxy S21 не за горами. Состоится он 14 января. Я бы не стал сомневаться в том, что сканер уже успели подготовить к запуску нового Samsung, учитывая взаимоотношения компаний. Было бы очень странно, если бы такая по-своему прорывная новинка стала бы доступна через месяц после выхода знакового смартфона Samsung.

Пока неизвестно, насколько хорошо улучшенный ридер будет работать на практике. Но мы это обязательно узнаем и расскажем о нем в наших новых статьях и обзорах. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram.