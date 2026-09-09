Выбирать смартфон в 2026 году стало сложнее, чем раньше, даже при наличии классной инструкции нашего журналиста Германа Вологжанина. Устройства разных марок почти не отличаются в повседневных задачах, а половина рекламируемых фишек — маркетинг. В итоге я пришёл к выводу, что из всех аппаратных характеристик реально важна одна — объём оперативной памяти, и именно её производители показывают хуже всего. Любой Android-смартфон дороже бюджетного сегмента сегодня имеет достаточный процессор, нормальную камеру и приличную батарею, а вот ОЗУ по-прежнему определяет, как долго телефон останется быстрым.

Страница смартфона рассказывает о камере, а не о памяти

Я сравнил официальные страницы Google Pixel 11 и Samsung Galaxy S26 — самых доступных моделей в своих линейках, которые к тому же стоят одинаково. У Pixel 11 покупатель по порядку узнаёт о цветах корпуса, Gemini, функции Magic Capture, батарее и беспроводной зарядке, размере блока камер и самой камере, и только затем — об оперативной памяти и накопителе.

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У Galaxy S26 ситуация ещё нагляднее: камера, дисплей, размеры, чипсет, система охлаждения, быстрая зарядка, накопитель и снова камера. Объём оперативной памяти упоминается только в выпадающем блоке про варианты хранилища — его легко пролистать. Между тем обе модели получили по 12 ГБ памяти, и это самая важная строчка во всём описании.

Причина такого молчания, скорее всего, простая: оперативная память не выглядит эффектно на рекламном баннере. Цвет корпуса и снимки с зумом продают лучше, чем аббревиатура и число гигабайт.

Почему производители прячут цифру ОЗУ

На рынке продолжается дефицит памяти: спрос со стороны ИИ-датацентров разогнал цены на чипы, и это уже отражается на стоимости смартфонов. Логично было бы ожидать, что производители начнут экономить и проектировать телефоны под меньшие объёмы. Происходит обратное — новые функции требуют всё больше оперативной памяти.

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В частности, Gemini Intelligence, главная программная фишка Pixel 11, работает только при наличии как минимум 12 ГБ. Google вынуждена ставить столько памяти в каждый новый Pixel, иначе продвигать ИИ-функции будет нечем. В Pixel 10 под задачи ИИ зарезервировано около 3,5 ГБ, так что пользователю реально доступно примерно 8,5 ГБ. При этом системное приложение AICore можно отключить и вернуть эту память и место на накопителе себе — просто производитель этого не хочет.

В итоге покупатель платит за память дважды: сначала из-за подорожавших чипов, потом за гигабайты, которые нужны не ему, а маркетинговым обещаниям про ИИ. То же в разной степени касается и других брендов, которые встраивают собственные нейросетевые ассистенты в прошивку.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2026 году

Наш автор Герман Вологжанин замерил потребление на своём vivo X300 с 16 ГБ: за три часа телефон в среднем занимал 8,7 ГБ памяти. Всё это время он переписывался с друзьями, послушал четыре песни и проверил почту — даже браузер не открывал. Это обычный сценарий, а не игры или монтаж видео.

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Отсюда практический ориентир на 2026 год:

8 ГБ — достаточно для мессенджеров, соцсетей, музыки и навигации;

— достаточно для мессенджеров, соцсетей, музыки и навигации; 12 ГБ — оптимальный вариант;

— оптимальный вариант; 16 ГБ и больше — для тех, кто действительно нагружает телефон играми, эмуляторами или держит десятки приложений в фоне.

Процессор при этом почти никогда не становится узким местом: чтобы найти смартфон, который тормозит из-за чипа, а не из-за нехватки памяти, придётся долго копаться среди бюджетных моделей. Поэтому именно объём оперативной памяти я проверяю первым в любой утечке или анонсе — эта цифра лучше всего описывает характер телефона и набор ИИ-функций, которые он получит. Производители же охотнее продают другие вещи.

Расширение ОЗУ за счёт накопителя не заменяет настоящую память

Отдельная ловушка — функция «расширения памяти», которую многие бренды выносят в характеристики и даже в название конфигурации вроде «8+8 ГБ». Работает она так: часть встроенного накопителя система использует как подкачку, куда выгружает данные приложений, которым не хватило места в оперативной памяти. Формально телефон «видит» больше памяти, но флеш-накопитель работает заметно медленнее настоящих чипов ОЗУ.

На практике это означает, что приложение из фона не пропадёт, но переключение на него будет ощутимо дольше, чем при реальных 12 ГБ. Плюс постоянная запись на накопитель ускоряет его износ. Поэтому при выборе смотрите только на физический объём: «8 ГБ с расширением до 16» — это телефон с 8 ГБ, и сравнивать его нужно с моделями на 8 ГБ.

Как проверить объём оперативной памяти до покупки

Раз производители не спешат показывать эту цифру, искать её придётся самостоятельно. Порядок действий одинаковый для любой марки:

На официальной странице модели найдите раздел «Технические характеристики» или «Спецификации» и разверните блок про накопитель — как показывает пример Galaxy S26, объём памяти часто спрятан именно там. Проверьте, какая память указана в конкретной конфигурации: у одной модели версии на 128 и 256 ГБ накопителя нередко различаются и по оперативной памяти. В карточке магазина сверьте, что цифра относится к физической памяти, а не к «расширенной» или «виртуальной». Если написано «8+8», реальных гигабайт восемь. Если телефон уже в руках, откройте Настройки, раздел О телефоне (у некоторых брендов — Об устройстве) и найдите строку с оперативной памятью. Часть производителей показывает там же и объём подкачки — отдельно от настоящего. Для проверки б/у устройства подойдут приложения из Google Play, показывающие аппаратные характеристики, например AIDA64 или CPU-Z: они выводят реальный объём чипов независимо от настроек прошивки.

Если цифру не удаётся найти ни на сайте, ни в магазине — это само по себе сигнал. Производителям есть что рекламировать, когда памяти много, и есть что прятать, когда её ровно столько, чтобы запустить собственный ИИ-ассистент.