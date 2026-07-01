Оперативная память в смартфоне 2026 года — это не та характеристика, на которую можно закрывать глаза. Железо стало дороже, а искусственный интеллект нагружает телефон сильнее прежнего, из-за чего даже мощные модели порой не поспевают за софтом. Казалось бы, на моем vivo X300 аж 16 ГБ ОЗУ, однако при повседневной эксплуатации используется порядка 81% выделенного объема. Хорошая новость в том, что в Android есть скрытый инструмент, который показывает, какое именно приложение забивает память.

Для чего смартфону много оперативной памяти

Современные смартфоны с трудом тянут запросы софта, и виноваты в этом процессы искусственного интеллекта, включая встроенного ассистента Gemini от Google. Они работают в фоне, потребляют память и создают узкие места в производительности. При этом сами модули памяти подорожали, так что запас ОЗУ превратился из приятного бонуса в реальную необходимость.

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Но это не приговор. Часть проблемы решается бесплатно: можно остановить лишние фоновые процессы и освободить несколько гигабайтов памяти, не жертвуя удобством. Сложнее становится, когда этого не хватает и телефон продолжает тормозить — тогда нужно найти конкретного виновника.

Как приложения Android расходуют память

Прежде чем охотиться за виновниками, важно понять, как приложение тратит память. Способов три, и они сильно отличаются по своей значимости:

когда вы открываете приложение , оно загружает данные в память, и чем тяжелее программа, тем больше расход;

, оно загружает данные в память, и чем тяжелее программа, тем больше расход; полезная фоновая активность — например, таймер в часах продолжает слать данные на экран блокировки и в шторку уведомлений, даже когда приложение закрыто;

— например, таймер в часах продолжает слать данные на экран блокировки и в шторку уведомлений, даже когда приложение закрыто; кэшированные фоновые процессы — необязательные действия, которые могут съедать гигабайты памяти без реальной пользы.

Именно кэшированные фоновые процессы стоит отключить в первую очередь, еще до проверки статистики. Иначе данные будут искажены, и вам покажется, что приложение активно потребляет больше памяти, чем на самом деле.

Как включить скрытую статистику памяти в Android

Подробная статистика расхода памяти спрятана в меню для разработчиков. Чтобы ее открыть, сначала нужно активировать это меню:

Откройте приложение «Настройки». Пролистайте вниз и нажмите «О телефоне». Найдите пункт «Номер сборки» или «Версия ПО», как у меня, и нажмите на него семь раз, пока не появится сообщение о том, что режим разработчика включен.

После этого меню для разработчиков появится в разделе «Система» («Управление системой»). Внутри него пролистайте страницу и найдите пункт «Память» — быстрее всего добраться до него через поиск по настройкам. После включения профилирования памяти перезагрузите устройство.

Есть важный нюанс: сама функция тоже расходует память, работая в фоне. Заметно на скорость это влиять не должно, но после диагностики ее лучше отключить, чтобы избежать возможных просадок. Инструмент умеет отслеживать до 24 часов активности, поэтому оставьте телефон в обычном режиме хотя бы на сутки — так картина будет точнее.

Какие приложения съедают больше всего памяти

Чтобы увидеть общую картину, выберите в выпадающем меню режим «1 день». Здесь сразу бросается в глаза закономерность: больше всего памяти тратят системные и служебные приложения. На вершине списка ожидаемо оказывается сама операционная система Android.

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Если вы подозреваете конкретное приложение, переключитесь на режим «3 часа» и попользуйтесь им как обычно. Учтите, что статистика обновляется очень медленно — после теста иногда приходится ждать несколько минут, прежде чем появятся свежие данные.

Статистика приложений на Android

Если нажать на приложение, откроется подробная статистика его расхода памяти. Два показателя тут особенно полезны для обычного пользователя:

максимальное использование — если во время работы приложения вы ловите резкие просадки скорости, причина может быть в кратковременных скачках расхода памяти;

— если во время работы приложения вы ловите резкие просадки скорости, причина может быть в кратковременных скачках расхода памяти; средний процент использования — даже если приложение временами берёт много памяти, но в среднем расход низкий, беспокоиться, скорее всего, не о чем.

Именно связка этих двух цифр помогает отличить приложение, которое реально мешает работе телефона, от того, что лишь изредка нагружает память и не влияет на повседневный опыт.

Что делать с приложениями, которые занимают ОЗУ

Увы, профилирование памяти — это только диагностика. Сам инструмент не умеет снижать расход памяти, он лишь показывает, кто и сколько потребляет. Лучший способ освободить RAM — останавливать кэшированные фоновые процессы, о которых шла речь выше.

Уменьшить аппетиты приложения сверх остановки фоновых процессов не получится. Остаются два разумных пути: перейти на более легкую альтернативу тяжелой программы или, если памяти телефону объективно мало, задуматься о замене устройства на то, которого хватит на годы вперед.

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Вывод простой: скрытая статистика памяти — полезный способ понять, что именно тормозит телефон, но она не творит чудеса. Сначала отключите лишние фоновые процессы, затем проверьте статистику и решите, стоит ли менять проблемное приложение на более легкое. Апгрейд устройства — крайняя мера, к которой стоит прибегать, только когда все остальное уже испробовано.